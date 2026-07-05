S-400 को मिलेगा ड्रोन कवच! भारत के दोस्त ने दिया बड़ा ऑफर, एयर डिफेंस सिस्टम होगा और मजबूत

भारत
ड्रोन और मिसाइल हमलों के बढ़ते खतरों के बीच रूस ने भारत के सामने एक बेहद महत्वपूर्ण रक्षा प्रस्ताव रखा है.
आधुनिक युद्ध के मैदान में सिर्फ हमला करना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि अपने सबसे महंगे और घातक हथियारों को दुश्मनों के वार से बचाकर रखना भी उतना ही जरूरी है. इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए रूस ने भारत के सामने एक बेहद अहम और नया रक्षा प्रस्ताव रखा है. रूस चाहता है कि वह भारत को सौंपे गए अपने सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ की सुरक्षा को और मजबूत करे.
इसके लिए मॉस्को ने भारत को एक मल्टी-लेयर्ड प्रोटेक्शन पैकेज का ऑफर दिया है, जिसका मुख्य हिस्सा पांतसिर-एस (Pantsir-S) शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और योलका (Yolka) नाम की एक इंटरसेप्टर ड्रोन टीम है.
S-400 भले ही लंबी दूरी से दुश्मन के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को मार गिराने में माहिर हो, लेकिन इसके काम करने के चक्र में एक ऐसी तकनीकी खामी या कमजोर कड़ी होती है, जिस पर आमतौर पर चर्चा नहीं की जाती. वह है- रीलोडिंग का समय. इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार, S-400 से मिसाइलें दागने के बाद, इसके लॉन्चर्स को दोबारा लोड करने में करीब 6 से 10 मिनट का समय लगता है.
इस 6 से 10 मिनट के अंतराल के दौरान S-400 की खुद की सुरक्षा करने की क्षमता अस्थायी रूप से कम हो जाती है. युद्ध के समय दुश्मन इसी नाजुक वक्त का फायदा उठाकर झुंड में आने वाले सुसाइड ड्रोन, क्रूज मिसाइल या सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों से S-400 पर ही हमला बोल सकता है.
इसी कमजोरी को दूर करने के लिए रूस पांतसिर-एस मिसाइल सिस्टम को S-400 के करीब तैनात करने की वकालत कर रहा है. पांतसिर-एस कम दूरी पर उड़ने वाले खतरों जैसे ड्रोन और मिसाइलों को तुरंत हवा में ही तबाह कर सकता है. लेकिन ट्विस्ट यह है कि पांतसिर को भी रीलोड होने के लिए वक्त चाहिए होता है.
इसीलिए रूस ने इस सुरक्षा चक्र में योलका ड्रोन टीम का तीसरा लेयर जोड़ा है. जब पांतसिर मिसाइल सिस्टम रीलोड हो रहा होगा, तब ये इंटरसेप्टर ड्रोन आसमान में लगातार पहरा देंगे और आने वाले दुश्मनों के ड्रोनों को उलझाकर नष्ट कर देंगे, जिससे सुरक्षा का घेरा कभी टूटेगा नहीं.
भारत इस समय अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऐसे मल्टी-लेयर्ड नेटवर्क पर गंभीरता से काम कर रहा है. भारत के पास वर्तमान में तीन S-400 यूनिट्स काम कर रही हैं, जबकि चौथी और पांचवीं यूनिट्स भी जल्द ही तैनात होने वाली हैं. ऐसे में S-400 जैसे कीमती सिस्टम को बचाने के लिए शॉर्ट-रेंज डिफेंस सिस्टम की जरूरत बहुत बढ़ गई है. आज के समय में छोटे और सस्ते ड्रोनों के झुंड से महंगी मिसाइलों से निपटना समझदारी नहीं है, इसके लिए छोटे और किफायती हथियारों की ही जरूरत है.
हालांकि, इस रूसी प्रस्ताव ने भारत के सामने एक बड़ा रणनीतिक सवाल भी खड़ा कर दिया है. सवाल यह है कि क्या भारत को अपनी आत्मनिर्भर भारत नीति को छोड़कर फिर से विदेशी तकनीक पर निर्भर होना चाहिए? भारत पहले से ही खुद की एंटी-ड्रोन तकनीक और इंटरसेप्टर ड्रोन विकसित करने में काफी प्रगति कर चुका है, जिसमें कई भारतीय स्टार्टअप और डीआरडीओ शामिल हैं.