रूस ने भारत को दिया अत्याधुनिक T-90MS टैंक को मिलकर बनाने का ऑफर, कितना ताकतवर है ये महाबली?

भारत के सदाबहार दोस्त रूस ने अपने सबसे उन्नत मुख्य युद्धक टैंक T-90MS को मिलकर बनाने का प्रस्ताव दिया है. भारत में पहले से ही T-90S 'भीष्म' टैंक बनाए जा रहे हैं इसलिए T-90MS के उत्पादन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी.

भारत के साथ मिलकर सबसे ताकतवर टैंक बनाना चाहता है रूस.

रूस ने T-90MS टैंक मिलकर बनाने का प्रस्ताव दिया.

T-90MS में 1,130 हॉर्सपावर का बेहद शक्तिशाली इंजन लगा है.

रूस एक बार फिर भारत के सामने हथियारों से जुड़ा एक खास ऑफर लेकर खड़ा है. इस बार रूस की सरकारी हथियार निर्माता कंपनी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट ने भारत को अगली पीढ़ी के सबसे आधुनिक मुख्य युद्धक टैंक T-90MS के संयुक्त और स्थानीय उत्पादन का एक धमाकेदार प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्ताव के माध्यम से रूस भारत के साथ अपने 25 साल पुराने रक्षा सहयोग को अगले स्तर पर ले जाने के लिए यह नया कदम उठा रहा है. भारत पहले से ही रूस में डिजाइन किए गए T-90 टैंकों का इस्तेमाल कर रहा है. अब रूस भारत के साथ मिलकर T-90 सीरीज के अगली पीढ़ी के टैंक का निर्माण करने और पूरी तकनीक स्थानांतरित करने को तैयार है.

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह पेशकश ऐसे समय में आई है जब हाल ही में भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ने चेन्नई के अवादी स्थित हेवी व्हीकल फैक्ट्री में 1,000वें T-90S 'भीष्म' टैंक का निर्माण पूरा कर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर छुआ है.

T-90S और T-90MS में क्या अंतर है?

भारतीय सेना वर्तमान में जिस T-90S 'भीष्म' टैंक का उपयोग कर रही है, वह 1990 के दशक की तकनीक पर आधारित है. इसके विपरीत, T-90MS वर्तमान रूसी सेना के सबसे आधुनिक T-90M टैंक का निर्यात संस्करण है. इस नए संस्करण में कई आधुनिक अपग्रेड शामिल हैं. नए अपग्रेड को यूक्रेन युद्ध में मिले सैन्य अनुभवों से सीखकर अमल में लाया गया है. इसमें 1,130 हॉर्सपावर का बेहद शक्तिशाली इंजन लगा है.

T-90MS का टरेट (टैंक का ऊपरी घूमने वाला हिस्सा) पूरी तरह से नया डिजाइन किया गया है. यह उन्नत कवच से लैस है जो दुश्मन के एंटी-टैंक मिसाइलों के हमले को आसानी से झेल सकता है. इसमें नई उन्नत फायर-कंट्रोल प्रणाली, रात में देखने के लिए हाई-टेक थर्मल साइट्स और एक डिजिटल बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है. इस टैंक पर 125mm की गन फिट है जो मजबूत से मजबूत ठिकाने के परखच्चे उड़ा सकती है.

भारत खरीद की मंजूरी दे चुका है

भारत पहले ही पूर्व में 464 T-90MS टैंकों की खरीद को मंजूरी दे चुका है. अब रूस ने साफ किया है कि भारत की मौजूदा फैक्ट्रियां जहां अभी T-90S टैंक बन रहे हैं, उन्हीं का उपयोग कर कुछ नए बदलावों के साथ T-90MS का उत्पादन तेजी से शुरू किया जा सकता है. अगर भारत रूस के प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो 'मेक इन इंडिया' पहल को भी बढ़ावा मिलेगा. भारतीय रक्षा उद्योग ने T-90S के मामले में लगभग 80-90% तक स्वदेशीकरण हासिल कर लिया है. नए T-90MS का स्थानीय उत्पादन होने से देश में ही अत्याधुनिक टैंक तकनीक पर काम करने का मौका मिलेगा.

बता दें कि T-90MS में रात में दुश्मन को खोजने और नष्ट करने की जो बेजोड़ क्षमता है. यह चीन और पाकिस्तान, दोनों सीमाओं पर भारतीय सेना को बढ़त प्रदान कर सकता है. इससे भारत के बख्तरबंद बेड़े को अत्याधुनिक और ताकतवर भी बनाया जा सकेगा.