मॉस्को से पत्नी ने वीडियो जारी कर UP के CM से लगाई गुहार, बचा लो योगी जी, 'पति को रूसी सेना में भेज रही पुलिस'

भारतीय इंजीनियर के रूसी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है. महिला का आरोप है कि उसके पति को रूसी पुलिस जबरन रूसी सेना में शामिल कर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतरने का दबाव बना रही है.

भारत से वर्क वीजा पर रूस में काम कर रहे एक इंजीनियर की पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी से पति को रूस की पुलिस से बचाने की गुहार लगाई है. महिला ने वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है. महिला का आरोप है कि उसके पति को रूस की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अब वह जबरन इंजीनियर पति को रूसी सेना में शामिल कर जंग में लड़ने जाने का दबाव बना रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होते ही मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं. साथ ही भारतीय इंजीनियर की गिरफ्तारी का पता लगाने से उसे छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

जानकारी के अनुसार, मूलरूप से कानपुर निवासी चंदन गुप्ता अपनी पत्नी स्नेहा गुप्ता और 10 साल के बेटे के साथ रूस की राजधानी मॉस्को में रहता है. चंदन गुप्ता वर्क वीजा पर रूस गया है. चंदन नोएडा की सेक्टर 63 स्थित यू फ्लैक्स की मॉस्को स्थित कंपनी में इंजीनियर के पद कार्यरत है. उसकी पत्नी स्नेहा गुप्ता ने वीडिया जारी किया है. सोशल मीडिया पर जारी इस वीडियो में स्नेहा गुप्ता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करने और अपने पति की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में मदद करने का आग्रह किया है.

सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

अपनी अपील के वीडियो में महिला ने अपने पति की पहचान चंदन गुप्ता के रूप में की है, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले एक इंजीनियर हैं. उन्होंने बताया कि उनका परिवार उनके पति के नोएडा स्थित कंपनी द्वारा जारी किए गए 'उच्च योग्यता प्राप्त विशेषज्ञ' वीजा पर मॉस्को में है. गुप्ता ने कहा कि रूसी पुलिस ने रविवार दोपहर करीब 12.30 बजे उनके पति को गिरफ्तार कर लिया और उनके अनुसार, कोई भी गलत काम न करने के बावजूद उन्हें जेल में रखा गया है. उन्हें रूसी सेना में जबरन भर्ती किया जा रहा है. उसने दावा किया कि रूसी सेना में कर्मियों की कथित कमी के कारण भारतीयों सहित विदेशी नागरिकों को जबरन सेना में भर्ती करने के प्रयास किया जा रहा है. बिना कोई सबूत दिए, गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके पति को हिरासत में लिए जाने से पहले मॉस्को दिवस के आसपास परेशान किया था. महिला ने सीएम योगी आदित्यनाथ से पति को सुरक्षित रिहाई कराने की अपील की.

एंबुलेंस के शीशे तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया

वहीं एनडीटीवी के अनुसार, पता चला है कि महिला के पति चंदन गुप्ता को फ्लेक्स फिल्म्स रस एलएलसी को उनके ही एक अन्य साथी आशीष के साथ गिरफ्तार किया गया है. दोनों ने 5 सितंबर को देर रात करीब साढ़े ग्यारह बजे मॉस्को के रेड स्क्वायर परिसर में नेश में धुत्त होकर पास खड़ी एक एंबुलेंस के शीशे तोड़ दिये थे. इसी के बाद रूसी पु​लिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया. दोनों को मॉस्को के बाउमांस्काया पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया. महिला की गुहार के बाद दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों से इस मामले में बातचीत कर दोनों की रिहाई का अनुरोध किया है. इसके साथ ही दूतावास से मिलने की अनुमति भी मांगी गई है.

रूसी सेना में भर्ती के आरोप आ चुके हैं सामने

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह पहली बार नहीं है, जब रूस में जबरन भर्ती करने का आरोप लगा हो, यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध के दौरान यहां रह रहे दूसरे देश के लोगों को जबरन रूसी सेना में भेजने के आरोप सामने आते रहे हैं. भारतीयों को भी नौकरियों के वादे के साथ रूस में लुभाया जा रहा है. एनडीटीवी के अनुसार, इसके बाद रूसी सेना में भर्ती किया जा रहा है, इस बारे में लगातार चिंताएं बनी हुई हैं. इस महीने की शुरुआत में विदेश मंत्रालय ने बताया कि रूसी सशस्त्र बलों में 227 भारतीय नागरिकों की भर्ती की गई थी, जिनमें से 139 को सेवामुक्त कर दिया गया है जबकि 51 की मृत्यु हो चुकी है. मंत्रालय ने कहा कि शेष भारतीय नागरिकों की शीघ्र सेवामुक्ति और वापसी के लिए भारत रूसी पक्ष से बातचीत जारी रखे हुई है.