FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
10 दिनों में हलफनामा दीजिए...सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, डीयू-दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस

10 दिनों में हलफनामा दीजिए...सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, डीयू-दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस

CBSE ने खोली CTET September 2026 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो, जानें कैसे कर पाएंगे अपने फॉर्म में सुधार

CBSE ने खोली CTET September 2026 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो, जानें कैसे कर पाएंगे अपने फॉर्म में सुधार

कल का मौसम, 8 सितंबर: दिल्ली-एनसीआर में मानसून अंतिम दौर में, मंगलवार के लिए क्या है IMD का वेदर अपडेट

कल का मौसम, 8 सितंबर: दिल्ली-एनसीआर में मानसून अंतिम दौर में, मंगलवार के लिए क्या है IMD का वेदर अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

मॉस्को से पत्नी ने वीडियो जारी कर UP के CM से लगाई गुहार, बचा लो योगी जी, 'पति को रूसी सेना में भेज रही पुलिस'

भारतीय इंजीनियर के रूसी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है. महिला का आरोप है कि उसके पति को रूसी पुलिस जबरन रूसी सेना में शामिल कर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतरने का दबाव बना रही है. 

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Sep 07, 2026, 04:36 PM IST

मॉस्को से पत्नी ने वीडियो जारी कर UP के CM से लगाई गुहार, बचा लो योगी जी, 'पति को रूसी सेना में भेज रही पुलिस'

Credit Image-Social Media

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत से वर्क वीजा पर रूस में काम कर रहे एक इंजीनियर की पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी से पति को रूस की पुलिस से बचाने की गुहार लगाई है. महिला ने वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है. महिला का आरोप है कि उसके पति को रूस की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अब वह जबरन इंजीनियर पति को रूसी सेना में शामिल कर जंग में लड़ने जाने का दबाव बना रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होते ही मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं. साथ ही भारतीय इंजीनियर की गिरफ्तारी का पता लगाने से उसे छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

जानकारी के अनुसार, मूलरूप से कानपुर निवासी चंदन गुप्ता अपनी पत्नी स्नेहा गुप्ता और 10 साल के बेटे के साथ रूस की राजधानी मॉस्को में रहता है. चंदन गुप्ता वर्क वीजा पर रूस गया है. चंदन नोएडा की सेक्टर 63 स्थित यू फ्लैक्स की मॉस्को स्थित कंपनी में इंजीनियर के पद कार्यरत है. उसकी पत्नी स्नेहा गुप्ता ने वीडिया जारी किया है. सोशल मीडिया पर जारी इस वीडियो में स्नेहा गुप्ता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करने और अपने पति की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में मदद करने का आग्रह किया है.

सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

अपनी अपील के वीडियो में महिला ने अपने पति की पहचान चंदन गुप्ता के रूप में की है, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले एक इंजीनियर हैं. उन्होंने बताया कि उनका परिवार उनके पति के नोएडा स्थित कंपनी द्वारा जारी किए गए 'उच्च योग्यता प्राप्त विशेषज्ञ' वीजा पर मॉस्को में है.  गुप्ता ने कहा कि रूसी पुलिस ने रविवार दोपहर करीब 12.30 बजे उनके पति को गिरफ्तार कर लिया और उनके अनुसार, कोई भी गलत काम न करने के बावजूद उन्हें जेल में रखा गया है. उन्हें रूसी सेना में जबरन भर्ती किया जा रहा है. उसने दावा किया कि रूसी सेना में कर्मियों की कथित कमी के कारण भारतीयों सहित विदेशी नागरिकों को जबरन सेना में भर्ती करने के प्रयास किया जा रहा है. बिना कोई सबूत दिए, गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके पति को हिरासत में लिए जाने से पहले मॉस्को दिवस के आसपास परेशान किया था. महिला ने सीएम योगी आदित्यनाथ से पति को सुरक्षित रिहाई कराने की अपील की. 

एंबुलेंस के शीशे तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया

वहीं एनडीटीवी के अनुसार, पता चला है कि महिला के पति चंदन गुप्ता को फ्लेक्स फिल्म्स रस एलएलसी को उनके ही एक अन्य साथी आशीष के साथ गिरफ्तार किया गया है. दोनों ने 5 सितंबर को देर रात करीब साढ़े ग्यारह बजे मॉस्को के रेड स्क्वायर परिसर में नेश में धुत्त होकर पास खड़ी एक एंबुलेंस के शीशे तोड़ दिये थे. इसी के बाद रूसी पु​लिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया. दोनों को मॉस्को के बाउमांस्काया पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया. महिला की गुहार के बाद दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों से इस मामले में बातचीत कर दोनों की रिहाई का अनुरोध किया है. इसके साथ ही दूतावास से मिलने की अनुमति भी मांगी गई है. 

रूसी सेना में भर्ती के आरोप आ चुके हैं सामने

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह पहली बार नहीं है, जब रूस में जबरन भर्ती करने का आरोप लगा हो, यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध के दौरान यहां रह रहे दूसरे देश के लोगों को जबरन रूसी सेना में भेजने के आरोप सामने आते रहे हैं. भारतीयों को भी नौकरियों के वादे के साथ रूस में लुभाया जा रहा है. एनडीटीवी के अनुसार, इसके बाद रूसी सेना में भर्ती किया जा रहा है, इस बारे में लगातार चिंताएं बनी हुई हैं. इस महीने की शुरुआत में विदेश मंत्रालय ने बताया कि रूसी सशस्त्र बलों में 227 भारतीय नागरिकों की भर्ती की गई थी, जिनमें से 139 को सेवामुक्त कर दिया गया है जबकि 51 की मृत्यु हो चुकी है. मंत्रालय ने कहा कि शेष भारतीय नागरिकों की शीघ्र सेवामुक्ति और वापसी के लिए भारत रूसी पक्ष से बातचीत जारी रखे हुई है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement