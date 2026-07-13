मिडिल ईस्ट की जंग में उतरा रूस? ईरान भेजा अपना सबसे खतरनाक विमान! कहा जाता है 'डूम्सडे प्लेन'

मिडिल ईस्ट में बढ़ते गंभीर सैन्य तनाव के बीच रूस ने अपना सबसे सुरक्षित और खुफिया 'डूम्सडे' विमान Tu-214PU ईरान की राजधानी तेहरान भेजा है.

मिडिल ईस्ट में इस समय हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं. इसी बीच फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के भू-राजनीतिक विशेषज्ञों को चौकन्ना कर दिया है. रूस ने अपना सबसे सुरक्षित और खुफिया हवाई कमांड एयरक्राफ्ट Tu-214PU ईरान की राजधानी तेहरान भेजा है. यह कोई आम सरकारी विमान नहीं है, बल्कि संकट के समय हवा से ही पूरी सरकार और सेना को नियंत्रित करने वाला एक फ्लाइंग कमांड पोस्ट है, जिसे रूस का 'डूम्सडे विमान' भी कहा जाता है.

अमेरिका और ईरान के बीच का बढ़ा टकराव

ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच का टकराव अपने चरम पर पहुंच गया है. अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल साइटों और ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं. इस तनाव का मुख्य केंद्र होर्मुज जलडमरूमध्य है. अमेरिका का कहना है कि इस रणनीतिक समुद्री रास्ते पर ईरान का कोई नियंत्रण नहीं है, जबकि ईरान इस दावे को खारिज करते हुए इसे अपना क्षेत्र बताता है. इस खींचतान के बीच ईरान ने उन देशों पर भी हमले किए हैं जो अमेरिकी सेना को पनाह दे रहे हैं, जिसके बाद बहरीन, कुवैत और जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों में भी हड़कंप मचा हुआ है.

Tu-214PU विमान इतना खास क्यों है?

इस विमान का तेहरान पहुंचना साधारण बात नहीं है क्योंकि यह विमान 'रोसिया स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन' द्वारा संचालित होता है, जो रूस के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को लाने-ले जाने का काम करता है. इसमें ऐसे खुफिया और सुरक्षित डेटा लिंक्स लगे हैं जिन्हें हैक या ट्रेस करना नामुमकिन माना जाता है. इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि बड़े से बड़े युद्ध या आपातकाल के दौरान भी इसके भीतर बैठकर देश की पूरी मिलिट्री और सरकारी ऑपरेशन्स को संभाला जा सके.

🇺🇸🇮🇷🇷🇺 Russia just flew their special airborne command post plane straight into Tehran.



This is the Russian version of Air Force One for crisis coordination.



Moscow is clearly rushing to back Iran while the U.S. keeps striking.



Source: @flightradar24 / Writer: Claudio pic.twitter.com/c06156vfcR July 13, 2026

इस कदम के क्या मायने हैं?

इतने हाई-टेक विमान का तेहरान आना मॉस्को और तेहरान के बीच बहुत ऊंचे स्तर की रणनीतिक बातचीत का संकेत है. टीओआई के अनुसार, जब ईरान पर चौतरफा सैन्य दबाव है, तब रूस का यह कदम खुफिया जानकारी साझा करने, सैन्य-तकनीकी सहयोग या किसी बड़ी इमरजेंसी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है.

विमान का इतिहास

तकनीकी रूप से देखें तो Tu-214PU सोवियत काल के Tu-204 पैसेंजर प्लेन का ही एक बेहद आधुनिक और मॉडिफाइड रूप है. रूस लंबे समय से विदेशी टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए इस विमान का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है. हालांकि, डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस का साल 2028 तक हर साल 20 ऐसे विमान बनाने का टारगेट फिलहाल मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसे बेहद कम विमान ही बनकर तैयार हो पाए हैं.

बहरहाल, इस 'डूम्सडे' विमान की ईरान में मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट की यह जंग सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे महाशक्तियों के बड़े भू-राजनीतिक समीकरण काम कर रहे हैं.

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