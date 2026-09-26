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1 अक्टूबर से बदल जाएगा मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने का नियम, आसान भाषा में समझें क्या होगा बदलाव

1 अक्टूबर से बदल जाएगा मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने का नियम, आसान भाषा में समझें क्या होगा बदलाव

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

1 अक्टूबर से बदल जाएगा मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने का नियम, आसान भाषा में समझें क्या होगा बदलाव

आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर 1 अक्टूबर से मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के नियमों में क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं. यह प्रमाणपत्र कहां-कहां काम आता है और इस सर्टिफिकट को बनवाने के लिए कैसे पंजीकरण करना होता है...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 26, 2026, 12:28 PM IST

1 अक्टूबर से बदल जाएगा मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने का नियम, आसान भाषा में समझें क्या होगा बदलाव

1 अक्टूबर से बदल जाएंगे मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के नियम. (Image: AI)

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  • किसी शख्स के निधन के बाद मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाना है जरूरी
  • 1 अक्टूबर से मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने में देरी को लेकर नियम होंगे सख्त
  • घटना के 21 दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है अनिवार्य
  • जहां घटना हुई हो, वहीं करवाना होता है इसके लिए रजिस्ट्रेशन

अक्टूबर के महीने से मृत्यु प्रमाणपत्र से जुड़े नियम बदलने वाले हैं जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए जरूरी है. रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ एक्ट, 1969 के मुताबिक, मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है. इस साल संसद के मानसून सत्र में इस एक्ट में संशोधन किया गया है जिसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए जितनी देरी होती जाएगी, इस प्रमाणपत्र को बनवाने के नियम और भी सख्त होते जाएंगे. आइए आगे समझते हैं कि आखिर इस प्रमाणपत्र की जरूरत कहां-कहां पड़ती है और एक अक्टूबर से इसमें क्या बदलाव होने वाले हैं...

1 अक्टूबर से मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के नियम में क्या बदलाव होंगे?

1 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स (अमेंडमेंट) एक्ट 2026 के मुताबिक मृत्यु के पंजीकरण में देरी से जुड़े नियम और सख्त हो जाएंगे. घटना के एक साल से अधिक लेकिन दो साल की अवधि में  दर्ज की गई मृत्यु के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा. बता दें, सामान्य समय सीमा में मृत्यु होने के 21 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. 

दो साल से अधिक की देरी होने पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का आदेश जरूरी होगा. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने से पहले संबंधित अधिकारी पहले दी गई जानकारी को वेरिफाई करेंगे.

Death Certificate New Rule

मृत्यु प्रमाणपत्र की कहां-कहां पड़ती है जरूरत?

एक परिवार के लिए यह डॉक्यूमेंट पर्सनल फाइनेंस के लिए बेहद जरूरी होता है क्योंकि मृतक के कानूनी वारिस को जीवन बीमा, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड से मिलने वाली राशि, डीमैट और स्टॉक  होल्डिंग्स का दावा करने और मृतक का आईटीआर रिटर्न दाखिल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है. इतना ही नहीं मृतक की प्रॉपर्टी के बंटवारे के साथ-साथ उसके लोन और देनदारियों के निपटारे के लिए भी इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है. 

कहां और कैसे करवा सकते हैं मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए रजिस्ट्रेशन?

मृत्यु प्रमाणपत्र पाने के लिए उस जगह ही रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जहां यह घटना हुई हो. जगह के मुताबिक, यह नगर निगम, पंचायत, नगरपालिका या कोई दूसरी स्थानीय अथॉरिटी हो सकती है, जिसे रजिस्ट्रेशन का अधिकार हो. यह प्रक्रिया स्थानीय निकाय या राज्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. जहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है, वहां संबंधित सरकारी या म्युनिसिपल पोर्टल पर जाकर आवेदन सबमिट करना होता है. वहीं, अस्पताल में मृत्यु के मामलों में  वह अस्पताल मृत्यु के कारण का मेडिकल सर्टिफिकेट देता है और आगे निर्धारित रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पालन करता है.

मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत?

राज्य और स्थानीय निकाय के हिसाब से जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अलग-अलग हो सकती है. लेकिन आवेदकों को आमतौर पर इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है-

  • मेडिकल सर्टिफिकेट या अस्पताल से मिला मृत्यु की वजह का सर्टिफिकेट
  • मृतक की पूरी जानकारी जैसे उनका नाम, जन्म स्थान, तारीख आदि
  • मृत्यु की सूचना देने वाले व्यक्ति की पूरी पहचान
  • अस्पताल से मिला कोई दूसरा संबंधित डॉक्यूमेंट  (अगर लागू हो)
  • सही तरीके से भरा हुआ निर्धारित एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरे जरूरी दस्तावेज
     

Death Certificat New Rule 1
इस बदलाव का मकसद क्या है?

मृत्यु पंजीकरण के नियमों में बदलाव का बड़ा मकसद इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है जिससे फर्जी सर्टिफिकेट बनने से रोका जा सके. इसके अलावा सरकार लोगों को समय पर मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है. ऐसे में जरूरी है कि इस तरह की घटना होने पर 21 दिनों के अंदर संबंधित अथॉरिटी को सूचना देकर समय पर मृत्यु प्रमाणपत्र बनवा लिया जाए. 
 

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