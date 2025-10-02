Add DNA as a Preferred Source
भारत

ट्रंप के टैरिफ, हिंसक प्रदर्शन और पहलगाम हमले तक..., RSS प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण की 5 बड़ी बातें

मोहन भागवत ने विजयादशमी के मौके पर देश-दुनिया के तमाम मुद्दों पर अपनी बात राखी. अपने भाषण में उन्होंने पहलगाम हमले, ट्रंप के टैरिफ सहित विश्व और देश की चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए.

राजा राम

Updated : Oct 02, 2025, 11:00 AM IST

RSS प्रमुख मोहन भागवत

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में विजयादशमी के अवसर पर संबोधन दिया. शताब्दी वर्ष समारोह में उन्होंने भारत और दुनिया की वर्तमान चुनौतियों पर अपनी राय साझा की. भागवत ने हिंसक प्रदर्शनों, वैश्विक आर्थिक नीतियों, परिवार और समाज की स्थिति, पहलगाम आतंकवादी हमले और राष्ट्रपिता के योगदान पर प्रकाश डाला. उनका संदेश स्पष्ट था कि हिंसा समाधान नहीं देती, बदलाव लोकतांत्रिक मार्ग और मजबूत सामाजिक मूल्यों से ही आता है. 

हिंसक प्रदर्शन से नहीं निकलेगा हल 

दरअसल, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हाल ही में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हिंसक प्रदर्शन हुए, लेकिन इससे स्थायी बदलाव नहीं आता. उन्होंने स्पष्ट किया कि बदलाव लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण मार्ग से ही संभव है, क्योंकि हिंसा केवल अस्थायी उथल-पुथल पैदा करती है. उन्होंने, इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि क्रांतियों ने हमेशा अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया. फ्रांस में राजा के खिलाफ हुई क्रांति के बाद नेपोलियन तानाशाह बन गया, और साम्यवादी देशों ने भी समय के साथ पूंजीवादी प्रणाली अपनाई. उन्होंने जोर देकर कहा कि अराजकता की स्थिति में बाहरी ताकतों के लिए देश में हस्तक्षेप का मौका बन जाता है. 

समाज की स्थिति पर चिंता

RSS प्रमुख ने परिवार और समाज की स्थिति पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि आज दुनिया में पारिवारिक और सामाजिक ढांचा कमजोर हो चुका है, लेकिन भारत में इसे संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है. समाज और व्यक्ति के निर्माण के लिए अनुशासन, आदत और मूल्यों का विकास जरूरी है. संघ की शाखाओं में यही आदत और नियमितता स्वयंसेवकों में राष्ट्रभक्ति और समाज निर्माण की भावना पैदा करती है.

राष्ट्र की सुरक्षा पर जोर 

भागवत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का भी स्मरण किया. उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा और एकता सुनिश्चित करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है. इसी कड़ी में पहलगाम में सीमा पार के आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 26 भारतीयों की हत्या उनकी धर्म के आधार पर की गई, जिससे देश में शोक और आक्रोश फैल गया. उन्होंने सेना और प्रशासन की तत्परता और साहस की सराहना की. 

यह भी पढ़ें: Chhannu Lal Mishra: भारत ने खो दिया अपना संगीत का अनमोल रत्न, पंडित छन्नूलाल मिश्र का वाराणसी में निधन

आत्मनिर्भर और स्वदेशी बनने की जरूरत

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हुए भागवत ने अमेरिका के टैरिफ नीति का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर और स्वदेशी बनने की जरूरत है, ताकि वैश्विक परिस्थितियों में मजबूरी न झेलनी पड़े. उन्होंने विभिन्न विचारधाराओं का सम्मान करते हुए कहा कि भारत में विविधता के बावजूद एकता को बनाए रखना आवश्यक है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी RSS के 100 साल पूरे होने पर बधाई दी और कहा कि संघ के स्वयंसेवकों ने समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को जीवित रखा. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

