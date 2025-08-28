Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर

75 की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- मैंने कभी नहीं कहा

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें कप्तान सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग

Rashifal 29 August 2025: मेष और मकर राशि वाले रखें अपनी सेहत का ध्यान, जानें आज सभी राशियों का भाग्यफल

राजस्थान में सियासी समीकरण बदलने की तैयारी, सीएम ने कहा- शिकायतों की राजनीति खत्म कर काम करें

UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!

10 हजार कमाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को मिला 3 करोड़ का GST नोटिस,

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य

11 दिन की दुल्हन पर टूटा दुखों का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग

UP News: संभल में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 15% रह गई, आयोग ने योगी सरकार को सौंपी फाइनल रिपोर्ट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
75 की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- मैंने कभी नहीं कहा

75 की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- मैंने कभी नहीं कहा

Rashifal 29 August 2025: मेष और मकर राशि वाले रखें अपनी सेहत का ध्यान, जानें आज सभी राशियों का भाग्यफल

मेष और मकर राशि वाले रखें अपनी सेहत का ध्यान, जानें आज सभी राशियों का भाग्यफल

राजस्थान में सियासी समीकरण बदलने की तैयारी, सीएम ने कहा- शिकायतों की राजनीति खत्म कर काम करें

राजस्थान में सियासी समीकरण बदलने की तैयारी, सीएम ने कहा- शिकायतों की राजनीति खत्म कर काम करें

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर

Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें कप्तान सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें कप्तान सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग

UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!

UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!

Homeभारत

भारत

75 की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- मैंने कभी नहीं कहा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 75 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर की जाने वाली बातें निराधार हैं. उन्होंने शिक्षा, भाषा, संस्कृति और समाज सुधार पर संघ की भूमिका को विस्तार से रखा.

Latest News

राजा राम

Updated : Aug 28, 2025, 08:16 PM IST

75 की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- मैंने कभी नहीं कहा

मोहन भागवत

Add DNA as a Preferred Source

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने 75 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट की चर्चा को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि वह या कोई अन्य 75 वर्ष की उम्र में पद छोड़ देगा. अपने संबोधन में भागवत ने शिक्षा, संस्कृति, भाषा, सामाजिक समरसता और अखंड भारत के मुद्दों पर भी विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि संघ समाज के निर्माण में जुटा है और किसी भी तरह की हिंसा से उसका कोई लेना-देना नहीं है. 

दरअसल, उन्होंने कहा, “मैंने कभी नहीं कहा कि मैं 75 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाऊंगा और न ही यह बात संघ में किसी के लिए लागू होती है.” अपने भाषण में भागवत ने शिक्षा व्यवस्था पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत की मुख्यधारा की शिक्षा को गुरुकुल परंपरा से जोड़ना होगा. संस्कृत को आधार मानते हुए उन्होंने कहा कि हर भारतीय को संस्कृत का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मूल स्रोतों को समझने के लिए यह आवश्यक है. 

अपने काम में हम एक्सपर्ट

संघ और राजनीति के संबंधों पर भागवत ने कहा कि RSS सरकार नहीं चलाता, लेकिन सुझाव जरूर देता है. उन्होंने कहा, “सरकार चलाने में वे एक्सपर्ट हैं और अपने काम में हम एक्सपर्ट हैं. यदि हम ही सब तय करते, तो फैसलों में इतनी देर नहीं होती. समाज और संस्कृति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं हैं, पूजा-पद्धति में अंतर का मतलब यह नहीं कि वे समाज या संस्कृति से अलग हैं. उन्होंने कहा कि संघ किसी को पराया नहीं मानता, रुकावट अगर आती है तो वह दूसरी ओर से आती है. 

परिवर्तन की आशा संघ से ही

इतिहास और प्रेरणा के संदर्भ में भागवत ने कहा कि जितनी प्रेरणा रामप्रसाद बिस्मिल से मिलती है उतनी ही अशफाक उल्ला खान से भी मिलती है. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 1948 में जयप्रकाश नारायण संघ कार्यालय जलाने चले थे, लेकिन इमरजेंसी के बाद उन्होंने ही संघ के शिक्षा वर्ग में कहा कि परिवर्तन की आशा संघ से ही है. 

यह भी पढ़ें: SCO Summit: ट्रंप के टैरिफ वार और चीन से सीमा विवाद के बीच पीएम मोदी-शी जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी नजरें, तारीख हुई तय

मूल सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करेगा

भाषा विवाद पर उन्होंने कहा कि भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय हैं, कोई भी क्षेत्रीय नहीं. एक भाषा व्यवहार की होनी चाहिए, लेकिन वह विदेशी नहीं होनी चाहिए. भागवत ने यह भी कहा कि हिंसक संगठन कभी 75,000 स्थानों तक नहीं पहुंच सकता. उन्होंने दोहराया कि RSS व्यक्ति निर्माण के जरिए समाज परिवर्तन पर विश्वास करता है और हिंदुस्थान को हिंदू राष्ट्र मानने के मूल सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करेगा. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Low Hemoglobin Remedy: ब्लड में हीमोग्लोबिन है डाउन तो इन चीजों को खाना कर दें शुरू, नसों में लबालब भर जाएगा खून
ब्लड में हीमोग्लोबिन है डाउन तो इन चीजों को खाना कर दें शुरू, नसों में लबालब भर जाएगा खून
Bigg Boss 18: Kashish Kapoor ने शो में आते ही इस कंटेस्टेंट की नाक में किया दम, उठाए गेम पर सवाल
Bigg Boss 18: Kashish Kapoor ने शो में आते ही इस कंटेस्टेंट की नाक में किया दम, उठाए गेम पर सवाल
Share Market News: खुलते ही निवेशकों के डूबे 5.15 लाख करोड़, सोमवार को शेयर बाजार में हाहाकार 
खुलते ही निवेशकों के डूबे 5.15 लाख करोड़, सोमवार को शेयर बाजार में हाहाकार
Bangladesh: मोहम्मद यूनुस सरकार को गौतम अडानी की सख्त चेतावनी! क्या बांग्लादेश में छा जाएगा अंधेरा?
Bangladesh: मोहम्मद यूनुस सरकार को गौतम अडानी की सख्त चेतावनी! क्या बांग्लादेश में छा जाएगा अंधेरा?
Cholesterol Symptoms on Face: कोलेस्ट्रॉल बढ़ते ही चेहरे पर दिखने लगते हैं ये 5 लक्षण, 90% कर देते हैं इसे नजरअंदाज
कोलेस्ट्रॉल बढ़ते ही चेहरे पर दिखने लगते हैं ये 5 लक्षण, 90% कर देते हैं इसे नजरअंदाज
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर
Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें कप्तान सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें कप्तान सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग
UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!
UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य
इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य
11 दिन की दुल्हन पर टूटा दुखों का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग
शादी के 11 दिन बाद ही इस एक्ट्रेस पर टूटा दुख का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE