रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्टंट करना शख्स को पड़ा महंगा, RPF ने सिखाया सबक, देखें Video

डीएनए हिंदी: रील बनाने के चक्कर में लोग कुछ भी करते नजर आते हैं. खुद को फेमस करने के चक्कर में कहीं में खड़े होकर वीडियो बनवाने लगते हो. जिसकी वजह से आसपास के लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर रील बनाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा. जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग कई तरह की चर्चा कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर स्टंट कर रहा था. जिसका वह वीडियो भी बनवा रहा था. वीडियो बनाने वाले को आरपीएफ ने पकड़ लिया. जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो धड़ों में बंट गए. कुछ लोग आरपीएफ की कार्रवाई से ना खुश नजर आए तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि आरपीएफ द्वारा बिल्कुल सही किया गया है. आइए जानते हैं कि यह वीडियो कहां का है.

यह भी पढ़ें- बाढ़ के कारण इन वाहनों के लिए बंद हुए दिल्ली के ये बॉर्डर, पढ़ें अपने काम की बात

लड़के का स्टंट वीडियो वायरल

सोशल मीडिया सामने आया यह वीडियो बिहार के गया जिले के मानपुर जंक्शन का है. जहां एक शख्स को रेलवे प्लेटफार्म पर स्टंट करना और रील बनवाना महंगा पड़ गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन के सामने स्टंट कर रहा है. वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टंट कर रहा शख़्स एक्सपर्ट है. ऐसे में पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया.

यह भी पढ़ें- हादसे में अगर हुई लोगों की मौत तो ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट, जानिए कहां हुआ ऐसा

A young man who gained fame for his reckless stunts at Manpur Junction, was arrested by #RPF for creating nuisance and unauthorized entry.



We hope this will serve as a lesson for others who put their lives at risk for likes and shares in social media. #SafetyFirst pic.twitter.com/qDCj9H9mFK