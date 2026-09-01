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दिल्ली में रूफटॉप सोलर को मिलेगा बूस्ट, CM रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई सोलर पॉलिसी की पूरी डिटेल

CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि दिल्ली सरकार नई सोलर पॉलिसी के तहत यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के माध्यम से रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देगी.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 01, 2026, 07:12 PM IST

दिल्ली में रूफटॉप सोलर को मिलेगा बूस्ट, CM रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई सोलर पॉलिसी की पूरी डिटेल

CM Rekha Gupta

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दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि दिल्ली सरकार नई सोलर पॉलिसी के तहत यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के माध्यम से रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देगी. इसे आईपीजीसीएलके माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा लागू किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर कीमत और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके.

सीएम ने बताया कि आईपीजीसीएल इंस्टॉलेशन, वेंडर कोऑर्डिनेशन, शिकायत निवारण और उपभोक्ता सुविधा की पूरी प्रक्रिया को संभालेगी. साथ ही चयनित वेंडर द्वारा पहले 5 सालों तक मुफ्त ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) की सुविधा दी जाएगी.

75 नहीं अब 25 दिन में होगी सोलर नेट मीटरिंग

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सोलर नेट मीटरिंग प्रक्रिया को 75 दिन से घटाकर 25 दिन कर दिया गया है. इसके अलावा 10 kW तक के रेजिडेंशियल सोलर सिस्टम के लिए एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन चार्ज पूरी तरह माफ कर दिए गए हैं. सीएम ने बताया कि दिल्ली सोलर पॉलिसी का लक्ष्य मार्च 2027 तक 500 मेगावाट अतिरिक्त रूफटॉप सोलर क्षमता विकसित करना है. उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर बिजली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इस नीति पर तेजी से काम किया जाएगा.

2.3 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाने का टारगेट

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार का मार्च 2027 तक 2.3 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का टारगेट है. उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बिजली बिल कम करवाना या सब्सिडी देना नहीं है. सरकार चाहती है कि दिल्ली के घर बिजली का उत्पादक बने.

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