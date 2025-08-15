Delhi: हुमायूं टॉम्ब के पास गिरी दरगाह की छत, 5 लोगों की मौत, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

ट्रेन के जिस AC से आनी थी ठंडी हवा, वहां से निकली दारू की बोतल, पुलिस भी रह गई हैरान, Video Viral
भारत
हुमायूं टॉम्ब के पीछे मौजूद एक दरगाह की छत गिरने से उसके मलबे में लगभग 5-6 से लोगों के दबे होने की आशंका है. राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.
दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया. इस हादसे में अबतक 5 लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि हुमायूं टॉम्ब के पीछे मौजूद एक दरगाह की छत गिरने से उसके मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है. फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां भेजी गई हैं. साथ ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. दरअसल, हुमायूं टॉम्ब के पीछे स्थित पत्तेशाह की दरगाह के मकबरा वाले कमरे की छत अचानक ढह गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, करीब 10 से 12 लोग इस हादसे की चपेट में आ गए हैं, जिनमें से अब तक 11 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है.
वहां मौजूद लोगों का कहना है कि शाम के समय दरगाह परिसर में लोग मौजूद थे, तभी अचानक छत की दीवार और छत का कुछ हिस्सा भरभराकर गिर गया. जिसके बाद, देखते ही देखते वहां अफरा-तफरी मच गई. जिसके बाद लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. कुछ ही देर में पुलिस टीम वहां पहुंच गईं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. मिली जानकारी के अनुसार एनडीआरए की भी एक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है.
VIDEO | Delhi: A portion of the structure at Humayun’s Tomb collapses, and some are feared trapped. More details awaited— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/WEvDcD0TLq
अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल मलबा हटाने के लिए मशीनों और मैनुअल दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, हादसे का मुख्य कारण लगातार हो रही बारिश बताई जा रही है, जिससे छत की मजबूती कमजोर हो गई थी. स्थानीय लोगों ने बताया कि यह दरगाह ऐतिहासिक महत्व रखती है और हर दिन यहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं. फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है. बहरहाल, यह हादसा एक बार फिर से पुरानी इमारतों की सुरक्षा और देखभाल पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
