Twitter
Advertisement
Headlines

ट्रेन के जिस AC से आनी थी ठंडी हवा, वहां से निकली दारू की बोतल, पुलिस भी रह गई हैरान, Video Viral

Delhi: हुमायूं टॉम्ब के पास गिरी दरगाह की छत, 5 लोगों की मौत, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

Liver Cancer: शरीर में दिखने वाले ये लक्षण देते हैं लिवर कैंसर का संकेत, तुरंत दें इन बातों पर ध्यान

Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण के इन 7 मंत्रों का जाप करने से दूर हो जाएंगे संकट, प्रसन्न होंगी राधारानी

स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश कुमार ने दिया बिहार के युवाओं को बड़ा उपहार, अब 100 रूपये में भर पाएंगे हर परीक्षा का फॉर्म

14 की उम्र में बस 2500 रुपये से शुरू किया था लड्डू बेचने का काम, आज खड़ा कर दिया 200 करोड़ का कारोबार

Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज

भगवान कृष्ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' का शुभारंभ, पीएम मोदी ने कहा- जल्दी होगा देश का अपना स्पेस स्टेशन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ट्रेन के जिस AC से आनी थी ठंडी हवा, वहां से निकली दारू की बोतल, पुलिस भी रह गई हैरान, Video Viral

ट्रेन के जिस AC से आनी थी ठंडी हवा, वहां से निकली दारू की बोतल, पुलिस भी रह गई हैरान, Video Viral

Delhi: हुमायूं टॉम्ब के पास गिरी दरगाह की छत, 5 लोगों की मौत, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

हुमायूं टॉम्ब के पास गिरी दरगाह की छत, 5 लोगों की मौत, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

Liver Cancer: शरीर में दिखने वाले ये लक्षण देते हैं लिवर कैंसर का संकेत, तुरंत दें इन बातों पर ध्यान

शरीर में दिखने वाले ये लक्षण देते हैं लिवर कैंसर का संकेत, तुरंत दें इन बातों पर ध्यान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज

इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज

Homeभारत

भारत

Delhi: हुमायूं टॉम्ब के पास गिरी दरगाह की छत, 5 लोगों की मौत, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

हुमायूं टॉम्ब के पीछे मौजूद एक दरगाह की छत गिरने से उसके मलबे में लगभग 5-6 से लोगों के दबे होने की आशंका है. राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.

Latest News

राजा राम

Updated : Aug 15, 2025, 07:19 PM IST

Delhi: हुमायूं टॉम्ब के पास गिरी दरगाह की छत, 5 लोगों की मौत, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

Image- ANI

TRENDING NOW

दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया. इस हादसे में अबतक 5 लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि हुमायूं टॉम्ब के पीछे मौजूद एक दरगाह की छत गिरने से उसके मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है. फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां भेजी गई हैं. साथ ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. दरअसल, हुमायूं टॉम्ब के पीछे स्थित पत्तेशाह की दरगाह के मकबरा वाले कमरे की छत अचानक ढह गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, करीब 10 से 12 लोग इस हादसे की चपेट में आ गए हैं, जिनमें से अब तक 11 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है. 

एनडीआरए की भी एक टीम घटनास्थल पर

वहां मौजूद लोगों का कहना है कि शाम के समय दरगाह परिसर में लोग मौजूद थे, तभी अचानक छत की दीवार और छत का कुछ हिस्सा  भरभराकर गिर गया. जिसके बाद, देखते ही देखते वहां अफरा-तफरी मच गई. जिसके बाद लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. कुछ ही देर में पुलिस टीम वहां पहुंच गईं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. मिली जानकारी के अनुसार एनडीआरए की भी एक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है.

राहत और बचाव अभियान जारी

अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल मलबा हटाने के लिए मशीनों और मैनुअल दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, हादसे का मुख्य कारण लगातार हो रही बारिश बताई जा रही है, जिससे छत की मजबूती कमजोर हो गई थी. स्थानीय लोगों ने बताया कि यह दरगाह ऐतिहासिक महत्व रखती है और हर दिन यहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं.  फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है. बहरहाल, यह हादसा एक बार फिर से पुरानी इमारतों की सुरक्षा और देखभाल पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Russia ने Google पर ठोका भयंकर जुर्माना, पूरी दुनिया कि संपत्ति भी लगेगी फीकी, जानें पूरी कहानी
Russia ने Google पर ठोका भयंकर जुर्माना, पूरी दुनिया कि संपत्ति भी लगेगी फीकी, जानें पूरी कहानी
BB3 Twitter Review: Bhool Bhulaiyaa 3 में कॉमेडी और सस्पेंस का धमाल, दर्शक हुए इंप्रेस? देखें यूजर्स के Reactions
Bhool Bhulaiyaa 3 में कॉमेडी और सस्पेंस का धमाल, दर्शक हुए इंप्रेस? देखें यूजर्स के Reactions
Viral Video: दिवाली पर हॉस्टल में मची रॉकेट वॉर, छात्रों ने रॉकेट से एक-दूसरे पर किया हमला, देखें वीडियो
दिवाली पर हॉस्टल में मची रॉकेट वॉर, छात्रों ने रॉकेट से एक-दूसरे पर किया हमला, देखें वीडियो
सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के साथ आया और इंटरनेट पर छा गया Baby John का टीजर, वायरल हो रहे तमाम क्लिप
सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के साथ आया और इंटरनेट पर छा गया Baby John का टीजर, वायरल हो रहे तमाम क्लिप
एक छोटी सी चिंगारी ने मचाई ताबाही, पटाखे की दुकान पर लगी आग का खौफनाक Video Viral
एक छोटी सी चिंगारी ने मचाई ताबाही, पटाखे की दुकान पर लगी आग का खौफनाक Video Viral
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट
एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट
Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत
ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत
Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज
इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज
Diabetes Solution: डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?
डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?
Brain Cloting: दिमाग की नसों में जब फंस जाता है खून का थक्का तो नजर आते हैं ये संकेत
दिमाग की नसों में जब फंस जाता है खून का थक्का तो नजर आते हैं ये संकेत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE