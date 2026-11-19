घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए परिजनों और संबंधित लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है.

दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस सांसद है

ASI प्रदीप कुमार दीपेंद्र हुड्डा की सुरक्षा में तैनात था

कांग्रेस लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बॉडीगार्ड ASI प्रदीप कुमार ने सुसाइड कर लिया है. एएसआई ने सर्विस रिवॉल्वर से घर पर खुद को गोली मार ली. घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. घटना 18 नवंबर रात की है.

दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस सांसद हैं. प्रदीप कुमार भी रोहतक जिले के गांव मोखरा का रहने वाला था. वह दीपेंद्र हुड्डा की सुरक्षा में बॉडीगार्ड के तौर पर तैनात था. प्रदीप ड्यूटी खत्म करने के बाद शाम को घर लौटे था. रात में वह छत पर बने कमरे में अकेले बैठे था. इसी दौरान रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. गोली की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और तुरंत निजी अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

क्यों किया सुसाइड?

घटना की सूचना मिलने पर बहुअकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम भेजा. थाना प्रभारी जसबीर के मुताबिक, गांव मोखरा में एक युवक के आत्महत्या करने की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. 19 नंवबर को शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा. पुलिस सुसाइड के कारणों का पता लगाने में जुटी है.



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