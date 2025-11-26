FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

मुंबई- मंदिर के शुद्धिकरण के लिए पहुंचे हिंदू

Homeभारत

भारत

हरियाणा में नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर पर प्रैक्टिस के दौरान​ गिरा पोल, छाती में चोट से ​खिलाड़ी की मौत

हरियाणा के दो अलग अलग खेल मैदान में प्रैक्टिस करते समय खिलाड़ियों पर पोल गिरने से उनकी मौत हो गई. इनमें एक नेशनल प्लेयर तो दूसरा खिलाड़ी स्टेट लेवल पर कई प्रतियोगिताओं को जीत चुक था. 

नितिन शर्मा

Updated : Nov 26, 2025, 10:24 AM IST

हरियाणा में नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर पर प्रैक्टिस के दौरान​ गिरा पोल, छाती में चोट से ​खिलाड़ी की मौत
हरियाणा के रोहतक स्थित लाखन माजरा गांव में एक नेशनल बास्केटबॉल ​प्लेयर की ग्राउंड में खेलते समय पोल गिरने से मौत हो गई. यह पोल खिलाड़ी की छाती में जा लगा. आनन फानन में साथी खिलाड़ियों ने उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक हार्दिक के परिवार में मातम छा गया है. वहीं गांव वाले भी लचर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोस रहे हैं. 

जानकारी के अनुसार, रोहतक के लाखन माजरा निवासी 16 वर्षीय हार्दिक नेशनल लेवल का खिलाड़ी था. हार्दिक ने कई नेशनल प्रतियोगिता में भाग लिया. इन्हीं में से कांगड़ा में सिल्वर और हैदराबाद में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. इसके अलावा पुडुचेरी भी ब्रॉन्ज जीतकर हार्दिक ने घर वापसी की थी. हाल ही में हार्दिक का सिलेक्शन मध्यप्रदेश के इंदौर स्थित नेशनल बॉस्केटबॉल अकेदमी में हुआ था. वहां जाने से पूर्व हार्दिक अपने खेल को और अच्छा बनाने के लिए दिन रात मैदान में प्रैक्टिस कर रहा था. 

पोल पकड़ते ही छाती पर गिरा

हार्दिक गांव में ही मौजूद मैदान में बॉस्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था. यहां लगे सीसीटीवी से पता लगा कि पहली बार में हार्दिक ने पोल को पकड़ा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार जैसे ही उसने पोल पकड़ा, लोहे का पूरा पोल सीधे उसके ऊपर गिर गया. इस दौरान प्रैक्टिस कर रहे दूसरे खिलाड़ियों ने दौड़कर हार्दिक पर गिरे पोल को हटाया. आनन फानन में लोग उसे PGI रोहतक लेकर पहुंचे. यहां इलाज के दौरान ही हार्दिक की मौत हो गई. 

बहादुरगढ़ में भी हुआ ऐसा ही हादसा

ऐसी ही एक घटना हरियाणा के बहादुरगढ़ में हुई है. यहां रविवार को बहादुरगढ़ के होशियार सिंह स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे 15 वर्षीय अमन पर बास्केटबॉल का पोल गिर गया. उसे भी तुरंत PGI रोहतक ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पोल गिरने से हुए दो होनहार खिलाड़ियों की मौत ने स्टेडियम में लगे सामान पर सवाल खड़े कर दिये हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

