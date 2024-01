शरद पवार का आशीर्वाद लेकर ED  दफ्तर के लिए निकले रोहित पवार, 'मैं मराठी मानुष, किसी से डरता नहीं'

डीएनए हिंदी: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता रोहित पवार से आज प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करने वाला है. मुंबई में ईडी के दफ्तर जाने से पहले रोहित पवार ने अपने दादा और पार्टी के मुखिया शरद पवार के आशीर्वाद लिए. रोहित ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो उन्हें किसी बात का डर नहीं है. एनसीपी नेता रोहित पवार ने यह भी कहा कि मैं पूरा सहयोग करूंगा लेकिन अगर किसी को लगता है कि वह मुझ पर प्रेशर डाल सकता है तो मैं मराठी मानुष हूं, मैं डरता नहीं हूं. हाल ही में ईडी ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से जुड़े मामले में रोहित पवार को समन भेजा था और पेश होने को कहा था.

गिरफ्तारी की आशंकाओं के मामले पर रोहित पवार ने कहा, 'ईडी के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं. मैं हमेशा उनका सहयोग करूंगा. जो हमारे विरोध में लोग हैं और उनको अगर लगता है कि इस बंदे पर प्रेशर डाला जा सकता है तो वे शायद भूल गए हैं कि मैं मराठी मानुष हूं, मैं डरता नहीं. अगर प्रेशर डालने के लिए ही यह सब हुआ है तो उन्होंने गलत बंदे पर प्रयोग किया है. अगर वे गिरफ्तार भी करते हैं तो हमें कोर्ट से न्याय लेना पड़ेगा लेकिन लड़ना तो पड़ेगा.

#WATCH | On ED summon, NCP-Sharad Pawar faction leader Rohit Pawar says "I am carrying all the files and documents that the agency had asked for. I will answer all the questions of ED and will support them. The ED officials are just doing their work, I don't have anything against… pic.twitter.com/xZzhQx277j