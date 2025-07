'कन्फ्यूज है चुनाव आयोग...', बिहार के मतदाता सूची संशोधन पर तेजस्वी यादव का हमला, चक्का जाम का ऐलान

Bihar Election: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चुनाव आयोग को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. राजद नेता यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने 5 जुलाई को उनके द्वारा पूछे गए सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और इस कारण आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में चुनाव आयोग सिर्फ एक डाकघर की तरह काम कर रहा है और उसे किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार नहीं है.

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के निर्देशों में असमंजस साफ तौर पर देखा जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने जिन 11 दस्तावेजों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए जरूरी बताया है, वे अधिकांश गरीब बिहारवासियों के पास नहीं हैं. उन्होंने आगे कहा कि आम लोगों के पास आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज होते हैं और इन दस्तावेजों के बिना गरीबों के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है.

गौरतलब है कि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी तेजस्वी यादव के आंदोलन में साथ देने का ऐलान किया है. राहुल गांधी पटना में आयोजित 'चक्का जाम' आंदोलन में भाग लेंगे. इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नई श्रम संहिता और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ है. मीडिया से बातचीत करते हुए राजद नेता ने कहा कि, बीते कुछ दिनों में लगातार बिहार में अपराध बढ़ गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि इस मामले पर सीएम नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं.

#WATCH | Patna | Former Bihar Deputy CM and RJD leader Tejashwi Yadav says, "Nitish Kumar has sold his morality and criminals have bought that and hence crime is rising in the state, but the CM hasn't spoken a word about it. A CM dear to PM Modi, Amit Shah and Chirag Paswan is… pic.twitter.com/E9lYp0Ul7Y