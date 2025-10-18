गुजरात सरकार में मंत्री बनीं रिवाबा जडेजा को कौन सा मिला मंत्रालय? देखें पूरी लिस्ट
चीनी जैसा मीठा, फिर भी शुगर कम करने में कारगर क्यों है ये फल? समझें इसके पीछे का साइंस
Rashifal 18 October 2025: इन लोगों पर होगी भगवान धन कुबेर की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज
इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ कपल ने किया ऐसा काम, लाखों में होने लगी कमाई
इस ग्रह पर होती है हीरों की बारिश, Space का है सबसे अमीर ग्रह
The Taj Story: फिर से छिड़ा मकबरा या मंदिर पर विवाद, ताजमहल के 22 बंद कमरों का रहस्य उजागर करने आ रही है फिल्म
Mehul Choksi Extradition: भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, बेल्जियम कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
Weight Loss: वजन घटाने का बेस्ट तरीका, अगर रोजाना करेंगे ये 3 काम तो 15 दिन में कम हो जाएगी पेट की चर्बी
Gold-Silver Price Fall: धनतेरस से पहले सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, 5,000 रुपये तक गिरे दाम, जानें लेटेस्ट रेट
भारत
सीएम भूरेंद्र पटेल ने अपने पास सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण समेत कई महत्वपूर्ण विभाग रखे हैं. वहीं, डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी को गृह मंत्रालय सौंपा है.
गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. जिसमें 19 मंत्रियों ने शपथ ली. इसमें क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी शामिल हैं. रिवाबा को प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा मंत्रालय मिला है. सीएम भूपेंद्र पटेल ने अन्य मंत्रियों के लिए भी विभागों का बंटवारा कर दिया है. मुख्यमंत्री ने अपने पास सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण समेत कई महत्वपूर्ण विभागों को रखा है.
वहीं, डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी को गृह मंत्री बनाया गया है. इससे पहले वे गृह राज्य मंत्री थे. हर्ष संघवी को गृह, पुलिस आवास, जेल, सीमा सुरक्षा, गृह रक्षक दल, ग्राम रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा, मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क, परिवहन, विधि एवं न्याय, खेल एवं युवा सेवाएं, सांस्कृतिक गतिविधियां, स्वयंसेवी संगठनों का समन्वय, उद्योग, नमक उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, पर्यटन एवं तीर्थयात्रा विभाग देखेंगे.
किसे मिला कौन सा मंत्रालय
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से