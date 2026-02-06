दिल्ली के जनकपुरी में खुले गड्ढे ने ली युवक की जान, रातभर थानों में भटकता रहा परिवार

दिल्ली के जनकपुरी में खुले और बिना सुरक्षा वाले गड्ढे में गिरकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई. लापरवाही, खराब सड़क व्यवस्था और देर से मिली सूचना ने कई सवाल खड़े किए हैं.

दिल्ली के जनकपुरी इलाके में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सड़क पर खुले और बिना सुरक्षा वाले गहरे गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई. हादसे के वक्त सड़क पर न तो रोशनी थी और न ही कोई चेतावनी संकेत मौजूद था. सबसे दुखद बात यह रही कि युवक के लापता होने के बाद उसका परिवार पूरी रात पुलिस थानों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन सुबह जाकर मौत की सूचना मिली.

इलाके में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी

राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में शुक्रवार देर रात एक गंभीर हादसा हुआ, जिसमें सड़क पर खुले गहरे गड्ढे में गिरने से एक बाइक सवार युवक की जान चली गई. मृतक की पहचान पालम निवासी युवक के रूप में हुई है, जो रात के समय अपने घर लौट रहा था. अंधेरे और खराब सड़क व्यवस्था के कारण युवक को सामने मौजूद गड्ढा दिखाई नहीं दिया और वह सीधे उसमें जा गिरा. जानकारी के मुताबिक जिस स्थान पर यह हादसा हुआ, वहां दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा काम चल रहा था. सड़क पर गहरा गड्ढा खोदा गया था, लेकिन उसे न तो ढका गया था और न ही उसके आसपास बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, जिससे रात के समय स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो गई.

पुलिस की भूमिका पर भी सवाल

हादसे के बाद युवक कई घंटों तक उसी गड्ढे में फंसा रहा. सुबह राहगीरों की नजर जब उस पर पड़ी, तब पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने घटनास्थल की फोटोग्राफी भी करवाई है और यह जांच की जा रही है कि गड्ढा कब से खुला था और इसकी जिम्मेदारी किस विभाग की थी. इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक देर रात घर नहीं लौटा, जिसके बाद वे उसकी तलाश में कई थानों में गए. लेकिन कहीं से भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। परिवार का आरोप है कि अगर समय रहते पुलिस ने गंभीरता दिखाई होती, तो शायद युवक को बचाया जा सकता था.

सरकारी लापरवाही का नतीजा

घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है. आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर इसे सरकारी लापरवाही का नतीजा बताया और सड़क सुरक्षा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा. वहीं, यह इलाका कैबिनेट मंत्री आशीष सूद के विधानसभा क्षेत्र में आता है. मंत्री ने हादसे के बाद जांच के आदेश दिए हैं और अधिकारियों से जवाब मांगा है कि सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के बाद सुबह गड्ढे के चारों ओर पर्दे लगाए गए, जिससे सवाल उठता है कि अगर पहले ही सुरक्षा इंतजाम होते, तो यह जान नहीं जाती. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जिम्मेदार एजेंसी तय करने की कोशिश की जा रही है.

