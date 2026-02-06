FacebookTwitterYoutubeInstagram
ZEE Samvad with Real Heroes 2026: सोनू सूद को मिला 'पीपल्स प्राइड ऑफ द ईयर' अवार्ड, तालियों से गूंजी महफिल

ZEE Samvad with Real Heroes 2026: अनु मलिक को मिला 'पैट्रियोटिक मेलोडी मेस्ट्रो ऑफ द ईयर' का अवार्ड

CM रेखा गुप्ता ने DUMTA विधेयक शीघ्र तैयार करने के दिए निर्देश, प्रदूषण और जाम की समस्या को लेकर कही ये बात

Surya Gochar: 13 फरवरी को बन रहा है दुर्लभ संयोग, सूर्य-शनि मिलन से इन 4 राशियों की होगी बल्ले बल्ले

Lata Mangeshkar को कौन दे रहा था जहर? जानें सुरों की साम्रज्ञी से जुड़े 7 अनसुने किस्से

35 साल पुराना वो गाना जिसमें नाचते-नाचते एक्ट्रेस के पैरों से बहने लगा था खून, गहरे छाले के बाद भी हसीना ने नहीं रोकी शूटिंग..

भारत

भारत

दिल्ली के जनकपुरी में खुले गड्ढे ने ली युवक की जान, रातभर थानों में भटकता रहा परिवार

दिल्ली के जनकपुरी में खुले और बिना सुरक्षा वाले गड्ढे में गिरकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई. लापरवाही, खराब सड़क व्यवस्था और देर से मिली सूचना ने कई सवाल खड़े किए हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 06, 2026, 03:37 PM IST

दिल्ली के जनकपुरी में खुले गड्ढे ने ली युवक की जान, रातभर थानों में भटकता रहा परिवार
दिल्ली के जनकपुरी इलाके में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सड़क पर खुले और बिना सुरक्षा वाले गहरे गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई. हादसे के वक्त सड़क पर न तो रोशनी थी और न ही कोई चेतावनी संकेत मौजूद था. सबसे दुखद बात यह रही कि युवक के लापता होने के बाद उसका परिवार पूरी रात पुलिस थानों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन सुबह जाकर मौत की सूचना मिली. 

इलाके में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी

राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में शुक्रवार देर रात एक गंभीर हादसा हुआ, जिसमें सड़क पर खुले गहरे गड्ढे में गिरने से एक बाइक सवार युवक की जान चली गई. मृतक की पहचान पालम निवासी युवक के रूप में हुई है, जो रात के समय अपने घर लौट रहा था. अंधेरे और खराब सड़क व्यवस्था के कारण युवक को सामने मौजूद गड्ढा दिखाई नहीं दिया और वह सीधे उसमें जा गिरा. जानकारी के मुताबिक जिस स्थान पर यह हादसा हुआ, वहां दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा काम चल रहा था. सड़क पर गहरा गड्ढा खोदा गया था, लेकिन उसे न तो ढका गया था और न ही उसके आसपास बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, जिससे रात के समय स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो गई. 

पुलिस की भूमिका पर भी सवाल 

हादसे के बाद युवक कई घंटों तक उसी गड्ढे में फंसा रहा. सुबह राहगीरों की नजर जब उस पर पड़ी, तब पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने घटनास्थल की फोटोग्राफी भी करवाई है और यह जांच की जा रही है कि गड्ढा कब से खुला था और इसकी जिम्मेदारी किस विभाग की थी. इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक देर रात घर नहीं लौटा, जिसके बाद वे उसकी तलाश में कई थानों में गए. लेकिन कहीं से भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। परिवार का आरोप है कि अगर समय रहते पुलिस ने गंभीरता दिखाई होती, तो शायद युवक को बचाया जा सकता था. 

यह भी पढ़ें: परीक्षा पे चर्चा में PM Modi ने दिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स, बोले- 'प्रधानमंत्री हूं, फिर भी लोग मुझे सिखाते हैं काम कैसे करना है'

सरकारी लापरवाही का नतीजा

घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है. आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर इसे सरकारी लापरवाही का नतीजा बताया और सड़क सुरक्षा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा. वहीं, यह इलाका कैबिनेट मंत्री आशीष सूद के विधानसभा क्षेत्र में आता है. मंत्री ने हादसे के बाद जांच के आदेश दिए हैं और अधिकारियों से जवाब मांगा है कि सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के बाद सुबह गड्ढे के चारों ओर पर्दे लगाए गए, जिससे सवाल उठता है कि अगर पहले ही सुरक्षा इंतजाम होते, तो यह जान नहीं जाती. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जिम्मेदार एजेंसी तय करने की कोशिश की जा रही है. 

Surya Gochar: 13 फरवरी को बन रहा है दुर्लभ संयोग, सूर्य-शनि मिलन से इन 4 राशियों की होगी बल्ले बल्ले
Lata Mangeshkar को कौन दे रहा था जहर? जानें सुरों की साम्रज्ञी से जुड़े 7 अनसुने किस्से
35 साल पुराना वो गाना जिसमें नाचते-नाचते एक्ट्रेस के पैरों से बहने लगा था खून, गहरे छाले के बाद भी हसीना ने नहीं रोकी शूटिंग..
WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
इन तारीखों पर जन्मे लोगों को पैसा, नाम-शोहरत और मौत तक अचानक मिलती है, रोलर-कोस्टर जैसी होती है इनकी लाइफ
आज का दिन किन राशियों के लिए बनेगा टर्निंग पॉइंट? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
इन तारीखों पर जन्मे लोग प्यार में होते हैं सबसे ज्यादा एग्रेसिव, भावनात्मक ठेस लगते ही होते हैं बेकाबू
Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त
