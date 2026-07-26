Gen-Z को मिलेगा बड़ा मौका? राहुल गांधी को लेकर तेलंगाना के CM का बड़ा बयान

दिल्ली में पेपर लीक के खिलाफ चले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सफल आंदोलन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद देश की राजनीति में Gen-Z का प्रभाव तेजी से बढ़ा है.

पेपर लीक विवाद के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के दबाव में शनिवार (25 जुलाी 2026) को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को देश में Gen-Z की एक ऐतिहासिक और बड़ी जीत माना जा रहा है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं ने जिस अनोखे अंदाज और एकजुटता के साथ अपनी आवाज उठाई, उसने न सिर्फ सरकार को फैसले बदलने पर मजबूर किया, बल्कि राजनीति के दिग्गजों को भी सोचने पर विवश कर दिया है. इस सफलता के बाद देश भर के विपक्षी नेता युवाओं के इस जज्बे की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

राहुल गांधी पीएम बने तो Gen-Z को बनाएंगे शिक्षा मंत्री

इसी कड़ी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का एक बड़ा बयान सामने आया है. शनिवार को दिल्ली में आंदोलन खत्म होने के बाद हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वह इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेंगे कि इंडिया ब्लॉक की सरकार में Gen-Z का कोई युवा नेता ही देश का केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने.

इंडिया ब्लॉक के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे बात

रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह इस प्रस्ताव को लेकर इंडिया ब्लॉक के सभी वरिष्ठ नेताओं और घटक दलों से मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा कि सड़कों पर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने वाले इन युवाओं को सिर्फ आंदोलन खत्म करके घर नहीं लौट जाना चाहिए, बल्कि अब उन्हें संसद तक पहुंचना चाहिए ताकि देश और दुनिया में Gen-Z की आवाज सीधे नीतियों में झलक सके.

चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल करने की मांग

युवाओं को राजनीति में सीधी भागीदारी देने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है. उन्होंने मांग की कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र सीमा को 25 साल से घटाकर 21 साल किया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए तेलंगाना सरकार जल्द ही विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाएगी और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करेगी.

'युवा शक्ति की हुई जीत'

नीट पेपर लीक के विरोध में आयोजित एक विशाल कैंडल मार्च को संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि युवाओं के इस अहिंसक आंदोलन ने सत्ता के अहंकार को पछाड़ दिया और शिक्षा मंत्री को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया. इस कैंडल मार्च में तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, राज्य सरकार के कई कैबिनेट मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारी संख्या में छात्र-युवा शामिल हुए.

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