Republic Day Parade Live Streaming: कब और कहां देखें परेड शो? एक क्लिक में मिलेगी पूरी डिटेल्स

Padma Awards 2026: एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण... अलका याज्ञनिक-ममूटी समेत ये दिग्गज भी सम्मानित

कौन थे मार्क टली? जिनकी भारत में एंट्री पर लगा दिया गया था बैन, 90 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Republic Day 2026: 76वां या 77वां... इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा भारत? ऐसे दूर करें कन्फ्यूजन

Republic Day पर बच्चों के साथ जरूर करें ये 5 एक्टिविटीज, देशभक्ति की पाठशाला से दिन बनाएं खास

T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

भारत

Republic Day Parade Live Streaming: कब और कहां देखें परेड शो? एक क्लिक में मिलेगी पूरी डिटेल्स

Republic Day Parade Live Streaming: 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा. हमेशा की तरह इस बार भी दिल्ली के इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ और परेड शो होगा.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 25, 2026, 08:15 PM IST

Republic Day Parade Live Streaming in Hindi: 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा. हमेशा की तरह इस बार भी दिल्ली के इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ और परेड शो होगा. जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्री युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे. इतना ही नहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ध्वज फहराएंगी और दिन को खास बनाएंगी. हालांकि इस दौरान लाखों की भीड़ भी होगी. लेकिन पूरे भारत के लिए इस दिन के शोज की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी. आइए जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के शोज कब और कहां होगी? 

वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का मनाया जाएगा जश्न

गणतंत्र दिवस 2026 पर मंदे वातरम की थीम का कर्तव्य पथ होगी. इस दौरान 1923 में तेजेंद्र कुमार मित्रा की ओर से बनाई गई एक सीरीज भी प्रदर्शित होगी. इसके अलावा राष्ट्रगान वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का भी जश्न मनाया जा रहा है. 

कितने बजे शुरू होंगे परेड? 

गणतंत्र दिवस 2026 समारोह की शुरुआत भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे से होगी. पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पिल करने के साथ कार्यक्रम से शुरुआत होगी. उसके बाद सुबह 10.30 बजे से परेज शो शुरू होगी. हालांकि करीब परेड 90 मिनट तक होगी. 

गणतंत्र दिवस 2026 पर आएंगे स्पेशल गेस्ट

भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 के कार्यक्रम में दो स्पेशल गेस्ट भी आएंगे. यूरीपीय संघ के दो वरिष्ठ नेता मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है. यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन कार्यक्रम में आएंगे. 

कब और कहां देखें लाइव? 

गणतंत्र दिवस 2026 का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा. इसके अलावा इसकी लाइव स्ट्रीम पीआईबी और मायगॉव के यूट्यूब चैनल पर होगी. वहीं सुबह 8 बजे से ऑल इंडिया रेडियो के यूट्यूब चैनल और सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. हालांकि भारत के किसी भी मीडिया चैनल पर परेड का लाइव शो देख सकते हैं. 

