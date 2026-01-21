23 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल, यात्रियों के लिए ट्रैफिक गाइडलाइन जारी

गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते 23 जनवरी को दिल्ली के कई हिस्सों में ट्रैफिक प्रतिबंध रहेगा. कर्तव्य पथ समेत मध्य दिल्ली की कई सड़कों पर आवाजाही और पार्किंग पर रोक लगेगी.

गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राजधानी दिल्ली में तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में 23 जनवरी, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जाएगी. दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और लोगों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित रास्तों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, फुल ड्रेस रिहर्सल उसी रूट पर होगी, जिस पर 26 जनवरी को मुख्य परेड निकलेगी. रिहर्सल सुबह करीब 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक जाएगी. इस दौरान कर्तव्य पथ और उसके आसपास के इलाकों में यातायात पूरी तरह नियंत्रित रहेगा.

कर्तव्य पथ पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद

एडवाइजरी के अनुसार, विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी. इसके अलावा रायसीना रोड, जनपथ, सी-हेक्सागन, रफी मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर भी सुबह से लेकर रिहर्सल खत्म होने तक ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेंगे. दिल्ली पुलिस ने उत्तर दिल्ली से दक्षिण दिल्ली और दक्षिण से उत्तर दिल्ली जाने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वे मध्य दिल्ली के इलाकों से गुजरने से बचें. ऐसे यात्रियों को रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने को कहा गया है. कर्तव्य पथ की ओर जाने वाली मुख्य सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही भी नियंत्रित की जाएगी.

कई जगहों पर पार्किंग की भी अनुमति नहीं होगी

फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान कई जगहों पर पार्किंग की भी अनुमति नहीं होगी. तिलक मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड के कुछ हिस्सों और नई दिल्ली जिले की कई प्रमुख सड़कों पर पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि गलत तरीके से खड़े वाहनों को टो कर लिया जाएगा और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा W प्वाइंट, डीडीयू मार्ग, मिंटो रोड, मिंटो रोड रेड लाइट और प्रेस रोड जैसे इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए जाएंगे. पार्किंग केवल तय पार्किंग स्थलों पर ही करने की अनुमति होगी.

घर से निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर जांच लें

दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर जांच लें, ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और धैर्य बनाए रखें. रियल-टाइम ट्रैफिक जानकारी के लिए यात्री दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या हेल्पलाइन नंबरों की मदद ले सकते हैं.

