गणतंत्र दिवस पर जैसलमेर में पकड़ा गया जासूस! हनीट्रैप में फंसकर ISI के लिए काम करने की आशंका

जब पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ था तभी सुरक्षा एजेंसियों ने जैसलमेर से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया. सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के संकेत मिले हैं. खबरों के मुताबिक गिरफ्तार युवक बॉर्डर एरिया में ई-मित्र चलाता था. इनता ही नहीं युवक पर आरोप है कि वह लगातार पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था और हनीट्रैप में फंसकर सामरिक महत्व की जानकारी उससे साझा करता था. सीआईडी-इंटेलिजेंस की टीम फिलहाल आरोपी झाबराराम पुत्र भानाराम मेघवाल निवासी नेहड़ान को पूछताछ के लिए जयपुर ले गई है.

पिछले 4 साल से गांव में चला रहा था ई- मित्र

जब गिरफ्तार युवक से पूछताछ की गई तो पता चला कि वह पिछले 4 साल से गांव में ई-मित्र केंद्र चला रहा था. आरोपी के कंप्यूटर और मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए कब्जे में लिया गया है. स्थानीय लोगों के मुताबिक यह कार्रवाई 25 जनवरी की रात को की गई. एक विशेष टीम संदिग्ध के घर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया. उन्होंने बताया कि संदिग्ध की पहचान नेहड़ान गांव के रहने वाले झाबराराम मेघवाल के रूप में हुई है जो सीमावर्ती इलाके में एक ई-मित्र केंद्र संचालित कर रहा था और कथित तौर पर पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था.

कई सरकारी योजनाओं और दस्तावेंजों तक पहुंच

अगर खूफिया सूत्रों की माने तो संदिग्ध की कई सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों तक पहुंच थी और ये भी शक है कि वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था. सूत्रों के अनुसार, ‘‘शक है कि उसने मोहपाश में फंसकर रणनीतिक महत्व की जानकारी साझा की होगी." हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. जांचकर्ता एंजेसियां पता लगाने की कोशिश कर रही कि अगर कोई भी जानकारी युवक की तरफ से शेयर की गई है तो क्या वह किसी दवाब में आकर की गई या फिर पैसे के लालच में जानकारी साझा की गई है.

