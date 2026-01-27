FacebookTwitterYoutubeInstagram
अब WhatsApp यूज करने के लिए देने होंगे पैसे! Free में नहीं मिलेगा इस फीचर का एक्सेस, Meta ने की पूरी तैयारी

कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट

गणतंत्र दिवस पर जैसलमेर में पकड़ा गया जासूस! हनीट्रैप में फंसकर ISI के लिए काम करने की आशंका

टूरिज्म से कमाई के मामले में कौन है दुनिया का बादशाह? जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम

ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है

Homeभारत

भारत

गणतंत्र दिवस पर जैसलमेर में पकड़ा गया जासूस! हनीट्रैप में फंसकर ISI के लिए काम करने की आशंका

सुरक्षा एजेंसियों ने जैसलमेर से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया. सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के संकेत मिले हैं. आइए जातने है क्या है पूरा मामला

सुमित तिवारी

Updated : Jan 27, 2026, 09:59 AM IST

गणतंत्र दिवस पर जैसलमेर में पकड़ा गया जासूस! हनीट्रैप में फंसकर ISI के लिए काम करने की आशंका

Republic Day 2026, Jaisalmer

जब पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ था तभी सुरक्षा एजेंसियों ने जैसलमेर से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया. सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के संकेत मिले हैं. खबरों के मुताबिक गिरफ्तार युवक बॉर्डर एरिया में ई-मित्र चलाता था. इनता ही नहीं युवक पर आरोप है कि वह लगातार पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था और हनीट्रैप में फंसकर सामरिक महत्व की जानकारी उससे साझा करता था. सीआईडी-इंटेलिजेंस की टीम फिलहाल आरोपी झाबराराम पुत्र भानाराम मेघवाल निवासी नेहड़ान को पूछताछ के लिए जयपुर ले गई है.

पिछले 4 साल से गांव में चला रहा था ई- मित्र

जब गिरफ्तार युवक से पूछताछ की गई तो पता चला कि वह पिछले 4 साल से गांव में ई-मित्र केंद्र चला रहा था. आरोपी के कंप्यूटर और मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए कब्जे में लिया गया है. स्थानीय लोगों के मुताबिक यह कार्रवाई 25 जनवरी की रात को की गई. एक विशेष टीम संदिग्ध के घर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया. उन्होंने बताया कि संदिग्ध की पहचान नेहड़ान गांव के रहने वाले झाबराराम मेघवाल के रूप में हुई है जो सीमावर्ती इलाके में एक ई-मित्र केंद्र संचालित कर रहा था और कथित तौर पर पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था. 

कई सरकारी योजनाओं और दस्तावेंजों तक पहुंच

अगर खूफिया सूत्रों की माने तो संदिग्ध की कई सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों तक पहुंच थी और ये भी शक है कि वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था. सूत्रों के अनुसार, ‘‘शक है कि उसने मोहपाश में फंसकर रणनीतिक महत्व की जानकारी साझा की होगी." हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. जांचकर्ता एंजेसियां पता लगाने की कोशिश कर रही कि अगर कोई भी जानकारी युवक की तरफ से शेयर की गई है तो क्या वह किसी दवाब में आकर की गई या फिर पैसे के लालच में जानकारी साझा की गई है.  

टूरिज्म से कमाई के मामले में कौन है दुनिया का बादशाह? जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है
T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप
घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी
Today Horoscope 25 January: नए अवसर, नई शुरुआत या मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का अपना राशिफल
केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए
