FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या है बुंदेलखंड के 'जलियांवाला बाग' की कहानी? भरे मेले में हजारों लोगों पर अंग्रेजों ने बरसा दी थी गोलियां

क्या है बुंदेलखंड के 'जलियांवाला बाग' की कहानी? भरे मेले में हजारों लोगों पर अंग्रेजों ने बरसा दी थी गोलियां

Republic Day 2026: दिल्ली के सभी बॉर्डर पर ​ट्रिपल लेयर सुरक्षा, परेड से पहले किले में तब्दील हुई ​देश की राजधानी

दिल्ली के सभी बॉर्डर पर ​ट्रिपल लेयर सुरक्षा, परेड से पहले किले में तब्दील हुई ​देश की राजधानी

Republic Day: PM मोदी समेत देश-विदेश के इन दिग्गज नेताओं ने दी गणतंत्र दिवस की बधाई, परेड में झलकेगी भारत की सैन्य शक्ति 

Republic Day: PM मोदी समेत देश-विदेश के इन दिग्गज नेताओं ने दी गणतंत्र दिवस की बधाई, परेड में झलकेगी भारत की सैन्य शक्ति

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत का एकमात्र गांव सिर्फ जिसे है National Flag बनाने का अधिकार, यहां तिरंगे की हर सिलाई में बसता है देश का सम्मान

भारत का एकमात्र गांव सिर्फ जिसे है National Flag बनाने का अधिकार, यहां तिरंगे की हर सिलाई में बसता है देश का सम्मान

Morning Habits: इन 5 आदतों से बुढ़ापे तक एनर्जेटिक रहेगी बॉडी, सुधर जाएगी पूरी लाइफस्टाइल

Morning Habits: इन 5 आदतों से बुढ़ापे तक एनर्जेटिक रहेगी बॉडी, सुधर जाएगी पूरी लाइफस्टाइल

T20 World Cup में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

T20 World Cup में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

Homeभारत

भारत

क्या है बुंदेलखंड के 'जलियांवाला बाग' की कहानी? भरे मेले में हजारों लोगों पर अंग्रेजों ने बरसा दी थी गोलियां

आज यानी 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. आप सभी ने अमृतसर के जलियावाला बाग हत्याकांड के बारे में तो सुना ही होगा. लेकिन क्या आप बुंदेलखंड के जलियावाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते हैं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 26, 2026, 10:30 AM IST

क्या है बुंदेलखंड के 'जलियांवाला बाग' की कहानी? भरे मेले में हजारों लोगों पर अंग्रेजों ने बरसा दी थी गोलियां

Republic Day 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज यानी 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. देश के अगल-अलग कोनों में आज तिरंगा शान से लहरा रहा है. आज हम सब बड़े उत्साह से भारत माता की गोद में खेल रहे है लेकिन इस आजादी की कीमत हमारे पूर्वजों ने भारतमाता के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे कर चुकाई थी. आप सभी ने अमृतसर के जलियावाला बाग हत्याकांड के बारे में तो सुना ही होगा. लेकिन क्या आप  बुंदेलखंड के जलियावाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते हैं. जहां पर अंग्रेजों ने भरे मेले हजारो की भीड़ पर गोलीयां चलवा दी. 

असहयोग आंदोलन बुंदेलखंड में भी तेजी से फैल रहा था

बात 14 जनवरी 1931 की है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा असहयोग आंदोलन बुंदेलखंड में भी तेजी से फैल रहा था. यही वजह थी कि लोग लगातार विदेशी वस्त्रों की होलियां जला रहे थे, बुंदेलखंड में अब इस आंदोलन को एक साहसी नेता की जरुरत थी लेकिन समय ना होने की वजह से महात्मा गांधी एवं अन्य किसी नेता के द्वारा बुंदेलखंड लोगों को किसी नेता का नेतृत्व प्राप्त नहीं हुआ. इसी वजह से आसपास के लोगों ने 14 जनवरी 1931 मकर संक्रांति के दिन सिंहपुर में मिलने की घोषणा की. इसी मेले में बैठक के बाद एक नेता का चयन होना था जो कि आंदोनल को सही दिशा में आगे बढ़ाएं. उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार था. योजना के अनुसार सिंहपुर में मेला लगा और वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे. मेले के की आंड में सभी क्रांतिकारी वहां पहुंच गए और अपनी सभा करने लगे. इस सभा में स्वतंत्रता सेनानी रॉलेट एक्ट जैसी दमनकारी नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन यह बात किसी तरह अंग्रेजों तक पहुंच गई कि सिंहपुर में क्रांतिकारी इक्कठे हुए हैं और एक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बैठक करने जा रहे है. 

ये अंग्रेजों से बर्दास्त नहीं हुआ

ये अंग्रेजों से बर्दास्त नहीं हुआ और सूचना मिलते ही पॉलिटिकल एजेंट फिसर कोल भील अपनी पलटन को लेकर वहां पहुंच गया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. घटना में सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए कई क्रांतिकारियों की मौके पर ही मौत हो गई. अंग्रेंजो द्वारा ऐसी गोलियां बरसाई जा रही थी जैसे की बारिश की बूंदे गिर रही हो. पूरे मेले में भगदड़ मच गई और उर्मिल नदी का पानी रक्त से लाल हो गया. जमीन पर क्रांतिकारियों के शव बिखरें पडे थे और अंग्रेज उन्हीं को रौंदते हुए लगातार लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे. अंग्रेजी सिपाहियों ने खोज-खोजकर बुंदेली क्रांतिकारियों को मौत की नींद सुला दिया. इस नरसंहार में 21 लोग शहीद हो गए थे. 

बुंदेलखंड का सबसे काला दिन

इस जगह को आज चरण पादुका के नाम से जाना जाता है. यह दिन बुंदेलखंड का सबसे काला दिन था इस घटना में कई लोग मारे गए सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए मारे गए लोगों एवं घायलों की सही जानकारी आज तक किसी को नहीं मिली लेकिन फिर बाद में यहां पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक शहीद स्मारक बनवाया गया जिसमें कुछ अमर क्रांतिकारी शहीदों को नाम अंकित कराए गए हैं. भारत माता के वीर सपूतों की याद में हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन यहां एक मेले का आयोजन किया जाता है इस मेले में आसपास के कई जनप्रतिनिधियों के अलावा आम जनता भी भारी संख्या में पहुंचती हैं और हमारे वीर क्रांतकारियोंको नमन किया जाता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत का एकमात्र गांव सिर्फ जिसे है National Flag बनाने का अधिकार, यहां तिरंगे की हर सिलाई में बसता है देश का सम्मान
भारत का एकमात्र गांव सिर्फ जिसे है National Flag बनाने का अधिकार, यहां तिरंगे की हर सिलाई में बसता है देश का सम्मान
Morning Habits: इन 5 आदतों से बुढ़ापे तक एनर्जेटिक रहेगी बॉडी, सुधर जाएगी पूरी लाइफस्टाइल
Morning Habits: इन 5 आदतों से बुढ़ापे तक एनर्जेटिक रहेगी बॉडी, सुधर जाएगी पूरी लाइफस्टाइल
T20 World Cup में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
T20 World Cup में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
Republic Day 2026: 76वां या 77वां... इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा भारत? ऐसे दूर करें कन्फ्यूजन
Republic Day 2026: 76वां या 77वां... इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा भारत? ऐसे दूर करें कन्फ्यूजन
Republic Day पर बच्चों के साथ जरूर करें ये 5 एक्टिविटीज, देशभक्ति की पाठशाला से दिन बनाएं खास
Republic Day पर बच्चों के साथ जरूर करें ये 5 एक्टिविटीज, देशभक्ति की पाठशाला से दिन बनाएं खास
MORE
Advertisement
धर्म
Aaj ka Rashifal: आज इन राशियों को पैसा उधारी या सट्टे में डूबने का रहेगा डर, यहां पढ़ें शनिवार का राशिफल
आज इन राशियों को पैसा उधारी या सट्टे में डूबने का रहेगा डर, यहां पढ़ें शनिवार का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है
Char Dham Yatra 2026: 2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया
2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया
Numerology: Border 2 स्टार अहान शेट्टी पर इस साल क्यों बरसेगी कामयाबी? 2026 में 'किंग' की भूमिका में रहेंगे इस मूलांक के लोग
Border 2 स्टार अहान शेट्टी पर इस साल क्यों बरसेगी कामयाबी? 2026 में 'किंग' की भूमिका में रहेंगे इस मूलांक के लोग
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती
बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती
MORE
Advertisement