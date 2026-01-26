क्या है बुंदेलखंड के 'जलियांवाला बाग' की कहानी? भरे मेले में हजारों लोगों पर अंग्रेजों ने बरसा दी थी गोलियां

आज यानी 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. आप सभी ने अमृतसर के जलियावाला बाग हत्याकांड के बारे में तो सुना ही होगा. लेकिन क्या आप बुंदेलखंड के जलियावाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते हैं.

आज यानी 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. देश के अगल-अलग कोनों में आज तिरंगा शान से लहरा रहा है. आज हम सब बड़े उत्साह से भारत माता की गोद में खेल रहे है लेकिन इस आजादी की कीमत हमारे पूर्वजों ने भारतमाता के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे कर चुकाई थी. आप सभी ने अमृतसर के जलियावाला बाग हत्याकांड के बारे में तो सुना ही होगा. लेकिन क्या आप बुंदेलखंड के जलियावाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते हैं. जहां पर अंग्रेजों ने भरे मेले हजारो की भीड़ पर गोलीयां चलवा दी.

असहयोग आंदोलन बुंदेलखंड में भी तेजी से फैल रहा था

बात 14 जनवरी 1931 की है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा असहयोग आंदोलन बुंदेलखंड में भी तेजी से फैल रहा था. यही वजह थी कि लोग लगातार विदेशी वस्त्रों की होलियां जला रहे थे, बुंदेलखंड में अब इस आंदोलन को एक साहसी नेता की जरुरत थी लेकिन समय ना होने की वजह से महात्मा गांधी एवं अन्य किसी नेता के द्वारा बुंदेलखंड लोगों को किसी नेता का नेतृत्व प्राप्त नहीं हुआ. इसी वजह से आसपास के लोगों ने 14 जनवरी 1931 मकर संक्रांति के दिन सिंहपुर में मिलने की घोषणा की. इसी मेले में बैठक के बाद एक नेता का चयन होना था जो कि आंदोनल को सही दिशा में आगे बढ़ाएं. उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार था. योजना के अनुसार सिंहपुर में मेला लगा और वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे. मेले के की आंड में सभी क्रांतिकारी वहां पहुंच गए और अपनी सभा करने लगे. इस सभा में स्वतंत्रता सेनानी रॉलेट एक्ट जैसी दमनकारी नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन यह बात किसी तरह अंग्रेजों तक पहुंच गई कि सिंहपुर में क्रांतिकारी इक्कठे हुए हैं और एक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बैठक करने जा रहे है.

ये अंग्रेजों से बर्दास्त नहीं हुआ

ये अंग्रेजों से बर्दास्त नहीं हुआ और सूचना मिलते ही पॉलिटिकल एजेंट फिसर कोल भील अपनी पलटन को लेकर वहां पहुंच गया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. घटना में सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए कई क्रांतिकारियों की मौके पर ही मौत हो गई. अंग्रेंजो द्वारा ऐसी गोलियां बरसाई जा रही थी जैसे की बारिश की बूंदे गिर रही हो. पूरे मेले में भगदड़ मच गई और उर्मिल नदी का पानी रक्त से लाल हो गया. जमीन पर क्रांतिकारियों के शव बिखरें पडे थे और अंग्रेज उन्हीं को रौंदते हुए लगातार लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे. अंग्रेजी सिपाहियों ने खोज-खोजकर बुंदेली क्रांतिकारियों को मौत की नींद सुला दिया. इस नरसंहार में 21 लोग शहीद हो गए थे.

बुंदेलखंड का सबसे काला दिन

इस जगह को आज चरण पादुका के नाम से जाना जाता है. यह दिन बुंदेलखंड का सबसे काला दिन था इस घटना में कई लोग मारे गए सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए मारे गए लोगों एवं घायलों की सही जानकारी आज तक किसी को नहीं मिली लेकिन फिर बाद में यहां पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक शहीद स्मारक बनवाया गया जिसमें कुछ अमर क्रांतिकारी शहीदों को नाम अंकित कराए गए हैं. भारत माता के वीर सपूतों की याद में हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन यहां एक मेले का आयोजन किया जाता है इस मेले में आसपास के कई जनप्रतिनिधियों के अलावा आम जनता भी भारी संख्या में पहुंचती हैं और हमारे वीर क्रांतकारियोंको नमन किया जाता है.

