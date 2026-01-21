FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी-स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद से जुड़ी खबर, SC को लेकर कही बात भ्रामक, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, मौनी अमावस्या पर स्नान से रोका, सबकी सहमति से शंकराचार्य बने-अविमुक्तेश्वरानंद | क्या हम सपना नहीं देख सकते?, हिजाब वाली महिला PM बने, विरोधी पाक की भाषा बोल रहे हैं-ओवैसी, AIMIM चीफ ओवैसी का बड़ा बयान | जम्मू-कश्मीर: कठुआ में फिर संदिग्ध ड्रोन दिखा, संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षाबल अलर्ट पर

गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में इन वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री: गुरुग्राम पुलिस का सख्त ट्रैफिक प्लान! जानें कब लागू रहेगा रूट डायवर्जन?

गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में इन वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री: गुरुग्राम पुलिस का सख्त ट्रैफिक प्लान! जानें कब लागू रहेगा रूट डायवर्जन?

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर समेत यूपी और राजस्थान तक में आंधी बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे में करवट लेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर समेत यूपी और राजस्थान तक में आंधी बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे में करवट लेगा मौसम

दिल्लीवासियों सावधान! अगले 48 घंटे इन 28 इलाकों में नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने जारी की एडवायजरी

दिल्लीवासियों सावधान! अगले 48 घंटे इन 28 इलाकों में नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने जारी की एडवायजरी

Surya Mangal Yuti: सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का

सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का

Shani Gochar: शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा

शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा

पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में चार भारतीयों का नाम

पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में चार भारतीयों का नाम

Homeभारत

भारत

गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में इन वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री: गुरुग्राम पुलिस का सख्त ट्रैफिक प्लान! जानें कब लागू रहेगा रूट डायवर्जन?

गणतंत्र दिवस सुरक्षा के चलते गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. 22 जनवरी रात से प्रभावी यह प्रतिबंध आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा.

Pragya Bharti

Updated : Jan 21, 2026, 07:19 AM IST

गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में इन वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री: गुरुग्राम पुलिस का सख्त ट्रैफिक प्लान! जानें कब लागू रहेगा रूट डायवर्जन?

गणतंत्र दिवस 2026 के भव्य समारोह और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए दिल्ली के साथ-साथ पड़ोसी शहरों ने भी कमर कस ली है. गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश को लेकर विस्तृत एडवाइजरी जारी की है.

दिल्ली में कब से लागू होंगी पाबंदियां?

गुरुग्राम पुलिस के अनुसार, दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध 22 जनवरी 2026 की रात 9:00 बजे से प्रभावी हो जाएगा. यह पाबंदी मुख्य रूप से 23 जनवरी की फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 जनवरी को होने वाली मुख्य परेड के कारण लगाई गई है.
आपको बता दें कि 22 जनवरी 2026 शाम 5:00 बजे से 23 जनवरी दोपहर 1:30 बजे तक भारी वाहनों एंट्री बंद रहेगी. वहीं 25 जनवरी 2026 की शाम 5:00 बजे से 26 जनवरी दोपहर 1:30 बजे तक मध्यम और भारी मालवाहक वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे.

किन वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री?

भारी मालवाहक वाहन (HGV) यानी सभी प्रकार के ट्रकों और बड़े कमर्शियल वाहनों को गुरुग्राम-दिल्ली बॉर्डर पर रोका जाएगा. इसके अलावा, व्यावसायिक उपयोग वाले मध्यम श्रेणी के वाहनों पर भी रोक रहेगी. केवल दूध, फल, सब्जी और चिकित्सा आपूर्ति जैसे आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को ही नियमों के तहत छूट दी जाएगी.

रूट डायवर्जन और पार्किंग

गुरुग्राम पुलिस ने भारी वाहनों को पंचगांव या अन्य वैकल्पिक रास्तों से होकर कुंडल-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे का उपयोग करने की सलाह दी है. दिल्ली की सीमा पर वाहनों का जमावड़ा न हो, इसके लिए पुलिस ने बॉर्डर से काफी पहले ही नाकेबंदी करने की योजना बनाई है.

यात्रियों के लिए सुझाव

यदि आपको दिल्ली या एयरपोर्ट जाना है, तो संभावित चेकिंग और डायवर्जन को देखते हुए अतिरिक्त समय लेकर चलें. गूगल मैप्स या ट्रैफिक हेल्पलाइन के माध्यम से अपडेटेड रूट चेक करते रहें. बॉर्डर पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा सकता है, अतः सुरक्षाकर्मियों के साथ सहयोग करें.

