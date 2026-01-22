यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 23 और 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो के इन स्टेशनों पर बदल जाएगी एंट्री-एग्जिट व्यवस्था, जानें पूरी डिटेल

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक, 23 जनवरी को होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कुछ मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी.

77वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है. इसी क्रम में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है. परेड, रिहर्सल और उससे जुड़े वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए मेट्रो के संचालन में अस्थायी बदलाव किए गए हैं. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे पहले से योजना बनाकर और अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करें. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के मुताबिक, 23 जनवरी को होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कुछ मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. यह व्यवस्था सुबह 3 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक लागू रहेगी.

वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें

डीएमआरसी ने बताया है कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उद्योग भवन, लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट और आईटीओ जैसे संवेदनशील मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों को उतरने या प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि, इन स्टेशनों से मेट्रो ट्रेनें बिना रुके गुजरती रहेंगी ताकि नेटवर्क पर किसी तरह की बाधा न आए. दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए कहा है कि वे यात्रा से पहले मेट्रो की स्थिति जरूर जांच लें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी निर्देशों के तहत यह फैसला लिया गया है.

दिल्ली मेट्रो सेवाएं सुबह 3 बजे से ही शुरू कर दी जाएंगी

Service Update



Due to security arrangements on the occasion of Republic Day celebrations, entry and exit at selected metro station gates will remain temporarily closed on 23rd & 26th January 2026, from 3:00 AM till the conclusion of the programme.



Stations include- Central… pic.twitter.com/z2EpLNmqGf — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) January 22, 2026

इसके अलावा, 27 जनवरी तक दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा जांच लागू रहेगी. इस दौरान यात्रियों की फ्रिस्किंग, सामान की स्कैनिंग और स्टेशन परिसरों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी. डीएमआरसी का कहना है कि इन अतिरिक्त जांच प्रक्रियाओं के कारण यात्रियों को सामान्य दिनों की तुलना में अधिक समय लग सकता है. साथ ही, 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो सेवाएं सुबह 3 बजे से ही शुरू कर दी जाएंगी, ताकि लोग समय पर कर्तव्य पथ पहुंच सकें.

