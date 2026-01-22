FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया, जनगणना 2027 के लिए अधिसूचना जारी, पहले चरण की अधिसूचना जारी की गई, लोगों को मकान की जानकारी देनी होगी | जनगणना के लिए लिस्ट में 33 सवाल शामिल | मुस्लिम पक्ष पर हमले का लगाया आरोप, हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं का हंगामा, मध्यप्रदेश के उज्जैन में 2 पक्षों में विवाद, उज्जैन जिले की तराना तहसील का मामला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Census 2027: पहले चरण में मकानों की गिनती... जनगणना का नोटिफिकेशन जारी, पूछे जाएंगे ये 33 सवाल

Census 2027: पहले चरण में मकानों की गिनती... जनगणना का नोटिफिकेशन जारी, पूछे जाएंगे ये 33 सवाल

छह महीने में जलभराव से राहत का दावा, किराड़ी की बदलेगी सूरत, प्रवेश वर्मा ने पेश किया एक्शन प्लान

छह महीने में जलभराव से राहत का दावा, किराड़ी की बदलेगी सूरत, प्रवेश वर्मा ने पेश किया एक्शन प्लान

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 23 और 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो के इन स्टेशनों पर बदल जाएगी एंट्री-एग्जिट व्यवस्था, जानें पूरी डिटेल

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 23 और 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो के इन स्टेशनों पर बदल जाएगी एंट्री-एग्जिट व्यवस्था, जानें पूरी डिटेल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह

Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह

Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

Homeभारत

भारत

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 23 और 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो के इन स्टेशनों पर बदल जाएगी एंट्री-एग्जिट व्यवस्था, जानें पूरी डिटेल

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक, 23 जनवरी को होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कुछ मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 22, 2026, 10:04 PM IST

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 23 और 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो के इन स्टेशनों पर बदल जाएगी एंट्री-एग्जिट व्यवस्था, जानें पूरी डिटेल
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

77वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है. इसी क्रम में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है. परेड, रिहर्सल और उससे जुड़े वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए मेट्रो के संचालन में अस्थायी बदलाव किए गए हैं. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे पहले से योजना बनाकर और अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करें. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के मुताबिक, 23 जनवरी को होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कुछ मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. यह व्यवस्था सुबह 3 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक लागू रहेगी. 

वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें

डीएमआरसी ने बताया है कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उद्योग भवन, लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट और आईटीओ जैसे संवेदनशील मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों को उतरने या प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि, इन स्टेशनों से मेट्रो ट्रेनें बिना रुके गुजरती रहेंगी ताकि नेटवर्क पर किसी तरह की बाधा न आए. दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए कहा है कि वे यात्रा से पहले मेट्रो की स्थिति जरूर जांच लें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी निर्देशों के तहत यह फैसला लिया गया है. 

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग फिर तेज, जानिए किसके पास है अंतिम फैसला करने का अधिकार

दिल्ली मेट्रो सेवाएं सुबह 3 बजे से ही शुरू कर दी जाएंगी

इसके अलावा, 27 जनवरी तक दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा जांच लागू रहेगी. इस दौरान यात्रियों की फ्रिस्किंग, सामान की स्कैनिंग और स्टेशन परिसरों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी. डीएमआरसी का कहना है कि इन अतिरिक्त जांच प्रक्रियाओं के कारण यात्रियों को सामान्य दिनों की तुलना में अधिक समय लग सकता है. साथ ही, 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो सेवाएं सुबह 3 बजे से ही शुरू कर दी जाएंगी, ताकि लोग समय पर कर्तव्य पथ पहुंच सकें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें
Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें
Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?
Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 22 January: इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
Surya Mangal Yuti: सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
Shani Gochar: शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
MORE
Advertisement