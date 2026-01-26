Republic Day 2026: दिल्ली के सभी बॉर्डर पर ​ट्रिपल लेयर सुरक्षा, परेड से पहले किले में तब्दील हुई ​देश की राजधानी

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के सभी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. यहां से एक एक गाड़ी की जांच के बाद ही दिल्ली में प्रवेश दिया जा रहा है.

हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हर भव्य आयोजन किया जाएगा. यह भारत का 77वां गणतंत्र दिवस है. इस बार भी पीएम मोदी समेत देश और विदेशों की कई बड़ी हस्तियां लालकिले पर पहुंचेंगी. यहां से कर्तव्य पथ से परेड शुरू होकर लालकिले पर संपन्न होगी. इसबीच दिल्ली किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया गया है. दिल्ली के सभी बॉर्डर पर ट्रिपल लेयर सुरक्षा रहेगी.

सभी बॉर्डर पर टाइट सुरक्षा

गणतंत्र दिवस पर परेड से लेकर आयोजन को देखते हुए दिल्ली के कई रूट डायवर्ट किये गये हैं. इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है. दिल्ली के सभी बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है. सभी बॉर्डर से एंट्री करने वाले वाहनों से लेकर लोगों की चेकिंग की जा रही है. सभी बॉर्डर पर हाई सिक्योरिटी सुनिश्चित की है. देश की राजधानी दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है. ITO के पास सघन तलाशी ली जा रही है. क्योंकि यह परेड रूट का हिस्सा है.

बॉर्डर पर ही रोकी जा रही गाड़ियां

बॉर्डर पर तैनात पुलिस फोर्स सभी गाड़ियों की जांच कर रही है. दिल्ली में एंट्री होने हल्के और भारी वाहनों को रोक रोककर चेक किया जा रहा है. दिल्ली पुलिस को जिन गाड़ियों पर संदेह है. उनकी जांच चल रही है. वहीं कुछ रास्तों को परेड की वजह से बंद कर दिया है. इन पर रूट डायवर्ट है. परेड के बाद इन्हें आम जन और वाहनो के लिए खोला जाएगा.

तीन लेयर बैरिकेडिंग और कैमरों पर भी है नजर

दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पुलिस ने तीन लेयर बैरिकेडिंग कर दी है. इसके साथ ही संदिग्धों पर तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है. पु​लिस को थोड़ा सा भी शक होने पर वाहन या व्यक्ति को रोककर पूछताछ और तलाश की जा रही है. इसी के लिए बॉर्डर के आसपास से लेकर अलग अलग रूट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है.

