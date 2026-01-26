FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

Republic Day 2026: क्या है 'बीटिंग रिट्रीट'? जिसके साथ 26 जनवरी के उत्सव का होता है समापन

आज 26 जनवरी 2026 को भारत 77 वां गणतंत्र दिवस मना रहा है लेकिन क्या आप जातने है कि ये समारोह 3 दिन बाद 'बीटिंग रिट्रीट' के साथ संपन्न होगा. लेकिन क्या आप जानते है कि 'बीटिंग रिट्रीट' होता क्या है?

सुमित तिवारी

Updated : Jan 26, 2026, 01:45 PM IST

आज 26 जनवरी 2026 को भारत 77 वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. हर साल इस मौके पर दिल्ली में सेना की परेड का आयोजन किया जाता है, इस दिन जब परेड खत्म हो जाती है तो लोगों को लगता है कि 26 जनवरी के समारोह का समापन हो गया लेकिन उस दिन इस समारोह का समापन नहीं होता है, बल्कि ये आयोजन पूरे 3 दिन तक चलता है और जब 29 जनवरी को विजय चौक पर  'बीटिंग रिट्रीट' (Beating Retreat) होती तब इस कार्यक्रम का समापन होता है. लेकिन आखिर ये  'बीटिंग रिट्रीट' (Beating Retreat) है क्या आइए जातने हैं. 

क्या है Beating Retreat?

अगर आपने कभी टीवी पर डूबते सूरज के बीच सेना के बैंड्स को धुन बजाते और राष्ट्रपति भवन को रोशनी से नहाते देखा है, तो समझ लीजिए वही बीटिंग रिट्रीट है. इसे ऐसे समझते है. दरअसल बीटिंग रिट्रीट एक परंपरा है. इसमें हमारी जल सेना, थल सेना और वायू सेना के बैंड हिस्सा लेते हैं. ये जवान अपनी खास यूनिफॉर्म में कदमताल करते हुए देशभक्ति की ऐसी धुनें बजाते हैं कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं.

इस कार्यक्रम का सबसे भावुक पल 

इस कार्यक्रम का सबसे भावुक पल वो होता है जब डूबते सूरज के समय पूरे सम्मान के साथ तिरंगे को नीचे उतारा जाता है. इसके बाद राष्ट्रपति की इजाजत लेकर सेनाएं अपने बैरक (कैंप) में वापस लौट जाती हैं. ये इस बात का संकेत है कि अब गणतंत्र दिवस के समारोह का समापन हो गया है. गौर करने वाली बात ये है कि ये परंपरा सदियों पुरानी है, पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे, तो सूर्यास्त के बाद लड़ाई रोक दी जाती थी. उस समय ढोल बजाकर (Beating the drums) सैनिकों को वापस बुलाने का संकेत दिया जाता था. 

युद्ध के मैदान से वापस 

सैनिक जैसे ही बीटिंग रिट्रीट की आवाज सुनते थे, सभी युद्ध का मैदान छोड़कर अपने-अपने कैंप में भाग जाते थे. भारत ने इस परंपरा को अपनी सेना का हिस्सा बनाया और 1950 के दशक से यह हमारे गणतंत्र दिवस के समापन का मुख्य जरिया बन गया.
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

