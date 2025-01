भारत आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदि मुर्मू ने कर्तव्य पथ पहुंचकर तिरंगा फहराया.

आज देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस मौके पर पूरे देश में जश्न का माहौल है. पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो समारोह में शामिल हुए हैं. राष्ट्रपति मुर्मू ने तिरंगा फहराया. इसके बाद गणतंत्र दिवस की परेड सुबह 10.30 बजे से शुरू हो चुकी है. इस परेड को देखने के लिए लगभग 10,000 अतिथियों को आमंत्रित किया गया है. समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाने से हुई. यहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी.



शुरू हुआ गणतंत्र दिवस का जश्न

इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों रक्षा सेवाओं के प्रमुख भी मौजूद हैं. परेड के दौरान फूलों की वर्षा की जा रही है. गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथ पर चल रही है. भारतीय सेना दुनिया को अपनी ताकत दिखा रही है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय सेना की टुकड़ी के गुजरने पर उन्हें सलामी देती हैं.

#WATCH | 76th #RepublicDay🇮🇳 | President Droupadi Murmu takes the salute of Parade Commander, Lieutenant General Bhavnish Kumar and Parade Second-in-Command Major General Sumit Mehta, during the Republic Day Parade at Kartavya Path.



परेड में छह राफेल विमानों को वज्रांग फॉरमेशन में शामिल किया गया है. वहीं, त्रिशूल फॉरमेशन में तीन सू-30 विमान विक फॉरमेशन में उड़ान भरते हैं. विजय फॉरमेशन में एक रफाल 900 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए 300 मीटर की ऊंचाई पर कर्तव्य पथ के वॉटर चैनल पर जाते हैं.

