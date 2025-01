गणतंत्र दिवस (Republic Day 2025) के मौके पर दुनिया ने भारत की ताकत और सांस्कृतिक विरासत की झांकी देखी है. कर्तव्य पथ पर अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम भी देखा. जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना की ताकत देखने को मिली. आसमान में अपाचे, सुखोई-30 जैसे लड़ाकू विमानों का करतब दिखा, तो जमीन पर बीएसएफ का ऊंट दस्ता, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका मल्टी-लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की झांकी दुनिया ने देखी.

आसमान में दिखा वायु सेना का पराक्रम

कर्तव्य पथ के ऊपर अमृत फॉर्मेशन में 8 जगुआर, वज्रांग फॉर्मशन में 6 राफेल, त्रिशुल फॉर्मेशन में 3 सुखोई-30 आसमान में दुनिया में भारत की ताकत का प्रदर्शन किया. भारतीय वायु सेना की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है और गणतंत्र दिवस की परेड में भी इसकी झलक देखने को मिली है. भारतीय सेना के पराक्रम और कौशल कोदुनिया भर से जुटी दिग्गज हस्तियों ने भी खूब सराहा.

Watch the Rafale Soar! 💪✨



The majestic #Rafale Jet lit up the #RepublicDay Parade with its power-packed display of agility and strength. With cutting-edge technology and unmatched precision, this beast is a game-changer in India’s defense arsenal#RepublicDay2025… pic.twitter.com/SN1uzNzcVH