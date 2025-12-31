FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

New Year Celebration: नए साल पर धार्मिक पर्यटन बना युवाओं की पहली पसंद, काशी-मथुरा-अयोध्या में उमड़ रही भारी भीड़

New Year Celebration: नए साल 2026 पर युवाओं में धार्मिक पर्यटन का रुझान बढ़ा है. काशी, मथुरा और अयोध्या में लाखों युवा दर्शन-पूजन के लिए पहुंचे, जिससे आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 31, 2025, 11:48 PM IST

New Year Celebration: नए साल पर धार्मिक पर्यटन बना युवाओं की पहली पसंद, काशी-मथुरा-अयोध्या में उमड़ रही भारी भीड़

New Year Celebration (Image- ANI)

New Year Celebration: नए साल के जश्न का अंदाज बदलता नजर आ रहा है. अब युवा सिर्फ पार्टी और हिल स्टेशनों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों का रुख कर रहे हैं. साल 2026 की शुरुआत पर काशी, मथुरा-वृंदावन और अयोध्या जैसे प्रमुख तीर्थ युवाओं की पहली पसंद बने हैं. उत्तर प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास का असर साफ दिख रहा है, जहां लाखों युवा दर्शन-पूजन के लिए पहुंच रहे हैं. 

प्रमुख तीर्थ स्थलों पर भारी भीड़

पर्यटन विभाग के अनुसार, नए साल से पहले ही प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ने लगी थी. 29 और 30 दिसंबर को ही अयोध्या में भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए 5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे. वहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में बीते तीन दिनों के दौरान करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि मथुरा-वृंदावन में 3 लाख से ज्यादा लोग दर्शन-पूजन के लिए पहुंचे. इनमें युवाओं की संख्या सबसे अधिक रही. 
प्रशासन का अनुमान है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ सकती है. इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष गाइडलाइन भी जारी की गई है, ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारु बनी रहे. 

यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहा है

नए साल पर धार्मिक स्थलों में जश्न मनाने का यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहा है. युवा मंदिरों में दर्शन के बाद दोस्तों और परिवार के साथ तस्वीरें और वीडियो साझा कर रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास ने युवाओं को अपनी परंपराओं से जोड़ने का काम किया है. अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मथुरा-वृंदावन में हुए विकास कार्यों ने धार्मिक पर्यटन को नई पहचान दी है.

यह भी पढ़ें: 2025 में इन भारतीयों की कमाई में जबरदस्त उछाल, टॉप-5 में मुकेश अंबानी के साथ कौन-कौन शामिल

आस्था और संस्कृति से जुड़ने का अवसर

काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र के अनुसार, सनातन संस्कृति उत्सव और उल्लास से जुड़ी हुई है. आज हर पर्व पर श्रद्धालुओं का रुझान धार्मिक स्थलों की ओर बढ़ रहा है, जो एक सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है. सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के बेहतर होने, होटल और अन्य सुविधाओं के विकास तथा राज्य सरकार द्वारा आयोजित सांस्कृतिक आयोजनों ने भी इस रुझान को मजबूत किया है. इसका असर यह है कि नया साल अब युवाओं के लिए आस्था और संस्कृति से जुड़ने का अवसर बनता जा रहा है. 

इनपुट- आईएएनएस 

