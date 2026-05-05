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जिस-जिस नेता ने नारी शक्ति का अपमान किया, उसे मुंह की खानी पड़ीः रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बंगाल में बीजेपी की जीत को महिला शक्ति की जीत बताया है. उन्होंने कहा कि बंगाल की महिलाओं ने निडर होकर वोट किया.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 05, 2026, 05:58 PM IST

जिस-जिस नेता ने नारी शक्ति का अपमान किया, उसे मुंह की खानी पड़ीः रेखा गुप्ता

बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने सीआर पार्क स्थित काली मंदिर में दर्शन किए.

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का जश्न मनाया. उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ CR पार्क स्थित काली मंदिर में दर्शन किया. दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि यह महिलाओं की जीत है. उन्होंने कहा कि यह नतीजा विकास और राष्ट्रवाद से प्रेरित राजनीति में जनता के बढ़ते विश्वास को स्पष्ट रूप से दर्शाता है.

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री गुप्ता ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि संसद में विधेयक का विरोध करने वाली पार्टियों को बंगाल की महिलाओं ने निर्णायक रूप से नकार दिया है. कहा कि बंगाल की माताओं और बहनों ने अपने वोटों के जरिए एक सशक्त संदेश दिया है. रेखा गुप्ता ने कहा, 'राज्य की महिलाओं ने भय, हिंसा और तुष्टीकरण की राजनीति से दृढ़ता से मुंह मोड़ लिया है. उन्होंने दिखा दिया है कि वे किसी भी दमनकारी शक्ति के खिलाफ अपनी गरिमा और अधिकारों के लिए खड़े होने को तैयार हैं.'

मुख्यमंत्री गुप्ता ने यह भी कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित नीतियों की सफलता को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि बंगाल की महिलाओं ने निडर होकर मतदान किया और लोकतंत्र को मजबूत करने तथा सुशासन के प्रति समर्पित सरकार की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

इस जीत को अनगिनत भाजपा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके संघर्ष और बलिदान का फल मिला है.

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि यह विजय लोकतंत्र में अटूट विश्वास का प्रमाण है. उन्होंने आगे कहा कि भय पर शासन को प्राथमिकता देने में बंगाल की जनता द्वारा दिखाया गया साहस पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है. इस मौके पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज और ग्रेटर कैलाश से विधायक शिखा राय भी मौजूद रहीं.

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