Rekha Gupta Attack: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को मिली Z सिक्योरिटी, जानें अब कितने जवान सुरक्षा में होंगे तैनात

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. अब सीआरपीएफ के जवान सीएम की सुरक्षा का जिम्मा संभा​लेंगे. इसके साथ ही सीएम आवास पर एंट्री से पहले आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है. इसके पीछे की वजह बुधवार को जन सुनवाई के दौरान सीएम पर एक व्यक्ति द्वारा हमला किया जाना है. इसी के बाद से उनके सीएम आवास से लेकर रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वहीं जानते हैं कि जेड श्रेणी में कितने जवान सीएम की सुरक्षा में मौजूद रहेंगे. यह किनकों मिलती है.

जेड श्रेणी में सुरक्षा करते हैं इतने जवान

जब भी सुरक्षा और सिक्योरिटी की बात आती है तो इसकी शुरुआत वाई श्रेणी से होती है. इसके बाद जेड और जेड प्लस जैसी कई कैटेगरी हैं. देश में जेड श्रेणी की सुरक्षा खतरे के लेवल को देखकर दी जाती है. दिल्ली सीएम को रेखा गुप्ता को भी दी गई है. जेड सिक्योरिटी में करीब 22-25 सुरक्षाकर्मी मिलते हैं. इनमें सीआरपीएफ के जवानों से लेकर, 8 हथियारबंद जवान, पीएसओ, एस्कॉर्ट्स आरैर वॉचर्स गार्ड होते हैं.

इन लोगों को मिलती है जेड श्रेणी की सुरक्षा

भारत में जेड श्रेणी की सुरक्षा को राजनीतिक नेताओं को दी जाती है. यह प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायकों को दी जाती है. इसमें सीआरपीएफ के जवान मुख्य भूमिका निभाते हैं. हालांकि सिक्योरिटी के साथ ही इसका खर्च भी उतना ही बढ़ जाता है. यही वजह है कि यह सिक्योरिटी कुछ गिने चुने लोगों को दी जाती है.

अब आधार कार्ड देकर ही सीएम आवास में होगी एंट्री

अब दिल्ली के सीएम हाउस में जन सुनवाई से लेकर आम दिनों में भी एंट्री के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है. आधार कार्ड दिखाने पर ही व्यक्ति को सीएम हाउस में एंट्री दी जाएगी. यह कदम सीएम पर जन सुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद सख्ती से लागू करने के आदेश दिये गये हैं. वहीं पुलिस ने सीएम पर हमला करने वाले आरोपी राजेश खिमजी को गिरफ्तार कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है.

