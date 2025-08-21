कौन हैं डॉ. पोषण महापात्रा जिन्होंने NEET PG 2025 में किया टॉप? जानें 800 में से मिले कितने मार्क्स
स्कूल में मर्डर के बाद आरोपी छात्र ने दोस्त से कहा, छोड़ न, जो हो गया वो हो गया; पढ़ें पूरी बातचीत
आंखों के लिए फायदेमंद है आई पामिंग? जानें क्या है Eye Care की ये नई तकनीक
जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए
Rekha Gupta Attack: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को मिली Z सिक्योरिटी, जानें अब कितने जवान सुरक्षा में होंगे तैनात
Yoga for Health: योगा से करें दिन की शुरुआत, इन योगासनों को करने से चंगी रहेगी सेहत
Bigg Boss 19: अनुपमा के अनुज यानी गौरव खन्ना से लेकर अशनूर कौर तक, ये 7 स्टार्स मचाएंगे तहलका
इस IITian ने Jewellery Empire खड़ी करने के लिए छोड़ दी थी Amazon की जॉब, आज कर रहे 1300 करोड़ का बिजनेस
CSIR NET Result 2025: सीएसआईआर नेट का रिजल्ट csirnet.nta.ac.in पर जारी, जानें अब आगे आपके पास क्या हैं विकल्प?
Parliament Monsoon Session 2025: आज संसद के मॉनसून सत्र का है आखिरी दिन, बिल पेश होने के साथ विपक्ष कर सकता है हंगामा
भारत
जब भी सुरक्षा और सिक्योरिटी की बात आती है तो इसकी शुरुआत Y श्रेणी से होती है. इसके बाद Z और Z+ जैसी कई कैटेगरी हैं. देश में जेड श्रेणी की सुरक्षा खतरे के लेवल को देखकर दी जाती है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. अब सीआरपीएफ के जवान सीएम की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे. इसके साथ ही सीएम आवास पर एंट्री से पहले आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है. इसके पीछे की वजह बुधवार को जन सुनवाई के दौरान सीएम पर एक व्यक्ति द्वारा हमला किया जाना है. इसी के बाद से उनके सीएम आवास से लेकर रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वहीं जानते हैं कि जेड श्रेणी में कितने जवान सीएम की सुरक्षा में मौजूद रहेंगे. यह किनकों मिलती है.
जब भी सुरक्षा और सिक्योरिटी की बात आती है तो इसकी शुरुआत वाई श्रेणी से होती है. इसके बाद जेड और जेड प्लस जैसी कई कैटेगरी हैं. देश में जेड श्रेणी की सुरक्षा खतरे के लेवल को देखकर दी जाती है. दिल्ली सीएम को रेखा गुप्ता को भी दी गई है. जेड सिक्योरिटी में करीब 22-25 सुरक्षाकर्मी मिलते हैं. इनमें सीआरपीएफ के जवानों से लेकर, 8 हथियारबंद जवान, पीएसओ, एस्कॉर्ट्स आरैर वॉचर्स गार्ड होते हैं.
भारत में जेड श्रेणी की सुरक्षा को राजनीतिक नेताओं को दी जाती है. यह प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायकों को दी जाती है. इसमें सीआरपीएफ के जवान मुख्य भूमिका निभाते हैं. हालांकि सिक्योरिटी के साथ ही इसका खर्च भी उतना ही बढ़ जाता है. यही वजह है कि यह सिक्योरिटी कुछ गिने चुने लोगों को दी जाती है.
अब दिल्ली के सीएम हाउस में जन सुनवाई से लेकर आम दिनों में भी एंट्री के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है. आधार कार्ड दिखाने पर ही व्यक्ति को सीएम हाउस में एंट्री दी जाएगी. यह कदम सीएम पर जन सुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद सख्ती से लागू करने के आदेश दिये गये हैं. वहीं पुलिस ने सीएम पर हमला करने वाले आरोपी राजेश खिमजी को गिरफ्तार कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.