रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर आचक से थमी रेड लाइन मेट्रो, तकनीकी फॉल्ट की वजह से 45 मिनट खड़ी रही ट्रेन

Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर करें भगवान विष्णु को प्रसन्न, जानें पूजा का समय और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त

मोटू-पतलू सिखाएंगे GST और Income Tax के नियम, बच्चों के लिए CBSE ने लॉन्च की ये 8 कॉमिक्स

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच बातचीत बेनतीजा! तालिबान के तेवर सख्त, अब 6 नवंबर को फिर होगी बैठक

Bihar Election 2025: राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें! चुनाव प्रसार रैली के दौरान मुजफ्फरपुर में केस दर्ज.. जानें पूरा मामला

'मेरे पास बयां करने के लिए शब्द नहीं', फाइनल में पहुंचते ही कप्तान हरमनप्रीत कौर का पहला बयान आया सामने

फाइनल में टीम इंडिया के पहुंचने के बाद रोहित शर्मा का पोस्ट वायरल, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लिखी ये बात

India vs Australia: ऐतिहासिक जीत के साथ 8 साल बाद महिला वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, देखें जीत के वो खास पल

IND vs AUS: हरमन-जेमिमा की धमाकेदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया धराशायी, भारत ने फाइनल में बनाई जगह

प्रदूषण ने भारत में मचाई तबाही! जहरीली हवा बनी 17 लाख मौतों की वजह, WHO की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर आचक से थमी रेड लाइन मेट्रो, तकनीकी फॉल्ट की वजह से 45 मिनट खड़ी रही ट्रेन

रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर आचक से थमी रेड लाइन मेट्रो, तकनीकी फॉल्ट की वजह से 45 मिनट खड़ी रही ट्रेन

Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर करें भगवान विष्णु को प्रसन्न, जानें पूजा का समय और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त

देवउठनी एकादशी पर करें भगवान विष्णु को प्रसन्न, जानें पूजा का समय और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच बातचीत बेनतीजा! तालिबान के तेवर सख्त, अब 6 नवंबर को फिर होगी बैठक

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच बातचीत बेनतीजा! तालिबान के तेवर सख्त, अब 6 नवंबर को फिर होगी बैठक

मोटू-पतलू सिखाएंगे GST और Income Tax के नियम, बच्चों के लिए CBSE ने लॉन्च की ये 8 कॉमिक्स

मोटू-पतलू सिखाएंगे GST और Income Tax के नियम, बच्चों के लिए CBSE ने लॉन्च की ये 8 कॉमिक्स

India vs Australia: ऐतिहासिक जीत के साथ 8 साल बाद महिला वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, देखें जीत के वो खास पल

ऐतिहासिक जीत के साथ 8 साल बाद महिला वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, देखें जीत के वो खास पल

कब और कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 8th Pay Commission से जुड़े हर सवाल का जवाब

कब और कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 8th Pay Commission से जुड़े हर सवाल का जवाब

रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर आचक से थमी रेड लाइन मेट्रो, तकनीकी फॉल्ट की वजह से 45 मिनट खड़ी रही ट्रेन

अचानक ही मेट्रो में तकनीकी खराबी की वजह से राहिणी वेस्ट स्ट्रेशन पर मेट्रो थम गई. यहां करीब 45 मिनट तक ट्रेन एक ही जगह पर खड़ी रही, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

नितिन शर्मा

Updated : Oct 31, 2025, 09:29 AM IST

रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर आचक से थमी रेड लाइन मेट्रो, तकनीकी फॉल्ट की वजह से 45 मिनट खड़ी रही ट्रेन
दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर अचानक ही मेट्रो के ब्रेक लग गये. रोहिणी मेट्रो स्टेशन पर करीब 45 मिनट तक मेट्रो एक ही जगह पर थम गई. इससे लोग परेशान हो गये. यात्रियों के बीच मेट्रो के अचानक से रुकने की वजह को लेकर चर्चा शुरू हो गई. लोगों ने मेट्रो कर्मचारियों से इसकी वजह पूछी तो किसी ने भी सही से उत्तर तक नहीं दिया. ऐसी परेशानी को देखते हुए बहुत यात्री मेट्रो स्टेशन से निकलकर बसों का रुख किया.

दरअसल शुक्रवार सुबह रोज की तरह मेट्रो अपने रूट पर शुरू हुई. रेड लाइन मेट्रो स्टेशन से लेकर मेट्रो के अंदर यात्रि भरे थे, लेकिन अचानक ही रोहिणी वेस्ट स्ट्रेशन पर मेट्रो थम गई. कुछ देर तक यह सिर्फ मेट्रो की एक सर्विस या यात्रियों की प्रतिक्षा के लिए माना गया, लेकिन देखते देखते 45 मिनट तक मेट्रो एक ही जगह थमी रही. ऐसे में यात्रियों की परेशानी शुरू हो गई. बहुत से लोग मेट्रो से बाहर निकलकर बस की तरफ चले पड़े. 

टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थमी मेट्रो

रेड लाइन मेट्रोल रिठाला से शहीद स्थल न्यू बस अड्डा मेट्रो स्टेशन तक जाती है. इसबीच शुक्रवार सुबह अचानक ही मेट्रो रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर रुक गई. मेट्रो के अचानक रुकने की वजह टेक्निकल फॉल्ट बताया गया है. लगातार तकनीकी फॉल्ट का अनाउंसमेंट होता रहा. वहीं इसबीच लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा. 

