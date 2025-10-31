रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर आचक से थमी रेड लाइन मेट्रो, तकनीकी फॉल्ट की वजह से 45 मिनट खड़ी रही ट्रेन

अचानक ही मेट्रो में तकनीकी खराबी की वजह से राहिणी वेस्ट स्ट्रेशन पर मेट्रो थम गई. यहां करीब 45 मिनट तक ट्रेन एक ही जगह पर खड़ी रही, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर अचानक ही मेट्रो के ब्रेक लग गये. रोहिणी मेट्रो स्टेशन पर करीब 45 मिनट तक मेट्रो एक ही जगह पर थम गई. इससे लोग परेशान हो गये. यात्रियों के बीच मेट्रो के अचानक से रुकने की वजह को लेकर चर्चा शुरू हो गई. लोगों ने मेट्रो कर्मचारियों से इसकी वजह पूछी तो किसी ने भी सही से उत्तर तक नहीं दिया. ऐसी परेशानी को देखते हुए बहुत यात्री मेट्रो स्टेशन से निकलकर बसों का रुख किया.

दरअसल शुक्रवार सुबह रोज की तरह मेट्रो अपने रूट पर शुरू हुई. रेड लाइन मेट्रो स्टेशन से लेकर मेट्रो के अंदर यात्रि भरे थे, लेकिन अचानक ही रोहिणी वेस्ट स्ट्रेशन पर मेट्रो थम गई. कुछ देर तक यह सिर्फ मेट्रो की एक सर्विस या यात्रियों की प्रतिक्षा के लिए माना गया, लेकिन देखते देखते 45 मिनट तक मेट्रो एक ही जगह थमी रही. ऐसे में यात्रियों की परेशानी शुरू हो गई. बहुत से लोग मेट्रो से बाहर निकलकर बस की तरफ चले पड़े.

टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थमी मेट्रो

रेड लाइन मेट्रोल रिठाला से शहीद स्थल न्यू बस अड्डा मेट्रो स्टेशन तक जाती है. इसबीच शुक्रवार सुबह अचानक ही मेट्रो रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर रुक गई. मेट्रो के अचानक रुकने की वजह टेक्निकल फॉल्ट बताया गया है. लगातार तकनीकी फॉल्ट का अनाउंसमेंट होता रहा. वहीं इसबीच लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से