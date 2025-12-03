FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

पुडुचेरी में भी भारी बारिश की चेतावनी | तमिलनाडु में दित्वाह तूफान का असर, चेन्नई समेत 6 जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद

दिसंबर में इस दिन से बंद हो जाएगा लाल किला, 10 दिनों तक आम लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री, जानें क्या है वजह

यूनेस्को अंतर-सरकारी समिति के एक कार्यक्रम के कारण दिल्ली स्थित लाल किला 5 से 14 दिसंबर तक बंद रहेगा. हाल ही में दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

नितिन शर्मा

Updated : Dec 03, 2025, 07:27 AM IST

दिसंबर में इस दिन से बंद हो जाएगा लाल किला, 10 दिनों तक आम लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री, जानें क्या है वजह
भारत में कई महान ऐतिहासिक स्मारक और संरचनाएं हैं. इनमें देश की राजधानी दिल्ली स्थित लाल किला खास है. हर साल लाखों पर्यटक इस संरचना को देखने आते हैं. अगर आप भी लाल किला घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो रुक जाइए. क्योंकि यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 5 दिसंबर से 14 दिसंबर तक बंद रहेगा. किले में एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित होगा. इस वजह से, आगंतुकों को अनुमति नहीं दी जाएगी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने एक बयान में कहा.

इसलिए बंद किया जा रहा है लालकिला

दिल्ली स्थित लाल किला 8 से 13 दिसंबर तक आयोजित होने वाले 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को अंतर-सरकारी समिति' के कार्यक्रम के लिए स्थल के रूप में चुना गया है. इसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि और सांस्कृतिक विशेषज्ञ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इस कार्यक्रम की व्यवस्था और आयोजन के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को किले तक पूर्ण पहुंचने की जरूरत है. बड़े सेटअप, सुरक्षा जांच और कार्यक्रम की व्यवस्था बिना किसी रुकावट के पूरी होनी चाहिए. इन्हीं कारणों से, आगंतुकों के लिए प्रवेश 10 दिनों के लिए रोक दिया गया है.

बम ब्लास्ट के बाद से बढ़ाई गई सुरक्षा

हाल ही में हुए धमाकों के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई. 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाकों के बाद संबंधित अधिकारी और सतर्क हो गए हैं. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए इस धमाके में लगभग 10 से 13 लोग मारे गए थे. घटना के समय इलाके को सील कर दिया गया था और सड़कें जाम कर दी गई थीं. मेट्रो का संचालन भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया था. धमाकों के मुख्य आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था. हालांकि एक हफ्ते बाद लाल किला फिर से खोल दिया गया, लेकिन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

लालकिले को देखने पहुंचते हैं सबसे ज्यादा पर्यटक

लाल किला दिल्ली के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है. अस्थायी रूप से बंद होने से कई भारतीय और विदेशी पर्यटक प्रभावित होंगे. दरअसल, विस्फोट के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आई है. ऐसे संकेत हैं कि वर्तमान निर्णय से पर्यटकों की संख्या में और कमी आएगी. यूनेस्को कार्यक्रम समाप्त होने और सुरक्षा व्यवस्था सामान्य होने के बाद 15 दिसंबर को किला फिर से खुल जाएगा.

दिल्ली में ये हैं पर्यटन स्थल 

लाल किले के अलावा, दिल्ली में कई अन्य पर्यटन स्थल हैं. इनमें इंडिया गेट, कुतुब मीनार, हुमायूँ का मकबरा और पुराना किला जैसे ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं. पर्यटक राष्ट्रपति भवन, जंतर-मंतर, जामा मस्जिद और गुरुद्वारा बंगला साहिब देखने में भी रुचि रखते हैं. इसी तरह, अक्षरधाम मंदिर और लोटस टेंपल जैसे आध्यात्मिक केंद्र भी प्रसिद्ध हैं. हाल ही में शुरू किया गया यमुना क्रूज़ और विकसित 12 किलोमीटर लंबा छठ घाट नदी तट प्रभावशाली हैं.

