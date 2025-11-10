FacebookTwitterYoutubeInstagram
Red Fort Blast Updates: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर हुए ब्लास्ट में आठ लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है. इस ब्लास्ट के बाद दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है. दिल्ली पुलिस की टीम ब्लास्ट के कारणों का पता लगाने में जुट गई है.

Red Fort Blast Updates: दिल्ली धमाके में 8 लोगों की मौत के बाद, दिल्ली-मुंबई में हाई अलर्ट घोषित

Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किले में हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. इसके साथ ही मुंबई में भी अलर्ट घोषित किया गया है.

Updated : Nov 10, 2025, 08:10 PM IST

Red Fort Blast Updates: दिल्ली धमाके में 8 लोगों की मौत के बाद, दिल्ली-मुंबई में हाई अलर्ट घोषित

Delhi Red Fort Blast

Red Fort Blast Updates: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर हुए ब्लास्ट में आठ लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है. इस ब्लास्ट के बाद दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है. दिल्ली पुलिस की टीम ब्लास्ट के कारणों का पता लगाने में जुट गई है.

लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर ब्लास्ट

10 नवंबर की शाम 6 बजकर 45 मिनट पर दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को ब्लास्ट की सूचना मिली. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर एक कार में जबरदस्त धमाका हुआ. इस धमाके के बाद कार के आसपास मौजूद तीन से चार गाड़ियों ने आग पकड़ लगी. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो धमाका इतना जबरदस्त था कि चांदनी चौक मार्केट की कई दुकानें तक हिल गईं. सूचना मिलते ही दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की 7 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. दिल्ली पुलिस और NIA की टीम ब्लास्ट के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई हैं.

8 लोगों की मौत

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हुई है. 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को इलाज के लिए दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती किया गया है. LNJP अस्पताल की तरफ से 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है.

धमाकों के बाद दिल्ली-मुंबई हाई अलर्ट पर

दिल्ली में हुए धमाकों के बाद दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट घोषित किया गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पुलिस को कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं. बता दें कि एक दिन पहले ही जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था. पुलिस ने कुछ दिनों पहले कश्मीरी डॉक्टर आदिल अहमद रठार को गिरफ्तार किया था. रठार की निशानदेही पर फरीदाबाद से 9 नवंबर को 360 किलो RDX बरामद किया गया था, वहीं 10 नवंबर की सुबह 2500 किलो से ज्यादा के विस्फोटक बरामद किए गए थे.

 

