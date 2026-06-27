महिलाओं की मेहनत को मिला सम्मान, CM मोहन यादव ने विकास को लेकर दिए निर्देश; मुख्यमंत्री ने किया कुकरू का दौरा

CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 27 जून 2026 को दो दिन के प्रवास के लिए बैतूल के सुप्रसिद्ध हिल स्टेशन कुकरू पहुंचे.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 27 जून 2026 को दो दिन के प्रवास के लिए बैतूल के सुप्रसिद्ध हिल स्टेशन कुकरू पहुंचे. उन्होंने यहां कृष्णा आजीविका स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों का अवलोकन किया. उन्होंने समूह द्वारा तैयार किए गए मावा और रबड़ी का स्वाद लिया और महिलाओं से आत्मीय संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की. उन्होंने महिलाओं से समूह की गतिविधियों, आय के स्रोत तथा शासकीय योजनाओं से प्राप्त सहयोग की जानकारी ली और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया. इसके अलावा उन्होंने कुकरू से सिपना सनसेट पॉइंट भी देखा. वो यहां के प्राकृतिक वातारवरण में खो से गए.

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने दुकान में उपलब्ध मावा बनाने की प्रोसेस को देखा और महिलाओं से आत्मनिर्भरता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ-साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है. इस अवसर पर कृष्णा आजीविका स्व-सहायता समूह कुकरू की अध्यक्ष शोभा गायने ने बताया कि समूह को विभिन्न योजनाओं के तहत सीसीएल से 3 लाख रुपये, सीआईएफ से 1 लाख रुपये, आरएफ से 11 हजार रुपये और पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 40 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है. उन्होंने बताया कि समूह में 11 सदस्य कार्यरत हैं.

आजीविका मिशन से मावा बनाने की स्वचलित मशीन क्रय की गई. इससे उन्हें लगभग 25 हजार रुपए की मासिक आय प्राप्त हो रही है. समूह की सदस्य महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि वो पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मावा, रबड़ी और श्रीखंड निर्माण के साथ-साथ कृषि कार्य भी कर रही हैं, इन गतिविधियों के माध्यम से समूह की महिलाओं को लगभग 15 से 18 हजार की मासिक आय प्राप्त हो रही है, जिससे वो आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं.

सीएम डॉ. मोहन ने दिए ये निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुकरू का भ्रमण भी किया. इस दौरान उन्होंने कुकरू स्थित सिपना सनसेट पॉइंट पर पहुंचकर सूर्यास्त के मनोहारी और अलौकिक दृश्य का अवलोकन किया और क्षेत्र की अनुपम प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया. वो कुकरू की रमणीय पर्वत श्रृंखलाओं, हरित वनों और प्राकृतिक वातावरण से अभिभूत नजर आए. उन्होंने कहा कि कुकरू प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विकसित होने की अपार संभावनाएं रखता है. उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने, प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्राकृतिक संपदा से समृद्ध कुकरू न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी सृजित करेगा.

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