फिर लाल हुआ बंगाल! पीछा, ओवरटेक और फिर 16 राउंड की फायरिंगः कैसे हुई सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या

पश्चिम बंगाल में 4 मई को बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. इसके दो दिन बाद ही बंगाल के संभावित मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के PA की गोली मारकर हत्या कर दी गई. उनके PA चंद्रनाथ रथ देर रात अपने घर लौट रहे थे. इस दौरान एक सफेद रंग की कार ने उनकी गाड़ी पीछा किया, ओवरटेक किया और फिर उन पर 16 राउंड फायर कर दिया. घटना को कोलकाता के नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यग्राम में अंजाम दिया गया.

घर से 200 मीटर दूर हुई चंद्रनाथ रथ की हत्या

चंद्रनाथ रथ का घर दोहरिया इलाके में है. वो अपनी स्कॉर्पियो में सवार थे. वो अपने घर से महज 200 मीटर दूर थे, तभी एक कार ने उनकी स्कॉर्पियो को ओवरटेक करने की कोशिश की. जैसे ही स्कॉर्पियो की स्पीड कम हुई, कार में बैठे हमलावर उतरे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. लगभग 16 राउंड फायरिंग की गई. इसमें से 4 से 5 गोलियां चंद्रनाथ रथ को लगीं. उनकी मौके पर ही मौत हो गई. फायरिंग के बाद हमलावर कार वहीं छोड़कर बाइकों में सवार होकर फरार हो गए.

कार में लगी थी फर्जी नंबर प्लेट

जिस कार से हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ का पीछा किया, वो सफेद रंग की थी. कार के नंबर प्लेट पर WB 74 AK 2270 है. पुलिस ने इस नंबर से गाड़ी के मालिक को ट्रेस किया. यह नंबर विलियम जोसेफ के नाम से रजिस्टर्ड है, जिन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि उनकी गाड़ी उनके पास ही है. पुलिस का कहना है कि हमलावरों ने जिस कार का इस्तेमाल किया उसमें फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया. पुलिस का कहना है कि कार की पहचान छुपाने के लिए उसकी कई तकनीकी डिटेल्स के साथ छेड़छाड़ की गई है.

कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का हो सकता है हाथ

पुलिस ने इस बात की संभावना जाहिर की है कि इस हत्या में कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का हाथ हो सकता है. पुलिस का कहना है कि हत्या पूरी प्लानिंग से गई. हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की रेकी की. उनका पीछा किया और फिर उनकी मौत सुनिश्चित करने के लिए कई राउंड गोलियां चलाई.

इस हत्या से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है. बीजेपी ने इसे सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या बताया है. बीजेपी ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो राज्य में डर का माहौल बना रहे हैं.

चुनाव नतीजे आने के बाद बंगाल में शुरू हुई हिंसा

4 मई को बंगाल चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद से राज्य में हिंसा की कई घटनाएं सामने आ रही है. इस दौरान कई लोगों पर जानलेवा हमले हुए हैं. हिंसा की घटनाओं के बीच 6 मई को ही सुवेंदु अधिकारी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.