FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
MHT CET PCM Result 2026: एमएचटी सीईटी पीसीएम ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट जारी, इस लिंक से फटाफट करें चेक

MHT CET PCM Result 2026: एमएचटी सीईटी पीसीएम ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट जारी, इस लिंक से फटाफट करें चेक

सोने की चेन से लेकर कुर्ता-पायजामा तक...बागी TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे ममता बनर्जी को वापस करेंगे एक-एक गिफ्ट

सोने की चेन से लेकर कुर्ता-पायजामा तक...बागी TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे ममता बनर्जी को वापस करेंगे एक-एक गिफ्ट, कानूनी नोटिस भी भेजा

NCERT की नई किताब में बदली मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल, सोशल मीडिया पर लोग बोले- 'सुधार की जरूरत कहीं और है'

NCERT की नई किताब में बदली मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल, सोशल मीडिया पर लोग बोले- 'सुधार की जरूरत कहीं और है'

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा

स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा

एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी

एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास

Homeभारत

भारत

सोने की चेन से लेकर कुर्ता-पायजामा तक...बागी TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे ममता बनर्जी को वापस करेंगे एक-एक गिफ्ट

तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे डॉ. वैद्यनाथ घोष ने ममता बनर्जी समेत कई TMC नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है. वैद्यनाथ घोष ममता बनर्जी से मिले सारे गिफ्ट भी वापस करेंगे.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jun 15, 2026, 04:31 PM IST

सोने की चेन से लेकर कुर्ता-पायजामा तक...बागी TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे ममता बनर्जी को वापस करेंगे एक-एक गिफ्ट

डॉ. वैद्यनाथ घोष ने ममता बनर्जी के खिलाफ खोला मोर्चा. (फोटो- ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • डॉ. वैद्यनाथ घोष ने ममता बनर्जी के खिलाफ खोला मोर्चा.
  • ममता बनर्जी के दिए सभी तोहफे लौटाएंगे वैद्यनाथ घोष दस्तीदार.
  • तृणमूल के नेताओं से सावर्जनिक माफी मांगने की मांग भी की.

Trinamool Congress Crisis: पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. जिस पार्टी को ममता ने अपनी मेहनत से खड़ा किया था वो अब लगभग टूट चुकी है. पुराने साथी एक-एक करके साथ छोड़ रहे हैं. रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि सालों पहले मिले तोहफे भी लौटाए जा रहे हैं. बागी TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे  डॉ. वैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया है कि वह अपनी शादी में मिले सारे उपहार ममता बनर्जी को लौटा रहे हैं जो उनकी पत्नी और उनको दिए गए थे. इसमें सोने की चेन और दुर्गा पूजा के दौरान मिला कुर्ता-पायजामा भी शामिल है. वैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने कहा है कि हाल की घटनाओं को देखते हुए और व्यक्तिगत विवेक के तौर पर इन उपहारों को लौटाना उचित है. 

ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा को कानूनी नोटिस भी भेजा

डॉ. वैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय और सोनाली गुहा समेत कई तृणमूल कांग्रेस नेताओं को कानूनी नोटिस भी भेजा है. इस नोटिस में वैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने उन आरोपों को खारिज किया है कि जिसमें कहा गया था कि उन्होंने  बारासात विधानसभा क्षेत्र से MLA का टिकट मांगा था. वैद्यनाथ घोष ने कहा है कि नकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी. उन्होंने यह भी मांग की है कि नोटिस मिलने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण दिया जाए और माफी मांगी जाए. साथ ही, यह माना जाए कि उन्होंने बारासात विधानसभा क्षेत्र से किसी भी राजनीतिक नामांकन की न तो मांग की थी और न ही इच्छा की थी. उनके  निजी आचरण या चरित्र के बारे में दिए गए किसी भी गलत बयान को सुधारा जाए. 

इस बारे में ANI से बात करते हुए बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने कहा, "मैं आपको सच बताना चाहता हूं. मैंने कभी किसी से टिकट नहीं मांगा. I-PAC के एक अधिकारी हैं चंद्रभूषण राव. आप उनके बारे में LinkedIn पर देख सकते हैं. उन्होंने ही सबसे पहले मुझे WhatsApp पर कॉल किया था. उन्होंने मुझे MLA का चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश की और मंत्री या सांसद बनाने का वादा किया. I-PAC के प्रतिनिधि, जिनमें तृणमूल छात्र परिषद के नेता सोमपाल भी शामिल थे, मुझे हर महीने कॉल करते थे. असल बात यह है कि सितंबर और अक्टूबर में मेरी ऑब्जर्वरशिप तय थी. मैं उन पांच महीनों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के दौरान बोस्टन में काम कर रहा था."

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
सरकारी नौकरी छोड़ 10 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 150 करोड़ की कंपनी
सरकारी नौकरी छोड़ 10 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 150 करोड़ की कंपनी
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement