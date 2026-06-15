सोने की चेन से लेकर कुर्ता-पायजामा तक...बागी TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे ममता बनर्जी को वापस करेंगे एक-एक गिफ्ट

तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे डॉ. वैद्यनाथ घोष ने ममता बनर्जी समेत कई TMC नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है. वैद्यनाथ घोष ममता बनर्जी से मिले सारे गिफ्ट भी वापस करेंगे.

डॉ. वैद्यनाथ घोष ने ममता बनर्जी के खिलाफ खोला मोर्चा.

ममता बनर्जी के दिए सभी तोहफे लौटाएंगे वैद्यनाथ घोष दस्तीदार.

तृणमूल के नेताओं से सावर्जनिक माफी मांगने की मांग भी की.

Trinamool Congress Crisis: पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. जिस पार्टी को ममता ने अपनी मेहनत से खड़ा किया था वो अब लगभग टूट चुकी है. पुराने साथी एक-एक करके साथ छोड़ रहे हैं. रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि सालों पहले मिले तोहफे भी लौटाए जा रहे हैं. बागी TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे डॉ. वैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया है कि वह अपनी शादी में मिले सारे उपहार ममता बनर्जी को लौटा रहे हैं जो उनकी पत्नी और उनको दिए गए थे. इसमें सोने की चेन और दुर्गा पूजा के दौरान मिला कुर्ता-पायजामा भी शामिल है. वैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने कहा है कि हाल की घटनाओं को देखते हुए और व्यक्तिगत विवेक के तौर पर इन उपहारों को लौटाना उचित है.

ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा को कानूनी नोटिस भी भेजा

डॉ. वैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय और सोनाली गुहा समेत कई तृणमूल कांग्रेस नेताओं को कानूनी नोटिस भी भेजा है. इस नोटिस में वैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने उन आरोपों को खारिज किया है कि जिसमें कहा गया था कि उन्होंने बारासात विधानसभा क्षेत्र से MLA का टिकट मांगा था. वैद्यनाथ घोष ने कहा है कि नकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी. उन्होंने यह भी मांग की है कि नोटिस मिलने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण दिया जाए और माफी मांगी जाए. साथ ही, यह माना जाए कि उन्होंने बारासात विधानसभा क्षेत्र से किसी भी राजनीतिक नामांकन की न तो मांग की थी और न ही इच्छा की थी. उनके निजी आचरण या चरित्र के बारे में दिए गए किसी भी गलत बयान को सुधारा जाए.

इस बारे में ANI से बात करते हुए बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने कहा, "मैं आपको सच बताना चाहता हूं. मैंने कभी किसी से टिकट नहीं मांगा. I-PAC के एक अधिकारी हैं चंद्रभूषण राव. आप उनके बारे में LinkedIn पर देख सकते हैं. उन्होंने ही सबसे पहले मुझे WhatsApp पर कॉल किया था. उन्होंने मुझे MLA का चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश की और मंत्री या सांसद बनाने का वादा किया. I-PAC के प्रतिनिधि, जिनमें तृणमूल छात्र परिषद के नेता सोमपाल भी शामिल थे, मुझे हर महीने कॉल करते थे. असल बात यह है कि सितंबर और अक्टूबर में मेरी ऑब्जर्वरशिप तय थी. मैं उन पांच महीनों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के दौरान बोस्टन में काम कर रहा था."

#WATCH | Kolkata, West Bengal: Baidyanath Ghosh Dastidar, son of TMC MP Kakoli Ghosh Dastidar, says, 'I want to tell you the truth: I never asked anyone for a ticket. There is an I-PAC official named Chandrabhushan Rao—you can check LinkedIn for him. He was the one who first… https://t.co/9lHcIVhW9k pic.twitter.com/BC7Sdzaexy June 14, 2026

बता दें कि टीएमसी नेता सोनाली गुहा ने एक विवादित बयान में दावा किया था कि डॉ. वैद्यनाथ घोष दस्तीदार, उनके भाई और उनकी मां काकली घोष दस्तीदार नियमित रूप से शराब पीते हैं. इन आरोपों को वैद्यनाथ घोष ने बेहद भद्दा और अपमानजनक बताया है. कानूनी नोटिस भेजने के बाद डॉ. घोष ने ये भी कहा है कि तृणमूल के नेताओं ने अगर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो वे आपराधिक मुकदमा दर्ज कराएंगे.