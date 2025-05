भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही महात्मा गांधी श्रृंखला का 20 रुपये का बैंक नोट जारी करेगा. इस नोट पर गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​के हस्ताक्षर होंगे. इन नोटों का डिजाइन हर तरह से महात्मा गांधी श्रृंखला के 20 रुपये के बैंक नोट जैसा ही होगा. आरबीआई ने कहा कि केंद्रीय बैंक द्वारा पहले जारी किए गए 20 रुपये के नोट सभी बैंकों में मान्य रहेंगे.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जल्द ही महात्मा गांधी की थीम पर आधारित 20 रुपये के बैंक नोटों की एक नई श्रृंखला जारी करेगा, जिस पर गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​के हस्ताक्षर होंगे, आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा. इन नोटों का डिज़ाइन महात्मा गांधी श्रृंखला के 20 रुपये के बैंक नोट के समान होगा. इसका मतलब यह है कि नया नोट पुराने नोट जैसा ही दिखेगा और पुराना नोट भी प्रचलन में रहेगा.

Reserve Bank of India (RBI) will shortly issue Rs 20 denomination Banknotes in Mahatma Gandhi (New) Series bearing the signature of Sanjay Malhotra, Governor. The design of these notes is similar in all respects to Rs 20 banknotes in Mahatma Gandhi (New) Series. All banknotes in… pic.twitter.com/8goR8NwySJ