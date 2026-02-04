हाथापाई जैसी स्थिति बन गई... ‘गद्दार’ कहे जाने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

संसद परिसर में राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है.

संसद परिसर का माहौल उस समय गर्म हो गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच खुलकर कहासुनी हो गई. दोनों नेताओं के बीच हुई इस तीखी बहस में निजी और राजनीतिक आरोप सामने आए. मामला इतना बढ़ा कि आसपास मौजूद सांसदों को बीच-बचाव करना पड़ा. घटना के बाद रवनीत बिट्टू ने मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया रखी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए. इस पूरे घटनाक्रम ने संसद की गरिमा और राजनीतिक मर्यादा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

मामला व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गया

बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बात-चीत के दौरान अचानक आवाजें ऊंची हो गईं और मामला व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गया. राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए शब्दों पर बिट्टू भड़क गए और उन्होंने भी कड़ा जवाब दिया. घटना के बाद मीडिया से बात करते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि जब वे कांग्रेस में थे, तब उन्हें स्वीकार किया जाता था, लेकिन बीजेपी में आने के बाद वही लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यह कैसे कह सकते हैं कि वे फिर कांग्रेस में लौट आएंगे. बिट्टू के मुताबिक, उन्होंने साफ शब्दों में ऐसी किसी भी संभावना को नकार दिया.

हाथापाई जैसी स्थिति बन गई थी

बिट्टू ने यह भी आरोप लगाया कि बहस के दौरान राहुल गांधी आक्रामक हो गए थे और हाथापाई जैसी स्थिति बन गई थी. उनके अनुसार, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की. बिट्टू ने कहा कि वे पंजाब से हैं और उनके सिर पर पगड़ी है, ऐसे में वे किसी के सामने झुकने का सवाल ही नहीं उठता. केंद्रीय मंत्री ने आगे दावा किया कि यह व्यवहार सिर्फ संसद परिसर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सदन के अंदर भी ऐसा ही रवैया देखने को मिला. उन्होंने कहा कि स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा और राहुल गांधी को बाहर भेजा गया. बिट्टू ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर सिख समुदाय को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए.

यह भी पढ़ें: पिता ने की दो शादियां, साथ रहते थे 2 पत्नी-5 बच्चे, सुसाइड करने वाली 3 नाबालिगों के परिवार के बारे में क्या पता चला

राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज

रवनीत बिट्टू ने कहा कि वे सभी रोज संसद में मिलने वाले साथी हैं और राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते एक जिम्मेदार पद पर हैं. इसके बावजूद उनका व्यवहार समझ से बाहर है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के भीतर व्यक्तिगत गुस्सा साफ नजर आ रहा था. इस पूरे विवाद के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी नेताओं ने बिट्टू का समर्थन किया है, वहीं कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया आने की संभावना है. संसद परिसर की इस घटना ने एक बार फिर राजनीतिक मर्यादा और संयम पर बहस छेड़ दी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से