VIDEO: पटना में बारिश ने लगा दी रावण की 'लंका', दहन से पहले ही झुक गया लंकापति का सिर

Ravan Dahan 2025: पटना के गांधी मैदान में रावण दहन की तैयारी कई दिनों से तैयारी चल रही थी. लेकिन जलने से कुछ घंटे पहले रावण का सिर टूटकर लटक गया.

देशभर में एकादशी यानी दशहरा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. रावण दहन की तैयारी की जा रही है. लेकिन इस बीच कुछ राज्यों में मौसम ने माहौल बिगाड़ दिया है. आतिशबाजी से लैस रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भींग गए हैं. बिहार के पटना में तो रावण के पुतले का सिर टूटकर लटक गया है. यह विशालकाय पुतला गांधी मैदान में लगाया गया था.

जानकारी के मुताबिक, पटना में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है. जिसने रावण दहन की पूरी तैयारी खराब कर दी है. दोपहर करीब 4.00 बजे अचानक आई आंधी और बारिश ने रावण के पुतले को क्षतिग्रस्त कर दिया. रावण का सिर टूटकर लटक गया है. इस दृश्य को कुछ लोगों ने अपने फोन में कैद कर लिया.

#WATCH | The head of the effigy of Ravan damaged due to rain in Patna, Bihar.#VijayaDashami pic.twitter.com/P0R3IlpmJ7 — ANI (@ANI) October 2, 2025

