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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आने वाली है बड़ी आफत! तेजी से पिघल रहा हिमालय का ग्लेशियर ...पढ़ें कैसे पानी बन रहे बर्फ के पहाड़?

हिमालय ग्लेशियर पर आई एक नई स्टडी रिपोर्ट ने कई गंभीर चेतावनी दी है. साथ ही कई सुझाव भी दिए हैं. ये रिपोर्ट नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद जारी की गई है. आइए जानते हैं कि रिपोर्ट में ग्लेशियर को लेकर क्या-क्या चेतावनी दी गई है.

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Manoj Mishra

Updated : Sep 15, 2026, 03:53 PM IST

आने वाली है बड़ी आफत! तेजी से पिघल रहा हिमालय का ग्लेशियर ...पढ़ें कैसे पानी बन रहे बर्फ के पहाड़?

सांकेतिक फोटो (इमेज क्रेडिट - AI)

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  • एक नई स्टडी रिपोर्ट ने हिमाचल को लेकर गंभीर चेतावनी दी है 
  • रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है.
  • वहीं रिपोर्ट में होने वाले खतरों का संकेत भी बताया गया है  
  • आइए जानते हैं कि रिपोर्ट में क्या-क्या चेतावनी दी गई है?

नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद हिमालय को लेकर एक नई स्टडी रिपोर्ट ने गंभीर चेतावनी देते हुए कई खतरनाक संकेत दिए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, हिमालय का ग्लेशियर एक दशक पहले की तुलना में अब 65 प्रतिशत ज्यादा तेजी से पिघल रहा है. वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि अगर इसी तरफ से ग्लेशियर पिघल रहा तो 2100 साल तक हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों का मौजूदा वॉल्यूम 80 प्रतिशत तक कम हो सकता है. आइए जानते हैं क्या कारण है कि ग्लेशियर इतनी तेजी से पिछल रहा है और रिपोर्ट में इसे लेकर क्या चेतावनी दी गई है. 

किसने तैयार की ये रिपोर्ट?  

स्टडी ग्लोबल कंसल्टेंसी सिस्टेमिक (Systemiq) ने इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव के साथ मिलकर यह स्टडी रिपोर्ट तैयार की है. रिपोर्ट तैयार करने में जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट का भी सहयोग है. रिपोर्ट ने हिमालय में बढ़ते जलवायु जोखिम, ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और आपदाओं की बढ़ती आशंका को लेकर तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताई है.

Glacier

क्यों इतनी तेजी से पिघल रहा ग्लेशियर?

इस रिपोर्ट में ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के पीछे कई कारण बताए गए हैं. इनमें वैश्विक तापमान बढ़ना सबसे बड़ा कारण है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर ब्लैक कार्बन को एक ऐसे कारक के रूप में चिन्हित किया गया है. इसमें करीब एक-तिहाई का योगदान ब्लैक कार्बन का बताया गया है. 

ब्लैक कार्बन यानी कालिख के कण वातावरण में पहुंचकर बर्फ और ग्लेशियरों की सतह पर जम जाते हैं. इससे बर्फ की सूर्य की रोशनी को परावर्तित करने की क्षमता घटती है और वह ज्यादा गर्मी सोखने लगती है. नतीजा यह होता है कि ग्लेशियरों के पिघलने की गति बढ़ जाती है.

रिपोर्ट के अनुसार, हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने का लगभग एक-तिहाई हिस्सा ब्लैक कार्बन से जुड़ा हो सकता है. इसका एक प्रमुख स्रोत मैदानी इलाकों में मौजूद ईंट भट्टों से निकलने वाला प्रदूषण बताया गया है.

Glacier

हिमालयी क्षेत्रों में कितनी आपदाएं?

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की कुल भौगोलिक भूमि का करीब 18 प्रतिशत हिस्सा हिमालयी क्षेत्र में आता है. इसके बावजूद देश में होने वाली कुल प्राकृतिक आपदाओं में लगभग 35 प्रतिशत घटनाएं इसी क्षेत्र में होती हैं. हिमालय सिर्फ पर्यावरणीय दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इसकी बड़ी भूमिका है. 

रिपोर्ट के अनुसार, देश की GDP में हिमालयी क्षेत्र का योगदान 20 प्रतिशत से ज्यादा है. इसलिए ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है. इसका सीधा असर पानी की उपलब्धता, खेती, बिजली उत्पादन, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और पहाड़ी इलाकों में रहने वाली आबादी पर पड़ सकता है.

Glacier

40 हजार ग्लेशियर, निगरानी सिर्फ 21 की

रिपोर्ट ने हिमालय में निगरानी व्यवस्था की कमी को भी बड़ी चिंता बताया है. हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में अनुमानित करीब 40,000 ग्लेशियर हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 21 ग्लेशियरों की निगरानी की जा रही है. इनमें लगभग 16-17 ग्लेशियर भारत में बताए गए हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लेशियरों के अलावा पर्माफ्रॉस्ट (जमी हुई मिट्टी) के बारे में भी वैज्ञानिक जानकारी बेहद सीमित है. ऊंचाई वाले इलाकों में पर्माफ्रॉस्ट के अस्थिर होने से भूस्खलन और दूसरी आपदाओं का जोखिम बढ़ सकता है.

बदल सकती है पानी की तस्वीर

ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने का एक और गंभीर असर भविष्य में पानी का संकट पैदा कर सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, हिमालय की ज्यादातर नदी घाटियां इस सदी के मध्य तक 'पीक वॉटर' की स्थिति तक पहुंच सकती हैं.

क्या है पीक वाॅटर?

पीक वॉटर वह स्थिति है, जब ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों में आने वाला पानी अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है. इसके बाद जैसे-जैसे ग्लेशियरों में जमा बर्फ कम होती जाती है, पिघलने से मिलने वाले पानी की मात्रा भी घटने लगती है. रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियरों के पिघलने से कुछ क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ सकती है, लेकिन लंबे समय में यही प्रक्रिया जल संकट को गंभीर बना सकती है.

Glacier

कैसे रूकेगी हिमालयी क्षेत्र की आपदाएं? 

विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में आने वाली आपदाओं को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन बेहतर निगरानी और शुरुआती चेतावनी प्रणाली के जरिए उनके प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है. इसके लिए सिर्फ आपदा के बाद राहत और बचाव पर निर्भर रहने के बजाए पहले से जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर उन पर काम करने की जरूरत है.

कैसे बचेगा हिमालय?

रिपोर्ट में हिमालय को बचाने के लिए कई सुझाव भी बताए गए हैं. इसमें ग्लेशियरों के आसपास के वायुमंडलीय क्षेत्र में ब्लैक कार्बन कम करना प्रमुख उपाय बताया गया है.

इसके अलावा करीब 30 लाख हेक्टेयर आग की आशंका वाले जंगलों का पूरे साल प्रबंधन करने, सूख रहे करीब 30 लाख हिमालयी झरनों में से लगभग आधे को बहाल और संरक्षित करने और हिमालय में बढ़ते पर्यटन का वहन क्षमता के आधार पर प्रबंधन करने की सिफारिश की गई है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किसी बड़े निर्माण या विकास परियोजना को मंजूरी देने से पहले जोखिम संबंधी वैज्ञानिक जानकारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. साथ ही निगरानी से आगे बढ़कर जोखिम प्रबंधन की व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है.

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