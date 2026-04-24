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बेहोशी में रेप, सीढ़ियों से घसीटाः UPSC छात्रा के रेप-मर्डर केस की दिल दहला देने वाली डिटेल्स

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बेहोशी में रेप, सीढ़ियों से घसीटाः UPSC छात्रा के रेप-मर्डर केस की दिल दहला देने वाली डिटेल्स

दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में 22 अप्रैल को हुए रेप मर्डर केस में दिल दहला देने वाली जानकारियां सामने आई हैं.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 24, 2026, 10:31 AM IST

बेहोशी में रेप, सीढ़ियों से घसीटाः UPSC छात्रा के रेप-मर्डर केस की दिल दहला देने वाली डिटेल्स

UPSC छात्रा के रेप-मर्डर के आरोपी ने घटना से एक रात पहले अलवर में एक महिला का यौन शोषण किया था. फोटो- ANI

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दिल्ली के कैलाश हिल्स में हुए रेप और मर्डर केस में चौंकाने वाली डिटेल्स सामने आ रही हैं. 22 अप्रैल को हुए इस रेप-मर्डर केस के आरोपी ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दीं. पुलिस की तरफ से दिए ताज़ा अपडेट में पता चला है कि आरोपी ने पहले विक्टिम पर हमला किया, जब वो बेहोश हुई तो उसका रेप किया. इसके बाद वो विक्टिम को सीढ़ियों से घसीटकर नीचे लाया और बायोमेट्रिक लॉकर खुलवाया. इसके बाद बेहोशी की हालत में ही विक्टिम का रेप किया और मोबाइल फोन के चार्जर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. 

आरोपी का नाम राहुल मीणा है. वह राजस्थान के अलवर का रहने वाला है. अलवर में उसके खिलाफ यौन शोषण का एक और मामला दर्ज है. उसने जिस घर को निशाना बनाया, वो वहीं काम करता था. कुछ वक्त पहले ही उसे नौकरी से निकाला गया था. वहीं, विक्टिम 22 साल की थी, IIT से पढ़ी थी और UPSC की तैयारी कर रही थी. विक्टिम IRS ऑफिसर की बेटी थी.

आरोपी ने कैसे दिया घटना को अंजाम?

आरोपी विक्टिम के घर में पहले से काम करता था. उसे विक्टिम के परिवार की पूरी दिनचर्या पता थी. उसे ये भी पता था कि परिवार के लोग घर की चाभी कहां रखते थे. उसे ये भी पता था कि घर का बायोमेट्रिक लॉकर परिवार के 4 लोगों के फिंगरप्रिंट से ही खुलता है. 

बुधवार 22 अप्रैल की सुबह जब विक्टिम के माता-पिता जिम के लिए घर से निकले, तब आरोपी ने मेन डोर के बाहर शू रैक के पास रखी चाभी से घर का मेन डोर खोला. घर में दाखिल होते ही वो विक्टिम के कमरे में गया, उसने विक्टिम पर हमला किया. विक्टिम का कमरा चौथे फ्लोर पर है. रेप के बाद वह विक्टिम को घसीटकर घर के तीसरे फ्लोर पर लाया जहां घर का लॉकर है. यहां विक्टिम के फिंगरप्रिंट से लॉकर खुलवाने की कोशिश की, जब लॉकर नहीं खुला तो उसने लॉकर तोड़ दिया. उसने करीब डेढ़- दो लाख रुपये कैश और करीब 10 लाख रुपये के गहने घर से चुराए. 

आरोपी ने पुलिस को क्या बताया?

राहुल मीणा को पुलिस ने बुधवार की शाम को गिरफ्तार कर लिया था. उसने पुलिस को बताया कि जब वो विक्टिम के कमरे में घुसा, तब विक्टिम पढ़ाई कर रही थी. उसने कहा कि उसने विक्टिम से पैसे मांगे. उसने पैसे देने से इनकार कर दिया और उसे वहां से जाने को कहा. इसके बाद दोनों के बीच बहस हुई और इससे पहले कि वो अपने पिता को कॉल कर पाती, राहुल मीणा ने उसका गला दबाया और फिर मोबाइल फोन के चार्जर से उसका गला घोंटा और फिर पानी की बोतल और लैम्प से उसके सिर पर वार किया, जिससे वह बेहोश हो गई. 

एक रात पहले अलवर में यौन शोषण, अगली सुबह दिल्ली में रेप-मर्डर

पुलिस ने बताया कि राहुल मीणा ने मंगलवार रात को अलवर में अपने एक दोस्त की पत्नी का यौन शोषण किया था. महिला की शिकायत के बाद गांववालों ने उसकी तलाश शुरू की, कुछ घंटे वह एक पहाड़ी में छुपा रहा. जब गांववाले वहां से चले गए तो वो पहाड़ी से नीचे उतरा, एक शादी में घुसकर खाना खाया, लिफ्ट लेकर दिल्ली आने वाले हाईवे पर आया और फिर वहां से एक वैन बुक करके सुबह साढ़े 5 बजे के करीब कैलाश हिल्स पहुंचा. यहां पहुंचकर उसने विक्टिम के पेरेंट्स के जिम के लिए निकलने का वेट किया और फिर वो घर में दाखिल हुआ. 

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