रणदीप सुरजेवाला का विवादित बयान, 'बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस हैं, मैं श्राप देता हूं'

डीएनए हिंदी: कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला अपने एक बयान की वजह से विवादों में आ गए हैं. हरियाणा के कैथल में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लिए वोट करने वाले लोगों को राक्षस प्रवृत्ति का बता दिया है. उन्होंने यह भी कहा ऐसे लोगों को वह महाभारत की धरती से ऐसे लोगों को श्राप देते हैं. सुरजेवाला ने कैथल की इस रैली से बीजेपी पर खूब हमले बोले. उन्होंने जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के नेता दुष्यंत चौटाला पर भी जमकर शब्द बाण छोड़े. अब सुरजेवाला का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

कैथल में इस सभा को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने कहा, 'लोगों के भविष्य को मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में बोली लगाकर बेचते हैं. उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, झोली फैलाकर उन बच्चों के हम मांग करते हैं कि नौकरी मत दो लेकिन नौकरी का मौका तो कम से कम दो. हम हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगते हैं. अरे राक्षसों, भाजपा-जजपा के लोगों राक्षस हो तुम लोग.'

#WATCH | In Kaithal, Haryana, Congress MP Randeep Surjewala says, "...Those who vote for BJP and are BJP supporters are of 'raakshas' (demons) tendency. I curse from this land of Mahabharat..."



(13.08.2023) pic.twitter.com/IGuouzalbS