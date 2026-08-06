'ऑन कैमरा होगी बातचीत', झारखंड में छात्रों ने रखी हेमंत सरकार के सामने शर्त, अब तक क्या-क्या हुआ?

रांची में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की मांग है कि JPSC, SSC और CGL की परीक्षाएं रद्द की जाएं. इसके अलावा मौजूदा सरकार ने जिस TDPL कंपनी से परीक्षाएं कराई थीं, उन सभी को रद्द किया जाए. इसके अलावा JPSC में धांधली की जांच सीबीआई और ईडी को सौंपी जाए.

हेमंत सरकार ने छात्रों के साथ बातचीत के लिए कमेटी बनाई.

छात्रों ने सरकार के सामने शर्त रखी है कि बातचीत ऑन कैमरा होगी.

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि JPSC में कथित धांधली की जांच CBI-ED से कराई जाए.

अगर मांगें नहीं मानी गईं तो छात्र 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे.

दिल्ली के जंतर-मंतर की तरह रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम प्रदर्शनकारी छात्रों से भरा हुआ है. झारखंड में राज्य भर्ती परीक्षाओं (JPSC) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 12 दिन पहले शुरू हुआ था. बढ़ते आंदोलन की वजह से राज्य सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बातचीत करने को मजबूर हो गई है. हेमंत सरकार ने छात्रों से बातचीत करने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया है.

रांची के एसडीओ कुमार रजत बुधवार को मुंडा स्टेडियम पहुंचे थे औरउन्होंने सरकार के साथ छात्रों की बातचीत की पेशकश की. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी 5-7 लोगों का एक डेलीगेशन बना लें, जो सरकार के डेलीगेशन से बात करेगा. हालांकि, छात्रों ने बंद कमरे में बातचीत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और क्लीयर कर दिया कि वे बातचीत के लिए तभी सहमत होंगे जब यह प्रक्रिया पारदर्शी और सार्वजनिक रूप से होगी. प्रदर्शनकारियों की ओर से ये भी डिमांड की गई है कि सरकार के साथ कोई भी चर्चा मीडिया और कैमरों की मौजूदगी में होनी चाहिए.

रांची में बीते 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने गुरुवार को कहा कि आंदोलनकारी बातचीत के लिए अपने डेलीगेशन का नाम बताएंगे. इस दौरान उन्होंने क्लीयर किया कि छात्रों की मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी, तब तक भूख हड़ताल और आंदोलन जारी रहेगा. बता दें कि सोनम वांगचुक की अपील पर महतो ने जल ग्रहण किया था, लेकिन वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. प्रदर्शनकारी छात्र कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि सीआईडी ​​पहले से ही जांच कर रही है.

10 अगस्त को विधानसभा का घेराव

छात्र नेता राधे कुमार ने कहा कि हम 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे. उन्होंने बताया, 'हाल ही में SDO समेत सरकारी अधिकारी हमसे मिलने आए थे और हमने उन्हें अपनी मांगें बता दी हैं. अगर ये मांगें पूरी नहीं हुईं, तो हम 10 तारीख को लाखों लोगों की भारी भीड़ के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे. इस घेराव का मकसद छात्रों की मांगों को मनवाना है. हम JPSC, SSC और CGL परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा, मौजूदा सरकार के तहत TDPL कंपनी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं भी रद्द की जानी चाहिए. हम इस मामले की CBI और ED से जांच की मांग कर रहे हैं. इन परीक्षाओं के रद्द होने के बाद, JPSC, SSC और CGL की भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार किए जाने चाहिए. जब भी हमने विरोध-प्रदर्शन के ज़रिए अपनी आवाज़ उठाई, हमारे आंदोलनों को दबा दिया गया, लेकिन 2026 में यह आंदोलन नहीं दबाया जा सकेगा क्योंकि छात्र अब अपना संघर्ष जारी रखने के लिए ठान चुके हैं.'

छात्रों की मांगें क्या हैं?

- JPSC, SSC और CGL परीक्षाओं को रद्द किया जाए.

-TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं भी रद्द की जानी चाहिए.

-CBI और ED से मामले की जांच कराएं.

-JPSC, SSC और CGL की भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए.

CID ने अबतक 20 लोगों को किया अरेस्ट

सीआईडी ​​ने बुधवार को JPSC की परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी TDPL के अकाउंटेंट रक्षक सिंह को गिरफ्तार किया. सिंह परीक्षा आयोजित करने वाली टीम का हिस्सा थे और उन्होंने खुद भी JPSC पीटी परीक्षा भी पास की थी. सीआईडी ​​ने उन्हें लखनऊ में गिरफ्तार किया और रांची लाया गया है. सीआईडी की ओर से बताया गया है कि अब तक कुल 20 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं. JPSC परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच को एसआईटी लीड कर रही है. SIT को ही भर्ती से जुड़ी अनियमितताओं की पूरी जानकारी जुटाने का काम सौंपा गया है.

CJP ने किया रांची प्रोटेस्ट को सपोर्ट

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने झारखंड में चल रहे इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि छात्रों का ये आंदोलन राज्य लोक सेवा आोयग के जवाबदेही की मांग करने के लिए एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगा. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए दीपके ने कहा कि CJP के सदस्य झारखंड जाएंगे और धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करेंगे.

उन्होंने कहा, 'लोगों का न्यायपालिका, राजनीति, मीडिया और चुनाव आयोग पर से विश्वास उठ चुका है. हमारे आंदोलन को देशव्यापी समर्थन मिला. जैसे-जैसे आंदोलन बढ़ा, समर्थन केवल शिक्षा से जुड़े मुद्दों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इन संस्थानों के बारे में भी उठने लगा. इसलिए, इन संस्थानों को जवाबदेह बनाने के लिए एक प्रेशर ग्रुप की जरूरत है.'

BJP ने राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल

बीजेपी ने गुरुवार को झारखंड के छात्रों के आंदोलन पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, 'झारखंड के छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी की चुप्पी घोर अपराध है. कांग्रेस और राहुल गांधी इसलिए चुप हैं क्योंकि राज्य में उनकी सरकार है. उन्हें झारखंड के उन बेटों और बेटियों की कोई परवाह नहीं है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. राहुल गांधी और हेमंत सोरेन ने छात्रों से बात क्यों नहीं की.'

हेमंत सरकार बोली- छात्रों की उचित मांगें मानेंगे

कांग्रेस नेता और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के द्वार खोल दिए हैं और छात्रों की मांगों पर विचार करेगी. उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री ने कमेटी का गठन किया है. हमने बातचीत के द्वार खोल दिए हैं. बातचीत होगी. हम छात्रों की मांगों को सुनेंगे और अगर वे उचित होंगी तो हम उन्हें जरूर मानेंगे. वे हमारे छात्र हैं, हमारे बच्चे हैं.'

ये मामला पेपर लीक का नहीं: वित्त मंत्री

हेमंत सरकार में वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि ये मामला पेपर लीक का नहीं है. यह गलत तरीके से और बैक डोर से नियुक्तियां करने का मामला है. उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आयोजित करने, प्रश्न-पत्र तैयार करने या ऐसी गड़बड़ियों में मदद करने वाली एजेंसी की गलती है. सरकार की क्या जिम्मेदारी है? यह पक्का करना कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो. मुख्यमंत्री और हमारी सरकार, दोनों ने यह वादा किया है. असली छात्र न्याय और इस मुद्दे का सही समाधान चाहते हैं. सरकार भी यह पक्का करना चाहती है कि किसी को भी बेवजह परेशानी न हो. इसीलिए मैंने राज्य में विपक्ष से सरकार का सहयोग करने की अपील की, ताकि छात्रों से जुड़े इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके.

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