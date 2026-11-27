Ramayana facts: अद्भुत रामायण में माता सीता के महाकाली स्वरूप और सहस्रमुख रावण के वध का वर्णन मिलता है. जानिए कैसे श्रीराम के मूर्छित होने पर सीता ने खड्ग उठाकर 1000 सिर वाले रावण का संहार किया.

इस रामायण में माता सीता ने अकेले किया 1000 सिर वाले रावण का वध!

Ramayana facts: रामायण में माता सीता का नाम आते ही त्याग, धैर्य, मर्यादा और समर्पण की छवि सामने आती है. वनवास की कठिनाइयां हों या रावण की लंका में बिताए गए दिन, माता सीता ने हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान और संकल्प को बनाए रखा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामकथा से जुड़े एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में माता सीता का ऐसा स्वरूप भी मिलता है, जिसमें वे हाथों में शस्त्र लेकर युद्धभूमि में उतरती हैं और एक हजार सिर वाले रावण का संहार कर देती हैं?

यह प्रसंग उस समय का है, जब भगवान श्रीराम स्वयं सहस्रमुख रावण के हमले से मूर्छित हो जाते हैं. इसके बाद माता सीता अपना अत्यंत उग्र और शक्तिशाली स्वरूप प्रकट करती हैं. वे खड्ग उठाकर रावण के एक हजार सिर काट देती हैं. यह कथा किसी आधुनिक कल्पना या मनगढ़ंत प्रसंग का हिस्सा नहीं, बल्कि संस्कृत के ग्रंथ 'अद्भुत रामायण' में विस्तार से वर्णित है.

इस प्रसंग को समझना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि माता सीता के चरित्र को केवल त्याग और सहनशीलता तक सीमित करके देखना अधूरा होगा. अद्भुत रामायण में उनका एक ऐसा दिव्य स्वरूप सामने आता है, जो अन्याय और अधर्म के सामने स्वयं शक्ति बनकर खड़ा होता है. आइए, मूल ग्रंथ के श्लोकों और कथा के क्रम के आधार पर जानते हैं कि आखिर यह पूरा प्रसंग क्या है.

क्या है अद्भुत रामायण, जिसमें मिलता है सीता के शौर्य का वर्णन?

अद्भुत रामायण संस्कृत का एक महत्वपूर्ण रामकथा संबंधी ग्रंथ है. परंपरा में इसका संबंध महर्षि वाल्मीकि से जोड़ा जाता है, हालांकि इसके वास्तविक रचनाकार और रचनाकाल को लेकर विद्वानों में एकमत नहीं है. इसकी उपलब्ध हिंदी टीका पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र ने की है.

इस ग्रंथ की खास बात यह है कि इसमें भगवान श्रीराम के चरित्र के साथ माता सीता के दिव्य और शक्तिस्वरूप व्यक्तित्व को भी प्रमुखता दी गई है. यहां सीता केवल राम की सहधर्मिणी नहीं, बल्कि सृष्टि की मूल प्रकृति और आदिशक्ति के रूप में भी वर्णित हैं.

ग्रंथ के पहले सर्ग के 11वें श्लोक में इसका संकेत मिलता है.

मूल श्लोक:

श्रुणुष्वावहितो ब्रह्मन्काकुत्स्थचरितं महत्।

सीतायाश्च मूलप्रकृत्याः प्राकृतं चरितं महत्॥ ११॥

इसका भावार्थ है कि हे ब्रह्मन्! श्रीराम के महान चरित्र के साथ मूल प्रकृति स्वरूपा सीता के महान चरित्र को भी ध्यानपूर्वक सुनिए.

यानी अद्भुत रामायण की शुरुआत से ही सीता के उस स्वरूप की भूमिका तैयार होती है, जो उन्हें केवल एक आदर्श पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि सृष्टि की मूल शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है.

दशानन रावण का एक हजार सिर वाला भाई भी था!

अद्भुत रामायण के 17वें सर्ग में सहस्रमुख रावण का परिचय मिलता है. यह प्रसंग अयोध्या की सभा से शुरू होता है. माता सीता ऋषियों और उपस्थित लोगों को बताती हैं कि लंका के दस सिर वाले रावण के अलावा एक और रावण था, जिसकी शक्ति दशानन से कहीं अधिक थी.

उसका नाम सहस्रमुख रावण था. वह दशानन रावण का बड़ा भाई था और पुष्कर द्वीप में रहता था. उसके एक हजार सिर और दो हजार भुजाएं थीं. ग्रंथ के अनुसार, उसका स्वाभाविक बल इतना अधिक था कि वह देवताओं और दूसरे शक्तिशाली प्राणियों के लिए भी चुनौती बना हुआ था.

17वें सर्ग के 40वें और 41वें श्लोक में दोनों रावणों के जन्म का उल्लेख मिलता है.

मूल श्लोक:

सुमाली राक्षसश्रेष्ठ कैकसी नाम तत्सुता।

मुनेर्विश्रवसः पत्नी सासूत रावणद्वयम्॥ ४०॥

एकः सहस्रवदनो द्वितीयो दशवक्त्रकः।

जन्मकाले सुरैरुक्तमाकाशे रावणद्वयम्॥ ४१॥

इनका भावार्थ है कि राक्षसश्रेष्ठ सुमाली की पुत्री कैकसी ने ऋषि विश्रवा से दो पुत्रों को जन्म दिया. इनमें एक सहस्र मुखों वाला और दूसरा दस मुखों वाला रावण था.

आगे 44वें श्लोक में सहस्रमुख रावण के पुष्कर द्वीप में रहने का उल्लेख है. इस तरह ग्रंथ में दोनों रावणों को अलग-अलग व्यक्तित्व और शक्ति वाले भाई बताया गया है.

माता सीता यह भी बताती हैं कि बचपन में उन्होंने एक ब्राह्मण अतिथि से सहस्रमुख रावण के बारे में सुना था. यही कारण था कि दशानन रावण के वध के बाद भी उन्हें लगा कि एक और अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का अंत होना बाकी है.

सहस्रमुख रावण से युद्ध करने पुष्कर द्वीप पहुंचे श्रीराम

माता सीता से यह कथा सुनने के बाद भगवान श्रीराम सहस्रमुख रावण को पराजित करने का संकल्प लेते हैं. अद्भुत रामायण के 18वें सर्ग में श्रीराम के विशाल सेना के साथ पुष्कर द्वीप की ओर प्रस्थान करने का वर्णन है.

इस अभियान में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान और विभीषण सहित अनेक योद्धा उनके साथ जाते हैं. पुष्पक विमान से पूरी सेना पुष्कर द्वीप पहुंचती है. वहां सहस्रमुख रावण अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार मिलता है.

18वें सर्ग के 28वें और 29वें श्लोक में उसके असाधारण शरीर का वर्णन किया गया है.

मूल श्लोक:

ह्रादशार्दितसंकाशः सहस्रवदनो महान्॥ २८॥

द्विसहस्रभुजोदण्डो द्विसहस्रविलोचनः॥ २९॥

इनका भावार्थ है कि सहस्रमुख रावण अत्यंत विशाल और भयानक स्वरूप वाला था. उसके एक हजार मुख, दो हजार भुजाएं और दो हजार आंखें थीं.

यहां ध्यान देने वाली बात है कि सहस्रमुख रावण का प्रसंग केवल एक हजार सिर वाले राक्षस की कल्पना तक सीमित नहीं है. ग्रंथ उसे एक अलग राज्य और विशाल सेना वाले शक्तिशाली शासक के रूप में प्रस्तुत करता है.

जब श्रीराम का दिव्य बाण भी नहीं रोक पाया रावण को

अद्भुत रामायण के 18वें से 22वें सर्ग तक श्रीराम और सहस्रमुख रावण के बीच भीषण युद्ध का वर्णन मिलता है. दोनों ओर की सेनाओं में घमासान संघर्ष होता है. श्रीराम अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करते हैं, लेकिन सहस्रमुख रावण को पराजित करना आसान नहीं होता.

युद्ध के दौरान श्रीराम उस पर एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य बाण चलाते हैं. यह वही बाण बताया गया है, जिसका प्रयोग उन्होंने लंका में दशानन रावण के वध के लिए किया था. इसमें ब्रह्मा और इंद्र सहित देवताओं का तेज समाहित था.

लेकिन सहस्रमुख रावण उस बाण को अपने बाएं हाथ से पकड़कर घुटने से तोड़ देता है. इसके बाद वह श्रीराम पर ऐसा प्रहार करता है कि वे मूर्छित होकर पुष्पक विमान पर गिर पड़ते हैं.

अद्भुत रामायण के 22वें सर्ग में इस घटना का विस्तार से वर्णन है. इस प्रसंग में श्रीराम की छाती को भेदते हुए रावण के बाण के धरती और पाताल तक जाने का उल्लेख मिलता है.

श्रीराम को इस अवस्था में देखकर ऋषि-मुनि और उनके साथ आए योद्धा व्याकुल हो जाते हैं. युद्धभूमि में एक ऐसा संकट खड़ा हो जाता है, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. भगवान श्रीराम मूर्छित हैं और सहस्रमुख रावण अब भी युद्धभूमि में गर्जना कर रहा है.

श्रीराम को मूर्छित देख माता सीता ने धारण किया महाकाली स्वरूप

अद्भुत रामायण का 23वां सर्ग इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस सर्ग का शीर्षक ही 'जानकीकृतः सहस्रवदनरावणवधः' है, यानी जानकी द्वारा सहस्रमुख रावण का वध.

श्रीराम को पुष्पक विमान पर मूर्छित देखकर ऋषि-मुनि हाहाकार करने लगते हैं. वे शांति की प्रार्थना करते हैं. इसी बीच माता सीता की नजर युद्धभूमि में गर्जना कर रहे सहस्रमुख रावण पर पड़ती है. वे अपना सामान्य स्वरूप छोड़कर अत्यंत उग्र रूप धारण कर लेती हैं.

23वें सर्ग के 7वें और 8वें श्लोक में इस परिवर्तन का वर्णन मिलता है.

मूल श्लोक:

नर्दन्तं राक्षसं चापि महाबलपराक्रमम्।

साट्टहासं विनद्योच्चैः सीता जनकनन्दिनी॥ ७॥

स्वरूपं प्रजहौ देवी महाविकटरूपिणी।

क्षुत्क्षामा कोटराक्षी चक्रभ्रमितलोचना॥ ८॥

इसका भावार्थ है कि अत्यंत बलशाली राक्षस को गर्जना करते देखकर जनकनंदिनी सीता ने जोरदार अट्टहास किया और अपना सामान्य स्वरूप त्यागकर अत्यंत विकराल रूप धारण कर लिया.

आगे के श्लोकों में उनके स्वरूप का विस्तार से वर्णन है. वे मुंडमाला धारण किए हुए हैं. उनकी चार भुजाएं हैं और वे घंटा, पाश, खड्ग तथा खर्पर धारण करती हैं. उनका रूप महाकाली के समान उग्र और भय उत्पन्न करने वाला बताया गया है.

11वें और 12वें श्लोक में उनके हाथों में इन अस्त्रों और पुष्पक विमान से उतरकर युद्धभूमि में पहुंचने का उल्लेख मिलता है.

यहां एक बात समझना जरूरी है. इस प्रसंग में माता सीता केवल किसी योद्धा की भूमिका में नहीं हैं. अद्भुत रामायण उन्हें आदिशक्ति के उग्र स्वरूप में प्रस्तुत करती है. इसलिए उनके शस्त्र धारण करने को केवल स्त्री के युद्ध करने की घटना मानकर नहीं देखा जाना चाहिए. यह कथा उनके दिव्य शक्ति स्वरूप को सामने लाती है.

खड्ग उठाकर माता सीता ने काट दिए रावण के एक हजार सिर

माता सीता के उग्र स्वरूप धारण करते ही युद्ध का पूरा दृश्य बदल जाता है. वे पुष्पक विमान से उतरकर सहस्रमुख रावण पर टूट पड़ती हैं. उनके हाथ में खड्ग है और सामने हजार सिर वाला शक्तिशाली राक्षस.

अद्भुत रामायण के 23वें सर्ग के 13वें और 14वें श्लोक में उनके पराक्रम का स्पष्ट वर्णन मिलता है.

मूल श्लोक:

शिरांसि रावणस्याशु निर्मूलयितुमागतः।

खड्गेन तस्य चिच्छेद सहस्राणि लीलया॥ १३॥

अन्येषां योद्धृवीराणां शिरांसि नखरेण हि।

भिन्ना निपातयामास भूमौ तेषां दुरात्मनाम्॥ १४॥

इन श्लोकों का भावार्थ है कि देवी जानकी ने खड्ग से सहस्रमुख रावण के हजारों सिरों का संहार कर दिया. इसके बाद उन्होंने दूसरे राक्षस योद्धाओं को भी अपने नखों से मार गिराया.

ग्रंथ में आगे उनके युद्ध का और भी विस्तार से वर्णन मिलता है. कहीं वे राक्षसों के अस्त्र-शस्त्र नष्ट करती हैं, कहीं अपने प्रहारों से उन्हें धराशायी करती हैं और कहीं उनके रथ, घोड़े तथा हाथियों को भी नष्ट कर देती हैं.

इस तरह सहस्रमुख रावण का वध माता सीता स्वयं करती हैं. यह इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है. जिस युद्ध में श्रीराम का दिव्य बाण भी असफल हो गया था, वहां माता सीता ने अपने उग्र शक्ति स्वरूप में राक्षस का अंत कर दिया.

सीता के इस रूप को देखकर देवता भी हो गए भयभीत

सहस्रमुख रावण का वध करने के बाद भी माता सीता का क्रोध शांत नहीं होता. वे युद्धभूमि में अपने उग्र स्वरूप में विचरण करती हैं. उनके साथ अनेक दिव्य शक्तियां भी प्रकट होती हैं, जो राक्षसों का संहार करती हैं.

अद्भुत रामायण के 23वें सर्ग के 25वें से 60वें श्लोक तक इन शक्तियों का विस्तार से वर्णन मिलता है. इनमें महाकाली, भद्रकाली और अनेक मातृशक्तियों का उल्लेख है.

63वें श्लोक में माता जानकी के घोर काली स्वरूप में नृत्य करने का वर्णन मिलता है.

मूल श्लोक:

मांसासृक्पङ्किले घोरे तत्र तत्र पुरोपमे।

ननर्त जानकी देवी घोरकाली महाबला॥ ६३॥

इसका भावार्थ है कि मांस और रक्त से भरी भयानक युद्धभूमि में महाबलशाली जानकी देवी ने घोर काली का स्वरूप धारण कर नृत्य किया.

उनके इस रूप का प्रभाव इतना व्यापक था कि धरती कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे और समुद्र में भी हलचल मच गई. 64वें से 72वें श्लोक तक इस भयंकर दृश्य और तीनों लोकों पर उसके प्रभाव का वर्णन मिलता है.

कथा में यह भी बताया गया है कि माता सीता के चरणों का भार धरती सहन नहीं कर पा रही थी. तब भगवान शिव शवरूप धारण कर उनके चरणों के नीचे आकर धरती को संभालते हैं.

इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि अद्भुत रामायण में सीता का यह रूप केवल राक्षसों के संहार तक सीमित नहीं है. उनका शक्ति स्वरूप इतना विराट है कि देवता भी उन्हें शांत करने के लिए प्रार्थना करते हैं.

श्रीराम ने भी किए माता सीता के सहस्रनाम से स्तुति

माता सीता के उग्र स्वरूप को देखकर देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते हैं. वे उनसे प्रसन्न होने और अपने सामान्य स्वरूप में लौटने की प्रार्थना करते हैं.

अद्भुत रामायण के 24वें सर्ग में इस प्रसंग का वर्णन है. इसके बाद 25वें सर्ग में एक और महत्वपूर्ण घटना आती है. इस सर्ग का शीर्षक है- 'सीतासहस्रनामस्तोत्रम्'.

इसमें भगवान श्रीराम स्वयं माता जानकी के एक हजार नामों से उनकी स्तुति करते हैं. इन नामों के माध्यम से उनके अलग-अलग दिव्य स्वरूपों, शक्तियों और गुणों का वर्णन किया गया है.

यह प्रसंग इस पूरी कथा को एक अलग अर्थ देता है. श्रीराम की पत्नी के रूप में पूजित सीता यहां स्वयं परम शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं. पहले सर्ग में उन्हें मूल प्रकृति कहा गया है और 25वें सर्ग में श्रीराम उनकी महिमा का गुणगान करते हैं.

इस प्रकार अद्भुत रामायण में राम और सीता के संबंध को केवल पति-पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि परमात्मा और मूल प्रकृति के दार्शनिक संबंध के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है.

क्या माता सीता के हाथों रावण वध की कथा वाल्मीकि रामायण में भी है?

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है. सहस्रमुख रावण और माता सीता द्वारा उसके वध का यह पूरा प्रसंग वाल्मीकि रामायण की प्रचलित कथा में नहीं मिलता. यह अद्भुत रामायण की विशिष्ट कथा है.

अद्भुत रामायण में कुल 27 सर्ग हैं. इसके पहले 16 सर्गों में रामकथा के विभिन्न प्रसंग और सीता के दिव्य स्वरूप का वर्णन मिलता है. इसके बाद 17वें सर्ग से सहस्रमुख रावण की कथा शुरू होती है. 18वें से 22वें सर्ग तक युद्ध का घटनाक्रम आगे बढ़ता है, जबकि 23वें सर्ग में माता सीता द्वारा रावण के वध का वर्णन है.

इसलिए जब माता सीता के शस्त्र धारण करने या उनके महाकाली स्वरूप की बात होती है, तो इस कथा का संदर्भ अद्भुत रामायण होना चाहिए.

इस कथा को आज के संदर्भ में देखें तो यह एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है. माता सीता का चरित्र केवल त्याग, सहनशीलता और समर्पण का प्रतीक नहीं है. वे अन्याय के विरुद्ध खड़ी होने वाली शक्ति का भी स्वरूप हैं. अद्भुत रामायण में उनके हाथों सहस्रमुख रावण का वध इसी शक्ति का प्रमाण है.

इसलिए माता सीता के शस्त्र धारण करने के प्रसंग पर सवाल उठाने से पहले इस प्राचीन ग्रंथ की कथा को समझना जरूरी है. भारतीय रामकथा परंपरा में सीता के अनेक स्वरूप मिलते हैं और अद्भुत रामायण उनमें से एक ऐसे स्वरूप को सामने लाती है, जहां जनकनंदिनी स्वयं अधर्म के संहार के लिए रणभूमि में उतरती हैं.

सीता के तलवार उठाने पर सवाल क्यों? अमिश त्रिपाठी ने भी दिया जवाब!

रामायण में माता सीता का चरित्र त्याग, धैर्य, मर्यादा और आत्मसम्मान के लिए जाना जाता है. लेकिन क्या माता सीता को केवल इन गुणों तक सीमित करके देखना सही है? क्या उन्हें शस्त्र धारण करते या युद्ध करते दिखाना रामकथा की परंपरा के विरुद्ध है? इन दिनों यह सवाल चर्चा में है. फिल्म में माता सीता को तलवार चलाते और असुरों से लड़ते दिखाए जाने पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है. अभिनेता मुकेश खन्ना सहित कुछ लोगों ने इस चित्रण पर सवाल उठाए हैं.

इस बहस के बीच लेखक अमीश त्रिपाठी ने अद्भुत रामायण का हवाला देते हुए माता सीता के योद्धा स्वरूप का समर्थन किया है. SCREEN को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अद्भुत रामायण में दस सिर वाले रावण से भी अधिक शक्तिशाली उसके बड़े भाई सहस्रमुख रावण का वध माता सीता करती हैं. अमीश के मुताबिक, सीता का योद्धा स्वरूप कोई आधुनिक कल्पना नहीं है, बल्कि रामकथा के एक प्राचीन संस्करण में भी इसका वर्णन मिलता है. उन्होंने इस ग्रंथ को परंपरागत रूप से महर्षि वाल्मीकि से संबद्ध बताया है.

अमीश की इस बात का आधार अद्भुत रामायण में मौजूद एक विशेष प्रसंग है. इस ग्रंथ में माता सीता केवल संकट सहने वाली नायिका नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर स्वयं युद्धभूमि में उतरकर दुष्टों का संहार करने वाली शक्ति के रूप में सामने आती हैं. इसमें एक हजार सिर वाले रावण के साथ उनका युद्ध और उसके वध का विस्तार से वर्णन मिलता है.

