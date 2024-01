Ram Mandir Pran Pratishtha Live Updates: राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या तैयार, पढ़ें पल-पल के अपडेट

Ram Mandir Live News: अयोध्या के राम मंदिर में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और कल से मंदिर सबके लिए खोल दिया जाएगा.

डीएनए हिंदी: अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर दुल्हन की तरह सजा दिया गया है. आज दोपहर 12:30 के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा हजारों अन्य लोग अयोध्या के राम मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगे. इस मौके के लिए पूरी अयोध्या नगरी को ऐसे सजाया गया है जैसे आज ही दीपावली मनाई जानी है. इस अवसर पर केंद्र सरकार ने आधे दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है. वहीं, ज्यादातर राज्यों की ओर से भी ऐसे ही ऐलान किए गए हैं. दोपहर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद आमंत्रित अतिथियों को भगवान राम के दर्शन का मौका मिलेगा.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक, 23 जनवरी से ही राम मंदिर का पहला तल जनता के लिए खोल दिया जाएगा. वर्तमान व्यवस्था के मुताबिक, दर्शन और राम मंदिर निर्माण साथ-साथ जारी रहेगा. राम मंदिर और उसके आसपास के परिसर का काम दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के चलते इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चा है और चुनाव की दृष्टि से भी इसे अहम देखा जा रहा है.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्रदास ने कहा,'सबकुछ अच्छा हो रहा है. जो कुछ राम भक्त चाहते थे आज सब पूरा हो रहा है. जैसे ही राम भगवान विराजमान हो जाएंगे, सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी.'

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh | Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Chief Priest Acharya Satyendra Das says, "...Everything is happening very well. What Ram Bhakts wanted, is getting fulfilled today...As soon as Ram Lalla is seated...all difficulties will end..." pic.twitter.com/Zum0x0c7of — ANI (@ANI) January 22, 2024

अयोध्या पहुंचने के लिए मुंबई से बॉलीवुड के सितारों का निकलना शुरू हो गया है. कटरीना कैफ और विकी कौशल, माधुरी दीक्षित, आयुष्मान खुराना और जैकी श्रॉफ जैसे सितारे मुंबई से रवाना हो गए हैं.

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में टाइम्स स्क्वॉयर में भारतीय लोगों न राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया.

Indian diaspora illuminated Times Square, New York to celebrate the Pran Prathistha ceremony at Ram Mandir, Ayodhya.



(Pics: Consulate General of India, New York's 'X' account) pic.twitter.com/Y4Vq3TmAri — ANI (@ANI) January 22, 2024

प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी तरह सजकर तैयार हुआ राम मंदिर.

Uttar Pradesh | Glimpses from Ayodhya's Ram Temple ahead of its Pran Pratishtha ceremony tomorrow.



(Source: Sharad Sharma, media in-charge of Vishwa Hindu Parishad) pic.twitter.com/YZIhw4sWwM — ANI (@ANI) January 21, 2024

अमेरिका और UK में भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया जा रहा है. अमेरिका में हिंदुस्तानी लोग हनुमान जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं.

#WATCH | US: Om Sri Sai Balaji Temple and Cultural Center in Monroe, New Jersey received a 25-foot single-stone idol of Lord Hanuman. pic.twitter.com/F6GfX2McpZ — ANI (@ANI) January 21, 2024

