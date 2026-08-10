'विदेश में हैं SG तुषार मेहता...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की स्वतंत्र जांच की मांग, 17 अगस्त को सुनेगा SC

20 जुलाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता से कहा था कि वह राज्य सरकार से पूछें कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस की जगह इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को सुनवाई करेगा. सोमवार (10 अगस्त, 2026) को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र गए हैं. एसजी तुषार मेहता इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे हैं.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच को एक वकील ने एसजी तुषार मेहता के इंडिया से बाहर होने की जानकारी दी, जिसके बाद बेंच ने सुनवाई के लिए मामले को 17 अगस्त के लिए लिस्ट कर दिया. इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई टालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के वकील के अनुरोध पर विचार करने पर सहमति जताई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक (IGP) किरण एस. की नेतृत्व में चार सदस्यों वाली एसआईटी के गठन का संज्ञान लिया था. कोर्ट ने यूपी सरकार से जांच टीम में एक फोरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने के लिए कहा था. एसआईटी को दो हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया गया था.

20 जुलाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह चढ़ावा चोरी की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की संभावना से उसे अवगत कराए. बेंच ने एसजी तुषार मेहता से कहा था कि वह राज्य सरकार से पूछें कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस की जगह इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि ये बस एक सलाह है. इस मामले का राजनीतिकरण न किया जाए. सीजेआई ने कहा था कि अदालतें राजनीति करने की जगह नहीं हैं. यह अपराध का एक सीधा-सादा मामला है. हम सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि मामले की ठीक से जांच हो. तब राज्य सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि जांच चल रही है और आठ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि अभी वह और अधिक जानकारी नहीं दे सकते हैं.

चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समय-सीमा के अंदर जांच का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था. ये याचिकाएं चार लोगों ने दाखिल की हैं. नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध किया है. दिनेश कुमार यादव और अजय कुमार राय की याचिका में भी इसी तरह का अनुरोध किया गया है, जबकि तीसरे याचिकाकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने मंदिर ट्रस्ट के खातों का लेखापरीक्षण कराने का अनुरोध किया है.

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