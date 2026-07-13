आरोप साबित हों या नहीं पर पीढ़ियों के संघर्ष को... राम मंदिर चढ़ावा मामले में याचिकाकर्ताओं की चिंता पर क्या बोला SC?

एक याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और ट्रस्ट को ऐसे नियामक, पर्यवेक्षी और ऑडिट तंत्र स्थापित और लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है, जो जनहित की रक्षा कर सकें और करोड़ों श्रद्धालुओं और दानदाताओं का विश्वास बनाए रखें.

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में गबन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने राज्य की ओर से गठित एसआईटी टीम को भी जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले में दाखिल याचिकाओं में मंदिर के लिए किए गए पीढ़ियों के संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा गया कि इन आरोपों ने संघर्ष करने वालों के मन में गहरी चिंता पैदा कर दी है.

राम मंदिर चढ़ावे में चोरी की CBI से जांच की मांग

सोमवार (13 जुलाई, 2026) को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने उन याचिकाओं पर यह नोटिस जारी किया है, जिनमें मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच का अनुरोध किया गया था. तीन लोगों ने ये याचिकाएं दाखिल की हैं, जिनमें से एक याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध किया है.

राम मंदिर के लेन-देन का CAG से ऑडिट कराने की मांग

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने राम मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से ऑडिट कराने का भी अनुरोध किया है. उनके अलावा अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव दूसरे याचिकाकर्ता हैं. एडवोकेट अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि मंदिर ट्रस्ट के कामकाज, प्रशासन और वित्तीय अनियमितताओं सहित अन्य अवैधताओं की जांच के लिए सीबीआई के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया जाना चाहिए.

राम मंदिर के लिए पीढ़ियों के संघर्ष पर क्या बोले याचिकाकर्ता?

याचिका में अजय कुमार राय ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और ट्रस्ट को ऐसे नियामक, पर्यवेक्षी और ऑडिट तंत्र स्थापित और लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है, जो जनहित की रक्षा कर सकें और करोड़ों श्रद्धालुओं और दानदाताओं का विश्वास बनाए रखें. याचिका में कहा गया है कि ट्रस्ट से जुड़े धन के गायब होने और अन्य अनियमितताओं के आरोप सही साबित हों या नहीं, लेकिन इन रिपोर्ट्स ने अयोध्या की गरिमा की पुनर्स्थापना के लिए पीढ़ियों तक संघर्ष करने वाले लोगों में गहरी चिंता पैदा कर दी है.

तीसरी याचिका राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह ने दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच के साथ-साथ ट्रस्ट के पूरे वित्तीय लेन-देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का अनुरोध किया है.

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