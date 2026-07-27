फोरेंसिक ऑडिटर को SIT में शामिल कीजिए...सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में यूपी सरकार को दिए ये निर्देश

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है. 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर-प्रदेश सरकार को कुछ अहम निर्देश दिए. सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने की.

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने की मामले की सुनवाई

CJI ने SIT में एक फोरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया

CJI ने कहा कि SIT को सभी रिकॉर्ड्स तक पहुंच मिलेगी

Ram Temple donation theft: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 27 जुलाई को एक अहम सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि योध्या राम मंदिर ट्रस्ट को मिले दान में हेराफेरी के आरोपों की जांच के लिए बनाई गई SIT में एक फोरेंसिक ऑडिटर को शामिल किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जांच के बारे में एक एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने की. बेंच उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें अयोध्या राम मंदिर के लिए मिले दान में हेराफेरी के आरोपों की CBI से जांच और मंदिर ट्रस्ट के फाइनेंस का ऑडिट कराने की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

इस मामले में यूपी सरकार का पक्ष रखने के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद रहे. तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि लखनऊ के IG, IPS एस. किरण की अध्यक्षता में एक SIT बनाई गई है. उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि SIT में एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी शामिल हैं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव को मान लिया जिसमें कहा गया था कि SIT के साथ एक फ़ोरेंसिक ऑडिटर को भी जोड़ा जाए.

मंदिर ट्रस्ट के फाइनेंस का ऑडिट कराने से जुड़ी याचिका में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि SIT को राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से मिले दान की रसीदों का ऑडिट करना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोगों ने 500 या 1000 रुपये दिए हैं. ऐसी रिपोर्टें हैं कि यह पैसा ट्रस्ट तक नहीं पहुंचा है. ट्रस्ट को जो भी मिला है, उसे किसी वेबसाइट पर दिखाया जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि उनका पैसा पहुंच गया है.

इस दौरान देवदत्त कामत ने सुझाव दिया कि जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज को नियुक्त किया जाना चाहिए. कामत के सुझाव पर जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे निर्देश की शायद जरूरत नहीं है क्योंकि तीन जजों की मौजूदा बेंच SIT जांच की निगरानी कर रही है.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि SIT को अपनी रिपोर्ट देने दें. हम इसे बंद नहीं कर रहे हैं. आप पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कुछ कदमों को नोट कर सकते हैं. इसमें सीनियर अधिकारी और एक फोरेंसिक ऑडिटर भी शामिल होंगे. CJI ने कहा कि अभी पूरा ध्यान तेज और अच्छी क्वालिटी वाली जांच पर है. CJI ने कहा कि SIT को सभी रिकॉर्ड्स तक पहुंच मिलेगी और बाकी चीजों पर हम बाद में फैसला करेंगे.