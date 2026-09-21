'...वरना आरोपियों को मिल जाएगी जमानत', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SG मेहता ने SC को बताया कब दाखिल होगा आरोप पत्र?

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी 25 सितंबर तक या उससे पहले पहला आरोपपत्र दाखिल करेगी. सोमवार (21 सितंबर, 2026) की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी के बाद से कानूनी तौर पर तय 90 दिन की समय-सीमा 25 सितंबर को पूरी होने वाली है इसलिए हमें आरोपपत्र दाखिल करना होगा वरना आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत मिल जाएगी.

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी 25 सितंबर तक या उससे पहले पहला आरोपपत्र दाखिल करेगी. सोमवार (21 सितंबर, 2026) की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी के बाद से कानूनी तौर पर तय 90 दिन की समय-सीमा 25 सितंबर को पूरी होने वाली है इसलिए हमें आरोपपत्र दाखिल करना होगा वरना आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत मिल जाएगी.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी. सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत अगर जांच एजेंसी तय अवधि यानी 60 या 90 दिन के अंदर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रहती है तो आरोपी को वैधानिक जमानत पाने का अधिकार मिल जाता है. सीआरपीसी की धारा 167(2) की जगह अब बीएनएसएस की धारा 187 ने ले ली है. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले एसआईटी को अपनी जांच जल्दी पूरी करके उसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईटी जांच में हुई प्रगति की वस्तु स्थिति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करे.

27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के आरोपों की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक किरण एस. की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय एसआईटी का संज्ञान लिया था. साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से जांच टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने को कहा था. कोर्ट ने कहा था कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. बेंच ने एसआईटी को दो हफ्ते के अंदर वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था.

बेंच ने 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार से चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में उसे अवगत कराने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस को मामले में वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. बेंच ने चढ़ावे की चोरी के आरोपों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया था. राम मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह समेत कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने सीबीआई से जांच कराने और मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय मामलों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.

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