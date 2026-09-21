FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CSK ने 18 साल बाद क्यों बदला हेड कोच? 7 खिताब दिलाने वाले फ्लेमिंग को हटाकर जहीर खान पर क्यों जताया भरोसा?

CSK ने 18 साल बाद क्यों बदला हेड कोच? 7 खिताब दिलाने वाले फ्लेमिंग को हटाकर जहीर खान पर क्यों जताया भरोसा?

टैंक गायब, अकेले सैनिक मैदान में... यूक्रेन युद्ध में रूस ने क्यों बदली अपनी रणनीति?

टैंक गायब, अकेले सैनिक मैदान में... यूक्रेन युद्ध में रूस ने क्यों बदली अपनी रणनीति?

India vs Japan: T20I क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगी भारत-जापान की भिड़ंत, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच

India vs Japan: T20I क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगी भारत-जापान की भिड़ंत, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'...वरना आरोपियों को मिल जाएगी जमानत', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SG मेहता ने SC को बताया कब दाखिल होगा आरोप पत्र?

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी 25 सितंबर तक या उससे पहले पहला आरोपपत्र दाखिल करेगी. सोमवार (21 सितंबर, 2026) की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी के बाद से कानूनी तौर पर तय 90 दिन की समय-सीमा 25 सितंबर को पूरी होने वाली है इसलिए हमें आरोपपत्र दाखिल करना होगा वरना आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत मिल जाएगी.

Latest News

Neelam

Updated : Sep 21, 2026, 07:09 PM IST

'...वरना आरोपियों को मिल जाएगी जमानत', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SG मेहता ने SC को बताया कब दाखिल होगा आरोप पत्र?

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 25 सितंबर तक आरोप पत्र दाखिल करेगी SIT (Image Source: ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी 25 सितंबर तक या उससे पहले पहला आरोपपत्र दाखिल करेगी. सोमवार (21 सितंबर, 2026) की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी के बाद से कानूनी तौर पर तय 90 दिन की समय-सीमा 25 सितंबर को पूरी होने वाली है इसलिए हमें आरोपपत्र दाखिल करना होगा वरना आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत मिल जाएगी.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी. सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत अगर जांच एजेंसी तय अवधि यानी 60 या 90 दिन के अंदर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रहती है तो आरोपी को वैधानिक जमानत पाने का अधिकार मिल जाता है. सीआरपीसी की धारा 167(2) की जगह अब बीएनएसएस की धारा 187 ने ले ली है. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले एसआईटी को अपनी जांच जल्दी पूरी करके उसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईटी जांच में हुई प्रगति की वस्तु स्थिति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करे. 

27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के आरोपों की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक किरण एस. की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय एसआईटी का संज्ञान लिया था. साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से जांच टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने को कहा था. कोर्ट ने कहा था कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. बेंच ने एसआईटी को दो हफ्ते के अंदर वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था.

बेंच ने 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार से चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में उसे अवगत कराने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस को मामले में वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. बेंच ने चढ़ावे की चोरी के आरोपों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया था. राम मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह समेत कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने सीबीआई से जांच कराने और मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय मामलों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.

 

यह भी पढ़ें:- 'सिर्फ जेब से कैश मिलना काफी नहीं...', 10 साल पुराने केस में घुसखोरी के दोषी को HC ने किया बरी, दिलचस्प है ये मामला

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement