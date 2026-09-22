FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'राम मंदिर के CCTV में 105 बार पकड़ी गई चढ़ावे की चोरी', सुप्रीम कोर्ट में SIT ने क्या-क्या बताया?

'राम मंदिर के CCTV में 105 बार पकड़ी गई चढ़ावे की चोरी', सुप्रीम कोर्ट में SIT ने क्या-क्या बताया?

भारत को स्थायी UNSC सीट मिलने पर क्या बदलेगा? जानें कौन समर्थन में और कौन विरोध में

भारत को स्थायी UNSC सीट मिलने पर क्या बदलेगा? जानें कौन समर्थन में और कौन विरोध में

युद्ध के बीच अमेरिका क्यों जाने वाले हैं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान? विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी डाला है US में डेरा

युद्ध के बीच अमेरिका क्यों जाने वाले हैं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान? विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी डाला है US में डेरा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'राम मंदिर के CCTV में 105 बार पकड़ी गई चढ़ावे की चोरी', सुप्रीम कोर्ट में SIT ने क्या-क्या बताया?

सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत, अगर जांच एजेंसी तय अवधि यानी 60 या 90 दिन के अंदर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रहती है तो आरोपी को वैधानिक जमानत पाने का अधिकार मिल जाता है.

Latest News

Neelam

Updated : Sep 22, 2026, 01:05 PM IST

'राम मंदिर के CCTV में 105 बार पकड़ी गई चढ़ावे की चोरी', सुप्रीम कोर्ट में SIT ने क्या-क्या बताया?

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 25 सितंबर को आरोपपत्र दाखिल करेगी SIT (Image Source: IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही स्पशेल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में 105 बार चोरी की घटनाएं सामने आई हैं. एसआईटी ने सोमवार (21 सितंबर, 2026) को सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उसने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच में दान की रकम की गिनती वाले कमरे से बिना अनुमति पैसे हटाने या छिपाने की 105 घटनाएं सामने आई हैं. इस मामले में अब तक 173 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और 25 सितंबर को एसआईटी पहली चार्जशीट दाखिल कर देगी.

25 सितंबर तक आरोपपत्र दाखिल करेगी SIT

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में हुई पहली गिरफ्तारी को 90 दिन होने वाले हैं और अगर उससे पहले रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई तो आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत मिल जाएगी. सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत, अगर जांच एजेंसी तय अवधि यानी 60 या 90 दिन के अंदर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रहती है तो आरोपी को वैधानिक जमानत पाने का अधिकार मिल जाता है.

27 जुलाई की सुनवाई में जांच के लिए आईजीपी किरण एस. की अध्यक्षता में बनाई गई चार सदस्यों की एसआईटी का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और उसमें एक फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने को कहा था. साथ ही स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था. जून में यह मामला सामने आया था और उसके बाद आठ लोगों की गिरफ्तारी हुई, जबकि श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के तीन अधिकारियों को भी पद छोड़ना पड़ा था, जिनमें ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय भी शामिल हैं. इसके बाद जांच के लिए दो एसआईटी बनाई गईं. वहीं, ट्रस्ट के लिए सीईओ नियुक्त करने का भी फैसला लिया गया, जिसके तहत इसी महीने की शुरुआत में वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा को इस पद पर नियुक्त किया गया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने आईएएफ के वेस्टर्न एयर कमांड की जिम्मेदारी संभाली थी.

तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई

राम मंदिर के चढ़ावे की रकम चोरी के आरोपों से जुड़े मामले में एंटी करप्शन कोर्ट आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडेय की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जबकि दूसरे आरोपियों राम शंकर यादव उर्फ टीनू और सुभाष श्रीवास्तव की जमानत अर्जियों पर 23 सितंबर को सुनवाई होनी है. इससे पहले आरोपी रमा शंकर मिश्रा, मनीष यादव और अविनाश शुक्ला की जमानत याचिकाएं कोर्ट खारिज कर चुका है. राम मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह समेत कई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने सीबीआई जांच का अनुरोध किया था. साथ ही मंदिर न्यास के वित्तीय मामलों का ‘फॉरेंसिक ऑडिट’  कराने संबंधी निर्देश का भी अनुरोध किया गया था.

 

यह भी पढ़ें:- 1 अक्टूबर से FD के नियमों में बड़ा बदलाव, पुरानी एफडी का क्या होगा? जानें ब्याज पर पड़ेगा क्या असर

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement