'राम मंदिर के CCTV में 105 बार पकड़ी गई चढ़ावे की चोरी', सुप्रीम कोर्ट में SIT ने क्या-क्या बताया?

सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत, अगर जांच एजेंसी तय अवधि यानी 60 या 90 दिन के अंदर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रहती है तो आरोपी को वैधानिक जमानत पाने का अधिकार मिल जाता है.

अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही स्पशेल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में 105 बार चोरी की घटनाएं सामने आई हैं. एसआईटी ने सोमवार (21 सितंबर, 2026) को सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उसने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच में दान की रकम की गिनती वाले कमरे से बिना अनुमति पैसे हटाने या छिपाने की 105 घटनाएं सामने आई हैं. इस मामले में अब तक 173 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और 25 सितंबर को एसआईटी पहली चार्जशीट दाखिल कर देगी.

25 सितंबर तक आरोपपत्र दाखिल करेगी SIT

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में हुई पहली गिरफ्तारी को 90 दिन होने वाले हैं और अगर उससे पहले रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई तो आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत मिल जाएगी. सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत, अगर जांच एजेंसी तय अवधि यानी 60 या 90 दिन के अंदर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रहती है तो आरोपी को वैधानिक जमानत पाने का अधिकार मिल जाता है.

27 जुलाई की सुनवाई में जांच के लिए आईजीपी किरण एस. की अध्यक्षता में बनाई गई चार सदस्यों की एसआईटी का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और उसमें एक फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने को कहा था. साथ ही स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था. जून में यह मामला सामने आया था और उसके बाद आठ लोगों की गिरफ्तारी हुई, जबकि श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के तीन अधिकारियों को भी पद छोड़ना पड़ा था, जिनमें ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय भी शामिल हैं. इसके बाद जांच के लिए दो एसआईटी बनाई गईं. वहीं, ट्रस्ट के लिए सीईओ नियुक्त करने का भी फैसला लिया गया, जिसके तहत इसी महीने की शुरुआत में वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा को इस पद पर नियुक्त किया गया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने आईएएफ के वेस्टर्न एयर कमांड की जिम्मेदारी संभाली थी.

तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई

राम मंदिर के चढ़ावे की रकम चोरी के आरोपों से जुड़े मामले में एंटी करप्शन कोर्ट आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडेय की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जबकि दूसरे आरोपियों राम शंकर यादव उर्फ टीनू और सुभाष श्रीवास्तव की जमानत अर्जियों पर 23 सितंबर को सुनवाई होनी है. इससे पहले आरोपी रमा शंकर मिश्रा, मनीष यादव और अविनाश शुक्ला की जमानत याचिकाएं कोर्ट खारिज कर चुका है. राम मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह समेत कई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने सीबीआई जांच का अनुरोध किया था. साथ ही मंदिर न्यास के वित्तीय मामलों का ‘फॉरेंसिक ऑडिट’ कराने संबंधी निर्देश का भी अनुरोध किया गया था.

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